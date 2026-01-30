Ngày 30/1: Giá cao su thế giới đồng loạt khởi sắc

Giá cao su kỳ hạn gần tại các thị trường chính hôm nay (30/1) đồng loạt khởi sắc trở lại, đặc biệt thị trường Nhật Bản tăng hơn 1%, tiến gần tới mốc 340 Yên/kg. Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu tiếp tục đi ngang tại nhiều doanh nghiệp lớn.

Giá cao su kỳ hạn gần tại các thị trường chính hôm nay đồng loạt khởi sắc trở lại. Ảnh tư liệu

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch 29/1, tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 0,7% (110 Nhân dân tệ) lên mức 16.335 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thái Lan kỳ hạn tháng 2/2026 tăng 0,2% (0,1 Baht) lên mức 63,3 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 2/2026 tăng 1,4% (4,6 Yên) lên mức 339,1 Yên/kg.

Trên Sàn giao dịch Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 2 trên nền tảng SICOM giao dịch lần cuối ở mức 188,8 US cent/kg, tăng 0,7%.

Giá cao su kỳ hạn xa tại Nhật Bản lại tiếp tục đi xuống khi đồng Yên tăng lên mức cao nhất trong 2,5 tháng so với đồng USD, dù những lo ngại về nguồn cung từ các quốc gia sản xuất chính đã phần nào hỗ trợ thị trường.

Cụ thể, hợp đồng cao su giao tháng 7/2026 trên Sàn giao dịch Osaka (OSE) giảm 4,9 Yên, tương đương 1,4%, xuống còn 345 Yên (2,26 USD)/kg.

Trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 5 tăng 200 Nhân dân tệ, tương đương 1,24%, lên 16.360 Nhân dân tệ (2.355,58 USD)/tấn. Trong khi đó, hợp đồng cao su butadien giao tháng 3 giao dịch nhiều nhất trên SHFE nhích nhẹ 15 Nhân dân tệ, tương đương 0,11% lên 13.265 Nhân dân tệ mỗi tấn.

Thông thường, sản lượng cao su bước vào giai đoạn thấp điểm từ tháng 2 đến tháng 5, trước khi chuyển sang mùa thu hoạch cao điểm kéo dài đến tháng 9. CITIC Securities Futures cho biết hoạt động khai thác mủ dự kiến sẽ giảm dần và chấm dứt vào cuối tháng này, trong khi các nhà máy chế biến cao su đang dần chuyển sang giai đoạn tích trữ và bảo quản hàng tồn kho.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu ổn định. Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 379 - 384 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 345 - 393 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.