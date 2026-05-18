Generali Việt Nam khẳng định vị thế trong đổi mới sản phẩm bảo hiểm tại Giải thưởng Rồng Vàng 2026

Giải thưởng là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của Generali Việt Nam trong hành trình phát triển bền vững, không ngừng đổi mới danh mục sản phẩm theo hướng thiết thực, linh hoạt và dễ tiếp cận, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Bà Trần Uyên Vy - Phó Giám đốc, Phòng Quản lý Sản phẩm, Bộ phận Giải pháp Bảo hiểm đại diện Generali nhận danh hiệu “Tiên phong trong đổi mới sản phẩm bảo hiểm”.

Năm 2026 cũng đánh dấu cột mốc đặc biệt khi đây là năm thứ 10 Generali Việt Nam đồng hành cùng Chương trình Rồng Vàng - giải thưởng uy tín tôn vinh các doanh nghiệp FDI tiêu biểu có đóng góp tích cực cho nền kinh tế Việt Nam thông qua hiệu quả hoạt động, sáng tạo trong vận hành, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Bà Nguyễn Phương Anh - Tổng Giám đốc Generali Việt Nam, chia sẻ: “Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của Generali tại khu vực châu Á. Trong suốt 15 năm có mặt tại Việt Nam, chúng tôi kiên định với cam kết đầu tư lâu dài, nâng cao năng lực vận hành, phát triển các giải pháp bảo vệ toàn diện để mang đến nhiều giá trị thiết thực cho khách hàng, cộng đồng. Danh hiệu tại Chương trình Rồng Vàng năm nay là sự ghi nhận ý nghĩa cho hành trình đó”.

Với chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm, Generali Việt Nam xác định đổi mới sản phẩm là một trong những trụ cột quan trọng nhằm nâng cao trải nghiệm và mang đến các giải pháp bảo vệ tài chính phù hợp với từng mục tiêu, từng giai đoạn cuộc sống của khách hàng.

Từ năm 2025 đến đầu năm 2026, dựa trên sự thấu hiểu sâu sắc về nhu cầu bảo vệ và hoạch định tài chính của người Việt, Generali Việt Nam đã ra mắt 11 sản phẩm thế hệ mới, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái giải pháp bảo hiểm theo hướng đơn giản, linh hoạt và dễ tiếp cận hơn.

Đầu năm 2026, Generali Việt Nam tiếp tục ra mắt sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị VITA - Đầu Tư Thịnh Vượng - giải pháp được thiết kế hài hòa giữa bảo vệ và đầu tư , giúp khách hàng xây dựng nền tảng tài chính bền vững và chủ động gửi trao di sản vững vàng cho thế hệ tiếp nối.

Song hành cùng việc phát triển danh mục sản phẩm, Generali Việt Nam tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ và hệ sinh thái số nhằm tối ưu vận hành, nâng cao chất lượng tư vấn và mang đến trải nghiệm khách hàng thuận tiện tại mọi điểm chạm. Doanh nghiệp cũng nỗ lực triển khai các sáng kiến vì cộng đồng, đặt trách nhiệm xã hội vào trọng tâm chiến lược phát triển bền vững.

Với chiến lược phát triển nhất quán cùng sự đầu tư bài bản vào sản phẩm, công nghệ và trải nghiệm khách hàng, Generali Việt Nam đang từng bước củng cố vị thế là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phát triển bền vững, đồng thời tiếp tục theo đuổi sứ mệnh trở thành “Người bạn Trọn đời” của hàng triệu gia đình Việt Nam./.