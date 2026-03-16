Vinfast thu về 3,6 tỷ USD doanh thu trong năm 2025

(TBTCO) - Nhờ tăng mạnh về sản lượng, doanh thu cả năm 2025 của VinFast tăng 105,4% so với năm trước lên 90.427,6 tỷ đồng, tương đương 3,6 tỷ USD.

Doanh thu quý IV cao kỷ lục

Theo báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2025 vừa công bố, VinFast ghi nhận quý có kết quả kinh doanh tốt nhất kể từ khi thành lập. Trong quý IV/2025, hãng đã bàn giao 86.557 ô tô điện, tăng 127% so với quý trước và tăng 63% so với cùng kỳ năm trước.

Với nhu cầu ngày càng lớn từ phân khúc xe phục vụ dịch vụ và vận tải, các mẫu xe thuộc thương hiệu Green và mẫu EC Van chiếm khoảng 49% tổng lượng xe bàn giao trong quý vừa qua. Các thị trường quốc tế cũng đóng vai trò ngày càng quan trọng khi chiếm khoảng 18% tổng lượng xe bàn giao trong quý.

VinFast đã bàn giao 196.919 ô tô điện trong năm 2025

Tính chung cả năm 2025, VinFast đã bàn giao 196.919 ô tô điện, tăng 102% so với năm 2024, vượt mục tiêu ít nhất gấp đôi số lượng xe bàn giao năm trước (97.399 xe) đề ra cho năm 2025. Đồng thời, số lượng xe bàn giao năm nay cũng đánh dấu mức cao nhất của hãng kể từ khi thành lập.

Cùng với mảng ô tô điện, mảng xe máy điện và xe đạp điện cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng rất mạnh. Trong quý IV/2025, VinFast bàn giao 171.962 xe, tăng 43% so với quý trước và tăng 452% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm, số lượng xe máy điện và xe đạp điện được bàn giao đạt 406.498 chiếc, tăng 473% so với năm 2024.

Nhờ tăng trưởng mạnh về sản lượng, tổng doanh thu trong quý IV/2025 đạt 39.411,7 tỷ đồng, tương đương 1,57 tỷ USD, tăng 138,9% so với cùng kỳ và tăng 117,7% so với quý III/2025. Cả năm 2025, doanh thu của VinFast đạt 90.427,6 tỷ đồng (3,6 tỷ USD), tăng 105,4% so với năm trước.

Một điểm đáng chú ý khác là biên lợi nhuận gộp cũng cải thiện rõ rệt. Trong quý IV/2025, biên lợi nhuận gộp ở mức âm 39,9%, cải thiện đáng kể so với âm 79,1% của quý IV/2024 và âm 56,2% của quý III/2025.

Năm 2025, biên lợi nhuận gộp của công ty ở mức âm 42,5%, cải thiện so với âm 57,4% của năm 2024. Tính đến cuối năm 2025, VinFast đã xây dựng mạng lưới 424 showroom trên toàn cầu, góp phần hỗ trợ hoạt động bán hàng và tăng độ nhận diện thương hiệu.

Kết quả tài chính trong quý IV/2025 đạt mức tốt nhất trong lịch sử hoạt động, với nhiều chỉ số quan trọng đạt mức cao mới với những lợi ích ban đầu từ việc gia tăng quy mô bắt đầu cho kết quả. Theo bà Nguyễn Thị Lan Anh, Giám đốc Tài chính VinFast, việc vượt mục tiêu đề ra cho năm 2025, trong khi vận hành khoảng 2/3 công suất nhà máy chủ lực trong năm cho thấy năng lực mở rộng quy mô một cách hiệu quả của VinFast.

Bà Lê Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VinFast, cho biết năm 2025 là một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của công ty với sứ mệnh cốt lõi giúp xe điện và cuộc cách mạng xanh trở nên dễ tiếp cận cho mọi người.

"Mọi quyết định chiến lược của chúng tôi, từ đầu tư vào công nghệ, năng lực sản xuất đến mở rộng toàn cầu, đều xoay quanh mục tiêu này. Trong năm 2026 và những năm tiếp theo, việc mở rộng quy mô và tối ưu chi phí trên mỗi đơn vị sản phẩm sẽ tiếp tục là đòn bẩy then chốt”, bà Thuỷ cho biết thêm. Lãnh đạo Vinfast cũng tiết lộ sẽ có các khoản đầu tư chiến lược nhằm mở rộng năng lực sản xuất tại nước ngoài, thương mại hóa những dòng xe thế hệ mới, cũng như hợp tác với các đối tác uy tín bên ngoài và bên trong hệ sinh thái Vingroup, để tăng cường tích hợp thêm trí tuệ nhân tạo vào sản phẩm, nhà máy.

Tăng tốc tại các thị trường châu Á và mở rộng năng lực sản xuất

Năm 2025, VinFast cũng đẩy mạnh chiến lược mở rộng tại các thị trường trọng điểm ở châu Á và củng cố năng lực sản xuất toàn cầu. Tại Việt Nam, VinFast tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu thị trường ô tô với thị phần ước tính khoảng 36% trong năm 2025, tăng mạnh so với khoảng 22% của năm 2024. Đồng thời, hãng cũng giữ vị trí thương hiệu xe máy điện số một tại thị trường nội địa.

Ở các thị trường quốc tế, VinFast đang từng bước nâng cao vị thế. Tại Ấn Độ, dù mới bắt đầu bán xe từ tháng 9/2025, hãng đã tăng từ vị trí thứ 8 vào tháng 10/2025 lên vị trí thứ 4 vào tháng 12/2025 và duy trì thứ hạng này đến đầu năm 2026.

Tại Indonesia, VinFast nằm ở vị trí thương hiệu xe điện đứng thứ 3 thị trường vào cuối năm 2025. Trong khi đó, tại Philippines, theo dữ liệu của Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Philippines (CAMPI), hãng đã vươn lên vị trí thứ 2 trong phân khúc xe điện.

Bên cạnh việc mở rộng thị trường, VinFast cũng tăng tốc xây dựng hệ sinh thái sản xuất toàn cầu. Trong đó, nhà máy tại Hải Phòng đã xuất xưởng 200.000 xe điện trong năm 2025, với sản lượng riêng tháng 12 đạt gần 26.000 xe. Trong năm 2025, VinFast đã liên tiếp đưa vào vận hành nhiều cơ sở sản xuất mới với việc khánh thành nhà máy VinFast Hà Tĩnh tại Khu kinh tế Vũng Áng vào tháng 6/2025 sau gần 7 tháng triển khai; đưa vào hoạt động chính thức nhà máy tại Tamil Nadu (Ấn Độ) vào tháng 8/2025 và đưa vào vận hành nhà máy tại Subang (Indonesia) vào tháng 12/2025.

Tính đến cuối năm 2025, VinFast đang vận hành 4 nhà máy trên toàn cầu với tổng công suất tối đa khoảng 600.000 ô tô điện mỗi năm, bao gồm 300.000 xe/năm tại Hải Phòng, 200.000 xe/năm tại Hà Tĩnh, cùng hai nhà máy tại Indonesia và Ấn Độ với công suất 50.000 xe mỗi nhà máy.