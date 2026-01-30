Giá đồng phá đỉnh lịch sử, cao su tăng phiên thứ ba liên tiếp

Dòng tiền đầu tư tiếp tục chảy mạnh vào thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong phiên giao dịch 29/1. Trong đó, đồng COMEX trở thành tâm điểm khi giá tăng vọt 4,7% lên đỉnh lịch sử mới, còn giá hai mặt hàng cao su tiếp tục ghi nhận những tín hiệu khởi sắc.

Giá đồng COMEX hướng tới ngưỡng 14.000 USD

Khép lại phiên giao dịch ngày hôm qua, thị trường kim loại ghi nhận những diễn biến tương đối trái chiều. Trong đó, giá đồng COMEX dẫn dắt đà tăng toàn thị trường khi chính thức xác lập mức kỷ lục mới. Cụ thể, giá mặt hàng này tiếp tục ghi nhận phiên tăng trưởng thứ hai liên tiếp với mức tăng mạnh tới 4,7%, đưa giá chốt phiên lên ngưỡng kỷ lục 13.676 USD/tấn.

Theo nhận định từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), dù Trung Quốc giữ vai trò then chốt trong việc dẫn dắt nhu cầu tiêu thụ thực tế, song diễn biến của đồng bạc xanh vẫn là biến số tác động trực tiếp đến giá đồng COMEX, xuất phát từ đặc thù niêm yết và định danh bằng USD của sàn giao dịch này. Kết thúc phiên hôm qua, chỉ số DXY giảm 0,18% xuống 96,17 điểm đã tạo lực đỡ rõ rệt cho giá đồng, khi chi phí nắm giữ vị thế mua đối với các nhà đầu tư sử dụng ngoại tệ khác được hạ thấp. Đồng thời, đà suy yếu của USD cũng củng cố kỳ vọng về chính sách tiền tệ linh hoạt hơn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), qua đó thúc đẩy dòng tiền dịch chuyển vào nhóm hàng hóa cơ bản.

Bảng giá kim loại.

Trái với những lo ngại ban đầu, lượng tồn kho đồng tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (COMEX) tăng lên mức cao kỷ lục, khoảng 572.000 tấn, nhưng không tạo áp lực giảm giá lên thị trường. Theo các phân tích, mức tăng này chủ yếu đến từ việc doanh nghiệp chủ động đưa hàng vào kho sớm nhằm phòng ngừa rủi ro từ các chính sách thuế quan mới. Do đó, tồn kho chỉ gia tăng cục bộ tại Mỹ, trong khi nguồn cung tại các trung tâm giao dịch lớn khác như Sở Giao dịch kim loại London (LME) và Sở Giao dịch kim loại Thượng Hải (SHFE) lại có dấu hiệu thắt chặt. Trong bối cảnh lo ngại gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, việc nắm giữ sẵn hàng hóa tại kho nội địa được thị trường đánh giá cao hơn so với lượng hàng vẫn đang trong quá trình vận chuyển.

Theo MXV, dù xu hướng tăng của giá đồng vẫn được đánh giá tích cực về mặt kỹ thuật, rủi ro chốt lời có khả năng gia tăng khi giá tiến sát vùng tâm lý 14.000 USD/tấn.

Về nhu cầu, các dữ liệu thực tiếp tục củng cố vai trò trung tâm của Trung Quốc trên thị trường đồng. Năm 2025, nước này nhập khẩu tới 30,4 triệu tấn quặng đồng, tăng 7,8% so với năm trước, phản ánh nhu cầu sản xuất lớn từ các lĩnh vực then chốt như xe điện và hạ tầng năng lượng xanh. Bên cạnh đó, hoạt động tích trữ nguyên liệu của các nhà máy trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài cũng góp phần nâng đỡ giá giao ngay, từ đó lan tỏa sang thị trường kỳ hạn quốc tế.

Trên thị trường tài chính, dữ liệu từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) cho thấy giới đầu cơ đang chiếm ưu thế rõ rệt với 62.806 vị thế mua ròng. Khi giá đồng vượt qua các ngưỡng kháng cự kỹ thuật quan trọng, hàng loạt lệnh mua tự động được kích hoạt, tạo hiệu ứng lan tỏa và đẩy giá tăng mạnh chỉ trong một phiên.

Giá cao su duy trì đà tăng sang phiên thứ ba liên tiếp

Trong khi đó, thị trường nguyên liệu công nghiệp cũng thu hút sự quan tâm của giới đầu tư khi giá hai mặt hàng cao su tiếp tục ghi nhận những tín hiệu khởi sắc. Trong đó, giá cao su TSR tiếp tục mở rộng đà tăng sang phiên thứ 3 liên tiếp, đạt mức 1.924 USD/tấn; giá cao su RSS3 cũng tăng gần 0,3%, dừng ở mốc 2.240 USD/tấn.

MXV cho rằng, động lực chính thúc đẩy đà tăng của giá cao su đến từ lo ngại thiếu hụt nguồn cung khi các vùng trồng trọng điểm tại Thái Lan và Việt Nam bước vào giai đoạn sản xuất thấp điểm. Bên cạnh đó, nhu cầu ổn định từ ngành lốp xe Trung Quốc cũng góp phần hỗ trợ giá.

Bảng giá nguyên liệu công nghiệp.

Cây cao su hiện chỉ còn một nhịp khai thác ngắn vào cuối tháng 1, trước khi đi vào thời kỳ sản xuất thấp điểm từ tháng 2 đến tháng 5, rồi mới bước sang vụ thu hoạch cao điểm kéo dài đến khoảng tháng 9. Dữ liệu năm 2025 cho thấy Thái Lan chỉ xuất khẩu được 2,67 triệu tấn cao su, giảm 5,2% so với 2024, trong khi xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam cũng lùi 5,1% xuống quanh 1,9 triệu tấn.

Ở chiều tiêu thụ, lực cầu từ Trung Quốc tiếp tục là điểm tựa quan trọng cho thị trường. Số liệu từ Cục Hải quan Trung Quốc cho thấy trong năm 2025, nước này đã nhập khẩu hơn 8,52 triệu tấn cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp, tăng 16,7% so với năm 2024. Thị trường sản xuất lốp xe Trung Quốc duy trì trạng thái ổn định, với sản lượng đạt khoảng 1,2 tỷ chiếc trong năm qua, tăng 0,9% so với năm trước. Trong khi đó, khối lượng lốp xe xuất khẩu (tính theo trọng lượng) đạt khoảng 9,65 triệu tấn, tăng 3,6% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, đà tăng của giá cao su đang gặp rào cản lớn khi tồn kho tại Trung Quốc liên tục gia tăng kể từ đầu tháng 1. Cụ thể, tính đến ngày 25/1, tổng tồn kho tại các kho ngoại quan và kho thương mại thông thường khu vực Thanh Đảo đạt 584.500 tấn, tăng 11,38% so với mức 524.800 tấn hồi cuối tháng 12/2025./.