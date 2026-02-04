Tiền thưởng Tết Nguyên đán tăng 13% so với năm trước

(TBTCO) - Theo số liệu thống kê của Bộ Nội vụ, mức tiền thưởng Tết bình quân của doanh nghiệp năm 2026 là 8,69 triệu đồng/người, tăng 13% so với Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Trong đó, doanh nghiệp nhà nước có mức tiền thưởng Tết tăng cao nhất, 23%.

Đây là thông tin được Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ) Phạm Trường Giang cho biết tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/2.

Theo ông Phạm Trường Giang, trên cơ sở kiến nghị của Hội đồng Tiền lương Quốc gia, ngày 10/11/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định 293 điều chỉnh lương tối thiểu vùng tăng 7,2% và thời điểm áp dụng từ ngày 1/1/2026. Mức điều chỉnh này cao hơn các mức điều chỉnh những năm gần đây. Cụ thể, năm 2024 điều chỉnh với mức 6%, từ ngày 1/1/2026, mức điều chỉnh là 7,2%.

Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội Phạm Trường Giang trả lời báo chí. Ảnh: Đức Minh

Việc ban hành Nghị định từ sớm vào tháng 11 đã tạo thời gian cho doanh nghiệp chủ động chuẩn bị. Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 293, Bộ Nội Vụ đã có hai văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai thực hiện và thành lập các đoàn kiểm tra.

Qua kiểm tra, Bộ Nội vụ đánh giá kết quả tình hình tiền lương, thưởng khả quan. Theo đó, tiền lương bình quân của năm 2025 của người lao động là 9,76 triệu đồng/người/tháng, tăng 11% so với năm 2024.

Trong đó, tại doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, 100% vốn nhà nước có mức lương bình quân khoảng 12,89 triệu đồng/người/tháng, tăng 18,2% so với năm 2024. Đối với doanh nghiệp dân doanh, tiền lương bình quân là 8,66 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 7% so với năm 2024. Đối với doanh nghiệp FDI, lương bình quân là 10,17 triệu đồng/người/tháng, tăng 9,6% so với năm 2024.

Về tiền thưởng, số liệu thống kê báo cáo của hơn 50.000 doanh nghiệp với kế hoạch thưởng cho hơn 4,2 triệu lao động cho thấy, mức thưởng bình quân là 8,69 triệu đồng/người, tăng 13% so với Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Trong đó, đối với các doanh nghiệp nhà nước, mức thưởng Tết là khoảng 9,44 triệu đồng/người, tăng 23% so với năm 2024. Mức thưởng ở doanh nghiệp dân doanh đạt bình quân 7,37 triệu đồng, tăng 9%. Tại các doanh nghiệp FDI, mức thưởng là 9,21 triệu đồng, tăng 12% so với năm 2024.

Ông Phạm Trường Giang đánh giá, với việc Chính phủ ban hành Nghị định sớm, triển khai thực hiện đồng bộ, mức lương và thưởng như trên đã giúp người lao động cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống, tăng mức gắn bó với doanh nghiệp và giảm nguy cơ về dịch chuyển lao động tự phát.

Đối với doanh nghiệp, mức tăng hợp lý, lộ trình phù hợp đã tạo điều kiện giúp doanh nghiệp và người lao động gắn bó. Đây là cơ sở, điều kiện để giúp tăng năng suất lao động trong thời gian vừa qua, tạo xung lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo.