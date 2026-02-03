Shinhan Life Việt Nam tiếp tục hành trình tăng trưởng chất lượng

(TBTCO) - Những chuyển biến tích cực mang tính nền tảng trong năm 2025 được kỳ vọng tạo bệ phóng cho chu kỳ phục hồi và tăng trưởng của thị trường bảo hiểm nhân thọ từ năm 2026 trở đi. Trao đổi với Báo Tài chính - Đầu tư, ông Bae Seung Jun - Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam chia sẻ nhận định về triển vọng thị trường cũng như chiến lược phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

PV: Ông đánh giá thế nào về triển vọng của thị trường bảo hiểm nhân thọ (BHNT)? Trong bối cảnh đó, Shinhan Life có định hướng chiến lược gì?

Ông Bae Seung Jun: Từ năm 2026, thị trường BHNT sẽ từng bước phục hồi và đạt mức tăng trưởng ổn định nhờ các tín hiệu kinh tế vĩ mô tích cực hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình phát triển với định hướng tăng trưởng chất lượng xuyên suốt trên toàn bộ chuỗi hoạt động, từ bán hàng, trải nghiệm khách hàng đến vận hành nội bộ.

Ông Bae Seung Jun

Để hiện thực hóa định hướng này, trong năm nay, chúng tôi tập trung vào 3 trụ cột chiến lược. Trước hết là nâng cao năng lực các kênh phân phối, song song với việc đẩy mạnh duy trì niềm tin từ khách hàng, đối tác cũng như trong nội bộ tổ chức thông qua tính minh bạch, liêm chính và sự nhất quán trong cam kết. Chúng tôi cũng chú trọng tăng cường sự kết nối, nhằm nâng cao mức độ gắn kết và phối hợp giữa các phòng ban, cũng như giữa Shinhan Life với khách hàng.

Từ nền tảng vững chắc này, chúng tôi tiếp tục hành trình phát triển và tạo dấu ấn khác biệt của Shinhan Life tại Việt Nam thông qua chất lượng vượt trội, quy trình chuẩn hóa và dịch vụ chuyên nghiệp.

PV: Thưa ông, trước làn sóng tái cấu trúc mạnh mẽ của thị trường BHNT, đâu là các chiến lược trọng tâm của Shinhan Life nhằm thu hút khách hàng và đạt mục tiêu tăng trưởng?

Ông Bae Seung Jun: Là một công ty mới, Shinhan Life sẽ tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao chất lượng tư vấn, dịch vụ, đồng thời củng cố năng lực tài chính và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số. Chiến lược phát triển của chúng tôi tập trung vào 3 trụ cột cốt lõi, bao gồm sản phẩm, kênh phân phối và vận hành.

Về sản phẩm, chúng tôi hướng tới phát triển các giải pháp bảo hiểm phù hợp với những nhu cầu mới của thị trường, bảo đảm tiêu chí đơn giản, dễ hiểu và đáp ứng đúng nhu cầu thực tế của khách hàng.

Shinhan Life sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống phân phối đa kênh, đồng thời tăng cường tính minh bạch trong hoạt động bán hàng. Đội ngũ tư vấn tài chính của công ty luôn lấy khách hàng làm trung tâm và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình phân tích nhu cầu tài chính.

Về vận hành, chúng tôi chú trọng chuẩn hóa hoạt động và tăng cường quản trị rủi ro, đặc biệt ở các khâu thẩm định bảo hiểm, đào tạo đội ngũ tư vấn tài chính và kiểm soát chất lượng kênh phân phối.

PV: Trong bối cảnh thị trường có nhiều thay đổi về sản phẩm và kênh phân phối, Shinhan Life đang ưu tiên những phân khúc khách hàng nào, thưa ông?

Ông Bae Seung Jun: BHNT là giải pháp tài chính dài hạn, không phải là sản phẩm tiêu dùng ngắn hạn. Trong bối cảnh thị trường có nhiều điều chỉnh lớn, Shinhan Life tập trung ưu tiên những khách hàng có nhu cầu thực sự. Chúng tôi hướng đến nhóm khách hàng có kiến thức tài chính cơ bản, quan tâm đến bảo vệ sức khỏe và tích lũy tài chính trong dài hạn.

Tôi thấy rằng, tại các thành phố lớn và khu vực đô thị của Việt Nam, nhu cầu tham gia bảo hiểm nhằm bảo vệ tài chính vẫn sẽ tiếp tục gia tăng. Shinhan Life hiện cung cấp danh mục sản phẩm với các giải pháp bảo hiểm toàn diện, đáp ứng những nhu cầu khác nhau về bảo vệ, tích lũy và đầu tư. Chúng tôi mong muốn được đồng hành lâu dài và hỗ trợ khách hàng hiệu quả trong từng giai đoạn của cuộc sống.

PV: Xin cảm ơn ông!