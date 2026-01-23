PVI: Doanh thu bảo hiểm tăng mạnh 27% trong quý IV/2025

(TBTCO) - Doanh thu bảo hiểm trong quý IV/2025 của PVI tăng mạnh 27% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ doanh thu phí bảo hiểm gốc và tái bảo hiểm lần lượt tăng 17% và 19%.

Theo Báo cáo tài chính quý IV/2025 của Công ty cổ phần PVI (mã Ck: PVI), trong kỳ, Công ty ghi nhận doanh thu thuần từ hoạt động bảo hiểm đạt 2.638 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ doanh thu phí bảo hiểm gốc và tái bảo hiểm lần lượt tăng 17% và 19%, trong khi chi phí nhượng tái bảo hiểm được kiểm soát tốt hơn khi chỉ tăng 16%.

Tuy vậy, áp lực chi phí gia tăng dẫn đến biên lợi nhuận thu hẹp. Lợi nhuận gộp đạt gần 59 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý IV/2025 của PVI.

Dù kết quả quý cuối năm kém tích cực, bức tranh kinh doanh cả năm 2025 của PVI vẫn cho thấy xu hướng tăng trưởng rõ nét. Doanh thu thuần bảo hiểm cả năm đạt 9.558 tỷ đồng, tăng 23%, trong khi tổng chi phí bảo hiểm tăng 20%, lên 8.165 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận gộp từ hoạt động bảo hiểm đạt 1.393 tỷ đồng, tăng 45% so với năm trước.

Song song với đó, lợi nhuận từ hoạt động tài chính đạt 891 tỷ đồng, tăng nhẹ 1%. Với sự cải thiện đồng thời ở hai mảng cốt lõi, lợi nhuận trước thuế cả năm của PVI đạt 1.456 tỷ đồng, tăng 28%, còn lợi nhuận sau thuế đạt 1.148 tỷ đồng, tăng gần 29% so với năm 2024.

So với kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2025, PVI đã vượt 34% mục tiêu đề ra.

Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của PVI đạt gần 45.000 tỷ đồng, tăng mạnh 41% so với đầu năm. Mức tăng này chủ yếu đến từ khoản phải thu khách hàng, tăng 63% lên gần 25.000 tỷ đồng, cùng với danh mục đầu tư tài chính tăng 17%, đạt khoảng 17 nghìn tỷ đồng.

Cơ cấu đầu tư ghi nhận sự dịch chuyển rõ rệt theo hướng ngắn hạn hơn. Giá trị chứng khoán kinh doanh tăng gấp 9,3 lần so với đầu năm, trong khi tiền gửi ngắn hạn tăng 2,3 lần, lên gần 11.000 tỷ đồng. Ngược lại, tiền gửi dài hạn giảm 43%, còn 874 tỷ đồng; giá trị trái phiếu ngắn hạn và dài hạn cũng lần lượt giảm 23% và 49%, xuống còn 712 tỷ đồng và 1.598 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của PVI đạt hơn 36.000 tỷ đồng, tăng 53% so với đầu năm, chủ yếu đến từ nợ ngắn hạn. Trong đó, dự phòng phải trả ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn, vượt 28.000 tỷ đồng, tương đương 78% tổng nợ và tăng 59% so với đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PVI chốt phiên ngày 23/1 ở mức 90.000 đồng/cổ phiếu, giảm 5,3% so với đầu tháng. Dù vậy, trong tháng 1, mã này từng có hai phiên tăng trần liên tiếp vào các ngày 15 và 16/1, đưa thị giá lên mức 112.500 đồng/cổ phiếu. Với hơn 234 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường của PVI hiện đạt khoảng 21.081 tỷ đồng./.