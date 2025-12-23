Sáng ngày 23/12, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.146 VND, giảm 3 VND so với phiên giao dịch trước đó. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,33%, hiện ở mức 98,27.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.942 VND/USD - 26.356 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.093 - 26.403 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.093 đồng 26.403 đồng Vietinbank 26.135 đồng 26.406 đồng BIDV 26.126 đồng 26.406 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.993 - 30.939 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.203 đồng 31.795 đồng Vietinbank 30.492 đồng 31.852 đồng BIDV 30.405 đồng 31.656 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 152 đồng - 168 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 162.19 đồng 172.49 đồng Vietinbank 163.51 đồng 173.01 đồng BIDV 164.10 đồng 171.69 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 23/12/2025, giảm 5 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.755 - 27.855 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,33%, hiện ở mức 98,27.

Đồng USD giảm 0,5% so với đồng Yên, xuống còn 156,94 yên/USD, có lúc chạm mức thấp nhất trong ngày là 156,71. Đồng USD đang hướng tới mức giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ cuối tháng 11. Chỉ số USD Index giảm, chủ yếu do đồng USD mất giá so với đồng EUR và đồng Yên. Chỉ số này đang trên đà ghi nhận mức giảm theo năm lớn nhất trong tám năm qua.

Đồng EUR tăng 0,4% so với USD, lên 1,1753 USD/EUR, sau bốn phiên giảm liên tiếp trong tuần trước. Ngân hàng Trung ương châu Âu đã giữ nguyên lãi suất khu vực đồng EUR và gần như khép lại khả năng cắt giảm lãi suất trong thời gian tới.

Đồng Bảng Anh cũng tăng giá so với đồng USD trong ngày thứ Hai, lên 1,3458 USD/Bảng, tăng 0,6%. Tuần trước, đồng Bảng Anh gần như đi ngang sau khi Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, BoE cho biết có thể sẽ không có nhiều đợt cắt giảm lãi suất hơn nữa, do lạm phát vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu của ngân hàng trung ương. Tính từ đầu tháng, đồng Bảng Anh đã tăng 1,1%, nâng mức tăng trong cả năm lên khoảng 7%./.