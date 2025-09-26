Shinhan Life Việt Nam được vinh danh sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất

(TBTCO) - Shinhan Life Việt Nam vừa được vinh danh là doanh nghiệp có “Sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất” tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam 2025 (VWAS 2025).

Đại diện Shinhan Life Việt Nam nhận vinh danh “Sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất”

VWAS 2025 là sự kiện thường niên do Báo Tài chính - Đầu tư và Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Tài chính. Đây là cơ hội để các nhà đầu tư cá nhân kết nối và chia sẻ với những người làm chính sách, các chuyên gia uy tín nhằm mục tiêu tạo lập một thị trường đầu tư được tin tưởng và phát triển bền vững.

"Sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất" là một hạng mục nằm trong Chương trình bình chọn sản phẩm/dịch vụ tài chính tiêu biểu năm 2025. Đây là chương trình bình chọn duy nhất được thực hiện tại Việt Nam, đáp ứng theo các thông lệ quốc tế, có tiêu chí đánh giá rõ ràng và được bình xét bởi Hội đồng bình chọn là các chuyên gia độc lập có uy tín trong và ngoài nước. Bên cạnh tiêu chí định lượng được đánh giá bởi Hội đồng chuyên môn, hạng mục còn dựa trên kết quả bình chọn trực tuyến của khách hàng trên trang web của Ban tổ chức. Bảng câu hỏi khảo sát gửi khách hàng bao gồm 3 tiêu chí định tính: Đội ngũ chuyên gia và tư vấn chuyên nghiệp, tính linh hoạt và phù hợp với nhu cầu và uy tín của sản phẩm liên kết đầu tư.

Ông Bae Seung Jun - Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam chia sẻ: “Chiến thắng tại hạng mục quan trọng này một lần nữa khẳng định vị thế và cam kết của Shinhan Life trong việc lắng nghe và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của thị trường. Chúng tôi luôn nỗ lực đổi mới, sáng tạo để mang đến những giải pháp bảo vệ và tích lũy tài chính hiệu quả, linh hoạt, song hành cùng khách hàng trên mọi chặng đường cuộc sống”.

Theo Báo cáo Tài chính năm 2024, Shinhan Life Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 402 tỷ đồng, trong đó doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 256 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng trưởng 19% so với năm trước, biên khả năng thanh toán ở mức cao 4.496%. Những kết quả này sẽ tạo đà phát triển cho mục tiêu tăng trưởng toàn diện của công ty trong năm 2025. Công ty hiện đang cung cấp một danh mục sản phẩm mang đến những giải pháp bảo hiểm toàn diện, linh hoạt, đáp ứng đa dạng nhu cầu về bảo vệ cũng như tích lũy và đầu tư của khách hàng Việt.