Chứng khoán ngày 30/1: Sắc xanh chiếm ưu thế, VN-Index tăng điểm phiên cuối tuần

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (30/1) ghi nhận diễn biến tích cực khi tâm lý nhà đầu tư được cải thiện rõ nét trong phiên giao dịch cuối tuần, giúp VN-Index duy trì sắc xanh và đóng cửa ở mức cao hơn trung bình trong ngày.

VN-Index tăng hơn 14 điểm

Tiếp đà phục hồi từ phiên giao dịch trước đó, thị trường chứng khoán hôm nay mở cửa trong sắc xanh, lực cầu cải thiện về cuối buổi sáng giúp chỉ số tiến sát mốc 1.830 điểm. Sang phiên chiều, thị trường vận động đi ngang trong biên độ hẹp trước khi xuất hiện nhịp rung lắc mạnh. Tuy nhiên, lực cầu tích cực cửa quay lại giúp thị trường phục hồi và giữ vững mức tăng. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 14,06 điểm, lên mức 1.829,04 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 30/1

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 30/1 có: BID (+3,10), TCB (+1,55), VCB (+1,25), MWG (+1,10), MBB (+0,87)... Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VHM (-0,86), GVR (-0,83), FPT (-0,57), HPG (-0,49), GEE (- 0,39)

Độ rộng thị trường tích cực khi số cổ phiếu tăng giá giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 213 mã tăng giá, 48 mã giữ giá tham chiếu và chỉ có 118 mã giảm giá.

Thị trường tích cực với 13/18 nhóm ngành tăng điểm. Trong đó ngân hàng, bán lẻ và dấu khí là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, tài nguyên cơ bản và công nghệ thông tin là hai nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh trong phiên giao dịch hôm nay.

Cũng phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tích cực khi tăng +10,83 điểm, lên mức 2.029,81 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giảm chiếm phần ưu thế khi có 19 mã giảm giá, 2 mã giữ giá và 9 mã tăng giá.

VN-Index giữ vững sự nhộn nhịp cần thiết khi thanh khoản cái thiện. Giá trị khớp lệnh của VN-Index đạt 27.374 tỷ đồng, tăng 15,47% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch đạt mức 29.096 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực khi cùng tăng. Trong đó, HNX-Index tăng +3,41 điểm lên mức 256,13 điểm, trong khi đó UPCoM-Index tăng +0,62 điểm lên mức 129,06 điểm.

Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng khoảng 741 tỷ đồng. Trên HOSE, khối ngoại mua ròng 689 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếu HPG được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 385 tỷ đồng. Theo sau, MSN và BID là mã tiếp theo được gom mạnh 277 tỷ đồng và 180tỷ đồng. Ngược lại, VIC là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 323 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu ACB và MWG cũng bị bán 108 tỷ đồng và 105 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 30 tỷ đồng

Biên độ tăng và thanh khoản đều có sự cải thiện

Thị trường chứng khoán giữ sắc xanh trong phần lớn thời gian giao dịch. Trong buổi sáng, chỉ số chung chủ yếu dao động nhẹ quanh vùng 1.820 điểm, trước khi đà mua cải thiện rõ hơn về cuối phiên sáng, đưa VN-Index tiến sát mốc 1.830 điểm. Bước sang đầu giờ chiều, thị trường vận động đi ngang trong biên độ hẹp, sau đó xuất hiện nhịp rung lắc khiến chỉ số có thời điểm lùi về gần mốc tâm lý 1.800 điểm. Tuy nhiên, lực cầu gia tăng về cuối phiên đã giúp thị trường hồi phục và đóng cửa trong trạng thái tăng điểm.

Nhóm ngân hàng trở thành động lực dẫn dắt cả về dòng tiền lẫn hiệu suất. Trong 10 cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho mức tăng của VN-Index, có tới 6 đại diện thuộc ngành này. Nổi bật là BID khi đóng góp hơn 3 điểm cho chỉ số chung. Cổ phiếu BIDV tăng 3,9%, lên 53.900 đồng/cổ phiếu, với giá trị giao dịch gần 733 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các mã TCB, VCB, MBB, CTG và VPB cũng góp phần quan trọng vào nhịp tăng của thị trường.

VN-Index có 2 phiên phục hồi liên tiếp. Ảnh: Đức Thanh

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu trụ cột chịu áp lực điều chỉnh. VHM là mã tác động tiêu cực nhất tới chỉ số dù mức giảm không lớn. Các cổ phiếu như GVR, FPT và HPG cũng phần nào kìm hãm đà tăng chung.

Tăng điểm trong phiên giao dịch cuối tuần, VN-Index có 2 phiên phục hồi liên tiếp sau 7 phiên giảm điểm trước đó. Điểm tích cực là biên độ tăng và thanh khoản đều có sự cải thiện so với phiên trước cho thấy áp lực bán đã chững lại đáng kể. Tuy nhiên thanh khoản chưa có sự bùng nổ khi khối lượng khớp lệnh vẫn thấp hơn (-17%) so với mức bình quân 20 phiên nên tín hiệu đảo chiều tăng điểm vẫn chưa được xác nhận rõ ràng, thể hiện tâm lý của nhà đầu vẫn còn khá thận trọng.

Kết thúc tuần, VN-Index giảm với khối lượng thấp nhất trong 4 tuần đầu tiên của 2026, trong khi xét trên biểu đồ tháng, VN-Index vẫn giữ được xu hướng tích cực với mức tăng ( 2,5%) và thanh khoản tăng cao so với 2 tháng 11 và 12 của 2025. Ở xu hướng hiện tại, các chuyên gia thiên về nhịp tăng giá của VN-Index sau khi ngưỡng hỗ trợ (1.800 -1.810) được giữ vững và sau một thời gian tích lũy quanh mốc (1.810 – 1.845) điểm sẽ bùng nổ tăng lên mốc quanh 1.960 điểm trong các tuần sau tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026./.