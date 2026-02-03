Chứng khoán ngày 3/2: VN-Index tăng điểm trở lại nhưng động lực còn thận trọng

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (3/2) hồi phục. Dù đà tăng thu hẹp về cuối phiên và nhóm bluechip tiếp tục phân hóa, dòng tiền có dấu hiệu dịch chuyển rõ nét sang nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, qua đó củng cố kỳ vọng thị trường bước vào giai đoạn tích lũy trước khi xác nhận xu hướng mới.

VN-Index tăng gần 7 điểm

Thị trường chứng khoán hôm nay diễn biến phân hóa khi dòng tiền luân chuyển giữa các nhóm ngành. VN-Index duy trì sắc xanh nhẹ nhờ lực đỡ từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi VN30-Index chịu áp lực điều chỉnh. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 6,9 điểm, lên mức 1.813,4 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 3/2

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 3/2 có: KBC (+6,91), MBB (+1,47), HPG (+0,75), GEX (+7), DGW (+6,87)... Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: FPT (-0,38), VHM (-1,32), MWG (-2,35), VNM (-1,38), BID (-1,64).

Độ rộng thị trường tích cực khi số cổ phiếu tăng giá giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 191 mã tăng giá, 62 mã giữ giá tham chiếu nhưng có 127 mã giảm giá.

Phiên phục hồi với sự áp đảo tới từ phe mua khi độ mở nghiêng về sắc xanh với 17/21 nhóm ngành tăng điểm. Bảo hiểm, cảng biển và bất động sản Khu công nghiệp là 3 nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, thủy sản, bán lẻ và xây dựng là 3 nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 lại có diễn biến trái chiều khi giảm -6,62 điểm, về mức 1.997,69 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá khi có 16 mã giảm giá, 2 mã giữ giá và 12 mã tăng giá.

VN-Index tiếp tục duy trì sự nhộn nhịp khi thanh khoản khớp lệnh cải thiện so với phiên trước, tuy nhiên vẫn thấp hơn (-9,0%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 987 triệu cổ phiếu ( 1,04%), tương đương giá trị đạt 33.281 tỷ đồng ( 4,05%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index tăng +4,79 điểm lên mức 265,18 điểm, trong khi đó UPCoM-Index giảm -0,42 điểm về mức 128,7 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài thu hẹp biên độ bán ròng so với hôm qua với giá trị bán ròng tại thời điểm kết phiên đạt -626 tỷ đồng. HPG 250 tỷ đồng, MBB 139 tỷ đồng và GEX 78 tỷ đồng là 3 mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VIC -294 tỷ, PNJ -227 tỷ đồng, VCB -194 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 4 tỷ đồng

Cổ phiếu midcap hút dòng tiền

Trái ngược với bức tranh u ám bao trùm thị trường trong ngày hôm qua, VN-Index sớm tìm lại cho thấy sắc xanh xuất hiện nhiều hơn dù cho áp lực bán thời điểm cuối phiên có phần gia tăng. Sau nhiều ngày chịu sự quên lãng của dòng tiền, nhóm cổ phiếu midcap nhanh chóng lấy lại “ánh đèn sân khấu” với sắc tím xuất hiện rải rác ở nhiều nhóm ngành khác nhau, đặc biệt phải kể tới sự đồng lòng của các cổ phiếu ngành bất động sản khu công nghiệp với rất nhiều cái tên đóng cửa tăng trần như KBC, SZC, VGC, PHR…

Góp vui vào ngày của nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, DGW và PET trở thành tâm điểm giao dịch của nhóm Bán lẻ khi đã sở hữu phiên tăng trần thứ hai liên tiếp dù cho bối cảnh chung của ngành chưa cho thấy dấu hiệu ủng hộ.

Ở chiều ngược lại, đà giảm vào thời điểm cuối phiên chủ yếu tập trung ở các bluechip ngành ngân hàng (BID), bất động sản (VHM), bán lẻ (MWG, VNM) và trở thành nguyên nhân chính khiến VN-Index thu hẹp đà tăng so với thời điểm phiên sáng.

Sắc xanh đã quay trở lại sau phiên sau phiên biến động mạnh và giảm sâu trước đó. Ảnh: Đức Thanh

Xét theo nhóm ngành, nhóm chứng khoán cũng có tín hiệu khởi sắc với hầu hết cổ phiếu tăng điểm. VIX, VDS, VND và VCK tích lũy 1,2-3,7%. Ở chiều ngược lại, VPX là đại diện duy nhất chốt phiên trong sắc đỏ nhưng biên độ chưa đến 1%.

Nhóm phân bón và hóa chất cũng được bao phủ bởi sắc xanh. Hai trụ cột gồm DPM và DGC đều tăng khoảng 1%. Ngân hàng, nhóm trụ của thị trường, phân hóa mạnh. EIB đứng đầu biên độ tăng điểm với hơn 4%, sau đó đến MBB, CTG, TPB, VCB dao động 0,4-1,5%. BID và LPB chịu áp lực xả hàng quyết liệt khiến giá đảo chiều từ tăng thành giảm hơn 1%.

Sắc xanh đã quay trở lại sau phiên sau phiên biến động mạnh và giảm sâu trước đó. Tuy nhiên biên độ tăng điểm ở mức thấp và có sự thu hẹp về cuối phiên cho thấy động lực bứt phá yếu. Điểm tích cực là thanh khoản nhích nhẹ so với phiên trước cho thấy áp lực bán tháo đã dừng lại. Phiên tăng hôm nay chưa đủ tín hiệu giúp VN-Index đảo chiều mà mang nhiều yếu tố báo hiệu đà giảm đang chững lại.

Ở thời điểm hiện tại các chuyên gia kỳ vọng VN-Index sẽ có xu hướng tích lũy, biến động trong vùng 1.800 – 1.845 điểm trước khi xuất hiện phiên bùng nổ xác nhận tín hiệu tăng điểm quay trở lại. Nhà đầu tư cần tiếp tục duy trì quan điểm nắm giữ danh mục và tận dụng các nhịp rung lắc của thị trường chung để tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu, ưu tiên các mã đang có lợi nhuận trong danh mục./.