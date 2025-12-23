Hành trình về nguồn hun đúc bản lĩnh chính trị của đoàn viên thanh niên Vụ I, Bộ Tài chính

(TBTCO) - Trong khuôn khổ chương trình sinh hoạt chính trị tổ chức tại Sơn La, đoàn viên thanh niên Vụ Quốc phòng, an ninh, đặc biệt (Vụ I), Bộ Tài chính đã triển khai chuỗi hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống và an sinh xã hội, qua đó góp phần hun đúc bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ đơn vị.

Ngày 22/12/2025, Vụ Quốc phòng, an ninh, đặc biệt (Vụ I), Bộ Tài chính tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị tại tỉnh Sơn La, mở đầu cho chuỗi hoạt động kéo dài từ 22/12 đến 24/12/2025 tại Sơn La và Điện Biên.

Trong khuôn khổ chương trình, các đoàn viên, thanh niên Vụ I đã tới dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Ngã ba Cò Nòi - địa danh lịch sử gắn liền với những năm tháng kháng chiến gian khổ của dân tộc.

Trước anh linh các liệt sĩ, thế hệ trẻ của đơn vị bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời tự nhắc nhở bản thân phải có trách nhiệm tiếp nối và gìn giữ những giá trị truyền thống cao đẹp.

Tham gia cùng Chi đoàn có bà Nguyễn Thị Phương Hảo - Phó Vụ trưởng Vụ I, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo đơn vị đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên.

Đoàn viên thanh niên Vụ I, Bộ Tài chính dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Ngã ba Cò Nòi. Ảnh: Đức Thanh.

Tiếp nối mạch hoạt động tri ân, Chi đoàn Vụ I đã đến tham quan, thắp hương tại Nhà tù Sơn La - nơi ghi dấu tinh thần bất khuất, kiên trung của các chiến sĩ cách mạng trong những năm tháng bị giam cầm. Không gian lịch sử đặc biệt này trở thành “lớp học sống”, giúp đoàn viên hiểu sâu sắc hơn về ý chí đấu tranh, lòng yêu nước và sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ đi trước, qua đó hun đúc thêm bản lĩnh chính trị và lý tưởng cống hiến trong mỗi cán bộ trẻ.

Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo Vụ I giao lưu với đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La. Ảnh: Đức Thanh.

Song song với các hoạt động mang tính giáo dục truyền thống, chương trình sinh hoạt chính trị tại Sơn La còn gắn liền với các hoạt động an sinh xã hội thiết thực. Trong khuôn khổ chương trình “Xuân đoàn kết - Tết thắm tình quân dân 2026”, Chi đoàn Vụ I đã trao tặng 70 phần quà tới nhân dân các dân tộc tại vùng sâu, vùng xa của xã Mường Giôn. Hoạt động thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng và sự đồng hành của tuổi trẻ ngành Tài chính với người dân địa phương trong dịp Tết đến, xuân về.

Chi đoàn Vụ I trao 70 phần quà tới nhân dân các dân tộc tại vùng sâu, vùng xa của xã Mường Giôn. Ảnh: Đức Thanh.

Tham dự buổi trao tặng có đồng chí Lò Mạnh Cường - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La; đồng chí Tòng Văn Tuần - Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Trợ lý thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Phan Thị Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Mường Giôn.

Đồng chí Lò Mạnh Cường đánh giá cao và bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với Chi đoàn Vụ I trước những phần quà giàu ý nghĩa, góp phần tăng cường tình đoàn kết quân - dân và làm ấm thêm mùa xuân nơi vùng cao còn nhiều khó khăn.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Phương Linh - Bí thư Chi đoàn Vụ I cho biết, việc tổ chức sinh hoạt chính trị tại Sơn La không chỉ tạo điều kiện để các đoàn viên giao lưu, kết nối với tổ chức đoàn tại cơ sở, mà còn là dịp quan trọng để bồi đắp tinh thần “uống nước nhớ nguồn” thông qua các hoạt động tri ân, tưởng niệm giàu tính giáo dục. Qua đó, chương trình góp phần củng cố lý tưởng, tăng cường sự gắn kết nội bộ và phát huy những giá trị tốt đẹp, trách nhiệm xã hội của thanh niên ngành Tài chính trong giai đoạn mới.

Một số hình ảnh tại chương trình: