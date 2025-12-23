(TBTCO) - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và Cục Hải quan, trong năm 2025, Chi cục Hải quan khu vực I đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và ma túy. Đơn vị đạt nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt trên tuyến hàng không quốc tế Nội Bài, khẳng định vai trò "lá chắn" nơi cửa ngõ Thủ đô.

Triệt phá nhiều vụ buôn lậu qua đường hàng không

Trong bối cảnh tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa và ma túy qua biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp, Chính phủ, Bộ Tài chính và Cục Hải quan đã liên tục ban hành nhiều chỉ đạo, yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát, đặc biệt trong các dịp cao điểm cuối năm, trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026.

Bám sát tinh thần chỉ đạo này, Chi cục Hải quan khu vực I đã xác định công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và ma túy là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2025 và giai đoạn cao điểm cuối năm, Tết Nguyên đán 2026. Trên cơ sở đó, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, phương án nghiệp vụ phù hợp với đặc thù địa bàn, tập trung vào các tuyến, lĩnh vực, đối tượng có nguy cơ rủi ro cao.

Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện trong hành lý của hành khách quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) nhập cảnh từ Đài Loan về Nội Bài cất giấy vàng trong ống kính máy ảnh. Ảnh: CTVAH

Địa bàn quản lý của Hải quan khu vực I bao gồm nhiều khu vực trọng điểm như Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, các địa điểm chuyển phát nhanh, kho hàng không kéo dài, khu công nghiệp, khu chế xuất. Đây đều là những địa bàn tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép ma túy.

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong năm 2025, Chi cục Hải quan khu vực I đã phát hiện, xử lý 1.145 vụ vi phạm pháp luật hải quan, với số tiền xử phạt nộp ngân sách 86,8 tỷ đồng. Trong đó, lực lượng hải quan đã bắt giữ 40 vụ buôn lậu, với tang vật đa dạng như vàng, ngoại tệ, điện thoại di động, máy móc đã qua sử dụng...

Những kết quả này thể hiện sự chuyển biến rõ nét về chất lượng công tác kiểm soát, không chỉ dừng ở xử lý vi phạm hành chính, mà còn tập trung phát hiện, triệt phá các vụ việc lớn, có tổ chức, mang tính đường dây.

Thực tế đấu tranh cho thấy, các đối tượng buôn lậu lợi dụng sự phát triển của thương mại điện tử, chuyển phát nhanh và lưu lượng hành khách quốc tế tăng cao để cất giấu hàng hóa vi phạm trong hành lý cá nhân, kiện hàng nhỏ lẻ nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Hải quan khu vực I đã tăng cường phân tích rủi ro, thu thập thông tin, tổ chức kiểm soát có trọng tâm, trọng điểm, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ việc.

Giữ vững kỷ cương pháp luật xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh Trong thời gian tới, nhất là cao điểm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán 2026, Hải quan khu vực I tiếp tục triển khai quyết liệt các kế hoạch đã đề ra, đặc biệt là Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, tăng cường phối hợp liên ngành, chủ động nhận diện rủi ro, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Qua đó, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hợp pháp, giữ vững kỷ cương pháp luật.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Hải quan khu vực I cho hay, trong năm 2025, chống buôn lậu qua đường hàng không sân bay quốc tế Nội Bài là điểm sáng nổi bật của đơn vị.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài là cửa ngõ hàng không lớn nhất miền Bắc, kết nối trực tiếp với nhiều trung tâm kinh tế lớn trên thế giới. Lưu lượng hành khách và hàng hóa xuất nhập khẩu lớn khiến nơi đây luôn là địa bàn trọng điểm mà các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa và ma túy tìm cách lợi dụng.

Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, trực thuộc Hải quan khu vực I, thực sự là "lá chắn" nơi cửa ngõ Thủ đô trong công tác chống buôn lậu qua đường hàng không, với hàng loạt vụ việc được phát hiện, xử lý kịp thời.

Trong năm 2025, lợi dụng chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới, nhiều đối tượng tìm cách vận chuyển vàng trái phép qua đường hàng không. Điển hình, ngày 10/4/2025, Hải quan Nội Bài phát hiện một hành khách quốc tịch Trung Quốc vận chuyển trái phép 1 kg vàng từ Hồng Kông (Trung Quốc) về Việt Nam. Ngày 18/4/2025, lực lượng hải quan tiếp tục phát hiện một hành khách Đài Loan (Trung Quốc), mang theo khoảng 1 kg vàng không khai báo khi nhập cảnh.

Không chỉ ở chiều nhập cảnh, các đối tượng còn tìm cách đưa ngoại tệ ra nước ngoài. Ngày 8/6/2025, hành khách N.H.Lâm bị phát hiện vận chuyển trái phép 6,9 triệu Yên Nhật khi xuất cảnh từ Nội Bài đi Nhật Bản. Các vụ việc liên tiếp bị phát hiện đã góp phần ngăn chặn tình trạng "chảy máu" ngoại tệ, bảo đảm kỷ cương pháp luật về quản lý ngoại hối.

Bên cạnh đó, tình trạng buôn lậu hàng cấm, hàng nhập khẩu có điều kiện, hàng giá trị cao qua hành lý hành khách cũng được kiểm soát chặt chẽ. Nhiều vụ vận chuyển điện thoại di động đã qua sử dụng, đồng hồ cao cấp, linh kiện máy móc bị phát hiện, xử lý nghiêm, góp phần răn đe, phòng ngừa chung.

Tăng cường chống buôn lậu cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026

Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Cục Hải quan, Hải quan khu vực I đã và đang triển khai cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu, hàng tiêu dùng, hàng có nhu cầu cao trong dịp Tết.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài giữ vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị và đối ngoại, là cửa ngõ giao thương của Hà Nội và các tỉnh phía Bắc với thế giới. Hải quan khu vực I chỉ đạo Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài tiếp tục phát huy kinh nghiệm thực tiễn để xây dựng kế hoạch kiểm soát phù hợp từng giai đoạn. Trọng tâm là tăng cường phân tích, đánh giá thông tin, kiểm soát chặt các tuyến trọng điểm trung chuyển trong mạng đường bay quốc tế để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, triệt phá các đường dây buôn lậu xuyên quốc gia.

Để nâng cao hiệu quả chống buôn lậu, gian lận thương mại, cùng với công tác đấu tranh trực tiếp, Hải quan khu vực I tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác điều tra, thu thập thông tin và quản lý rủi ro, nghiên cứu nắm tình hình đối với doanh nghiệp có rủi ro cao, xây dựng 2 hồ sơ sưu tra phục vụ công tác đấu tranh lâu dài.

Công tác quản lý rủi ro tiếp tục được đẩy mạnh với việc cập nhật thông tin lên hệ thống CMRS, thiết lập hàng nghìn tiêu chí phân tích doanh nghiệp, lựa chọn soi chiếu hơn 1.000 vận đơn xuất nhập khẩu qua đường hàng không, xác lập hành khách trọng điểm trên hệ thống API. Việc áp dụng quản lý rủi ro sẽ góp phần đơn giản hóa thủ tục hải quan, nâng cao hiệu quả kiểm soát, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật hải quan.