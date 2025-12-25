Ngành Hải quan thu ngân sách vượt dự toán năm 2025

(TBTCO) - Chiều ngày 25/12/2025, Cục Hải quan tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi tham dự sự kiện, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thu ngân sách đạt hơn 448.503 tỷ đồng

Theo đánh giá của Cục Hải quan, năm 2025 là một năm đặc biệt, đánh dấu thời điểm tổ chức bộ máy mới chính thức đi vào hoạt động, mở ra giai đoạn phát triển với yêu cầu cao hơn về hiệu lực, hiệu quả và chất lượng quản lý.

Việc kiện toàn, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại không chỉ là bước chuyển về tổ chức, mà còn là sự đổi mới về tư duy quản lý, phương thức điều hành và trách nhiệm phục vụ.

Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ nêu bật nỗ lực của ngành Hải quan trong năm 2025. Ảnh: CTVHQ

Dưới sự lãnh đạo xuyên suốt, kịp thời của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính và sự phối hợp của các bộ, ngành trung ương, chính quyền địa phương, Cục Hải quan đã hoàn thiện việc sắp xếp theo mô hình tổ chức bộ máy mới và đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thiết thực nhằm tạo thuận lợi thương mại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo công tác quản lý hải quan.

Theo đó, Cục Hải quan được tổ chức và hoạt động theo mô hình 3 cấp: Cục Hải quan, chi cục hải quan khu vực và hải quan cửa khẩu/ngoài cửa khẩu. Sau khi sắp xếp, tổ chức lại, Cục Hải quan giảm khoảng 485/902 đầu mối, tương ứng 53,77%. Trong đó, tổ chức lại 35 cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố thành 20 chi cục hải quan khu vực; 16 vụ, cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục thành 12 đơn vị ban, chi cục thuộc cơ quan Cục Hải quan.

Phát biểu tại hội nghị, Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ cũng nhấn mạnh, năm 2025, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều biến động, ngành Hải quan đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu ngân sách nhà nước, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý thuế, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan và chuyển đổi số.

Nhờ đó, đến ngày 18/12/2025, tổng thu ngân sách nhà nước qua ngành Hải quan đạt 448.503 tỷ đồng, bằng 109,1% dự toán, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2024; đồng thời góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, đưa kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2025 của Việt Nam cán mốc khoảng 900 tỷ USD, khẳng định vai trò quan trọng của ngành Hải quan trong việc vừa bảo đảm nguồn thu ngân sách nhà nước, vừa tạo động lực cho phát triển thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế.

Về cải cách hiện đại hoá, năm 2025, nhận thức yêu cầu, ý nghĩa quan trọng của việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Hải quan số, Cục Hải quan đã tổ chức triển khai quyết liệt, thống nhất trong toàn Ngành từ thành lập Ban chỉ đạo, quy chế hoạt động về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh triển khai các đề án công nghệ thông tin, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực hải quan..., tạo đà cho việc thực hiện công cuộc hiện đại hóa hải quan năm 2026.

5 nhiệm vụ công tác cho năm 2026

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực thành quả của ngành Hải quan đạt được trong năm 2025 với một số điểm nổi bật.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: CTVHQ

Đó là việc Cục Hải quan đã rất nghiêm túc, khẩn trương triển khai việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo chủ trương của Trung ương, Chính phủ và Bộ Tài chính.

Tiếp đến là hải quan đã nỗ lực tạo thuận lợi thương mại, góp phần quan trọng vào việc thông quan hàng hoá đạt mốc 900 tỷ USD trong tình hình thế giới đối mặt với nhiều biến động chính trị và kinh tế, đặc biệt là chính sách thuế cao từ Hoa Kỳ khiến chuỗi cung ứng toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Điểm quan trọng nữa là thu ngân sách nhà nước vượt dự toán được giao và bằng 94,3% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2024. Về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và phòng, chống ma túy đạt kết quả tích cực được Lãnh đạo Bộ biểu dương

Bước sang năm 2026, Thứ trưởng đề nghị Cục Hải quan tiếp tục nỗ lực hơn nữa, tập trung vào 5 nhiệm vụ công tác trọng tâm.

Một là, hải quan nhanh chóng thích ứng, đáp ứng yêu cầu, tạo thuận lợi thương mại và đảm bảo chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ, tập trung xây dựng và đưa vào hoạt động hải quan số. Tiếp tục tập trung nguồn lực tham mưu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật hải quan kết hợp với triển khai mô hình thông quan tập trung, triển khai hải quan số theo hướng đẩy mạnh cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh nhằm tạo thuận lợi thương mại.

Ba là, ngay từ những ngày đầu tháng đầu năm 2026, thực hiện quyết liệt triển khai các giải pháp, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2026.

Bốn là, tạo thuận lợi thương mại, đồng thời đẩy mạnh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, phòng chống ma túy.

Năm là, tiếp tục triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp với việc tổ chức đơn vị hành chính các cấp theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/ĐUBTC của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính./.