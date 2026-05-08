Đầu tư

Nhiều nhà đầu tư Pháp quan tâm các dự án đường sắt tại Việt Nam

Hà My

Hà My

[email protected]
17:01 | 08/05/2026
(TBTCO) - Ngày 8/5, tại Hà Nội, Cơ quan thương mại thuộc Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn Đường sắt và Giao thông đô thị Việt Nam - Pháp 2026, với sự tham dự của phái đoàn 15 doanh nghiệp Pháp trong lĩnh vực đường sắt, nhằm trao đổi về định hướng phát triển hạ tầng đường sắt của Việt Nam, cũng như cơ hội hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị.
aa

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet cho biết, ngay từ tháng 10/2024, sau khi Pháp và Việt Nam thiết lập Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, hai bên đã cam kết tăng cường đối thoại chính trị cấp cao và thúc đẩy hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực ưu tiên, đặc biệt là giao thông đường sắt.

Cam kết này tiếp tục được tái khẳng định vào ngày 27/5/2025 với việc ký Biên bản ghi nhớ giữa AFD, SNCF và Bộ Xây dựng Việt Nam nhằm tăng cường đào tạo cán bộ quản lý các dự án đường sắt, bên lề chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Trong chuyến thăm này, Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải Pháp cũng đã ký một tuyên bố chung về hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Nhiều nhà đầu tư Pháp quan tâm các dự án đường sắt tại Việt Nam
Đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp đường sắt của Pháp và Việt Nam chia sẻ tại diễn đàn.

Theo Đại sứ Olivier Brochet, việc đưa giao thông đường sắt trở thành trọng tâm trong hợp tác song phương là lựa chọn tự nhiên, xét tới mối quan hệ lâu đời giữa Pháp và Việt Nam trong lĩnh vực này, các dự án hợp tác đang triển khai - đặc biệt là tuyến Metro số 3 Hà Nội - cũng như năng lực chuyên môn đã được khẳng định của Pháp trong cả đường sắt tốc độ cao và giao thông đô thị.

Chia sẻ tại diễn đàn, ông Dương Hồng Anh - Phó Tổng Giám đốc Cục Đường sắt Việt Nam (Bộ Xây dựng) chia sẻ, Việt Nam hiện đang bước vào giai đoạn phát triển mới của ngành đường sắt với định hướng hiện đại hóa toàn diện hệ thống đường sắt quốc gia; phát triển mạng lưới đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; đẩy nhanh đầu tư các tuyến đường sắt kết nối liên vùng, kết nối cảng biển, sân bay; đồng thời thúc đẩy phát triển mạnh hệ thống đường sắt đô thị tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các đô thị lớn.

Đây là những dự án có quy mô rất lớn, yêu cầu trình độ công nghệ cao, năng lực quản lý hiện đại, khả năng tích hợp hệ thống phức tạp và đặc biệt là tầm nhìn phát triển bền vững trong dài hạn.

Trong quá trình đó, Việt Nam đánh giá cao kinh nghiệm và năng lực của Pháp - một quốc gia có truyền thống và trình độ hàng đầu thế giới về đường sắt tốc độ cao, giao thông đô thị, công nghệ tín hiệu điều khiển, vận hành khai thác, quản lý an toàn, phát triển TOD và chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Theo ông Dương Hồng Anh, sự hiện diện của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Pháp tại diễn đàn lần này như Alstom, SNCF, Systra, Setec, Artelia, Certifer, Compagnie des Signaux, NGE, Vossloh, Dassault Systèmes… cùng nhiều doanh nghiệp uy tín khác cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của phía Pháp đối với thị trường đường sắt Việt Nam, đồng thời thể hiện niềm tin vào tiềm năng hợp tác lâu dài giữa hai nước.

Đại sứ cho biết, các doanh nghiệp Pháp rất quan tâm đến các dự án hạ tầng đường sắt của Việt Nam, kể cả trong khuôn khổ dự án metro số 3 phần ngầm đang triển khai, phần mở rộng đang trao đổi với Việt Nam, cũng như ở các địa bàn khác như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, hay các dự án giao thông đường sắt đô thị quy mô nhỏ hơn như ở Đà Lạt, Hải Phòng.

Đại sứ Olivier Brochet khẳng định, Pháp luôn ủng hộ Việt Nam trong quá trình phát triển hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đặc biệt là các dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và hệ thống đường sắt đô thị. Với kinh nghiệm phát triển mạng lưới đường sắt tốc độ cao hàng đầu thế giới, Pháp sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ và các mô hình quản lý với Việt Nam trong thời gian tới.

Trước đó, vào ngày 7/5, tại buổi tiếp ông Diego Diaz - Giám đốc Hợp tác quốc tế Tổng công ty Đường sắt quốc gia Pháp (SNCF), Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đề nghị, SNCF tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp đường sắt với trọng tâm hợp tác hướng tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời nâng cao năng lực xây dựng chính sách và quản lý đầu tư...

Bà cũng khẳng định, Bộ Ngoại giao luôn sẵn sàng hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tác, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế triển khai hiệu quả các chương trình, dự án tại Việt Nam, qua đó góp phần tăng cường quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và các nước, trong đó có Pháp.

Về phần mình, ông Diego Diaz khẳng định, SNCF sẵn sàng đồng hành và tham gia sâu rộng vào quá trình hiện thực hóa các mục tiêu phát triển ngành đường sắt của Việt Nam trong thời gian tới, trong đó có việc xây dựng ngành công nghiệp đường sắt nội địa hiện đại./.

Pháp - Việt hợp tác bảo tồn di sản đường sắt

Chiều ngày 7/5, tại Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Pháp (SNCF) và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã ký kết thỏa thuận kết nghĩa lịch sử giữa ga Đà Lạt (Việt Nam) và ga Trouville-Deauville (Pháp), nhằm tăng cường hợp tác về bảo tồn di sản, quảng bá điểm đến và đổi mới hoạt động đường sắt. Đây là hoạt động vừa có ý nghĩa trong bảo tồn di sản ngành đường sắt Việt Nam, vừa là động lực hợp tác trong đổi mới, phát triển ngành đường sắt.
Hà My
Từ khóa:
đường sắt tốc độ cao giao thông đô thị tuyến metro số 3 đường sắt việt nam Hợp tác Pháp Quan hệ Chiến lược

Bài liên quan

Kéo gần hai miền Nam - Bắc

Kéo gần hai miền Nam - Bắc

Kỳ vọng thu gần 12.000 tỷ từ đấu giá đất, Đà Nẵng đối mặt nhiều thách thức

Kỳ vọng thu gần 12.000 tỷ từ đấu giá đất, Đà Nẵng đối mặt nhiều thách thức

Quảng Ninh thúc đẩy hạ tầng chiến lược, mở rộng không gian phát triển

Quảng Ninh thúc đẩy hạ tầng chiến lược, mở rộng không gian phát triển

Dành cho bạn

Không để gián đoạn quyền lợi người hưởng khi giấy ủy quyền nhận lương hưu hết hiệu lực

Không để gián đoạn quyền lợi người hưởng khi giấy ủy quyền nhận lương hưu hết hiệu lực

Hải quan khu vực X thu từ xuất nhập khẩu đạt hơn 7.400 tỷ đồng

Hải quan khu vực X thu từ xuất nhập khẩu đạt hơn 7.400 tỷ đồng

Hà Nội dự kiến đối ứng hơn 1.140 ha đất cho dự án QL1A gần 162.000 tỷ đồng

Hà Nội dự kiến đối ứng hơn 1.140 ha đất cho dự án QL1A gần 162.000 tỷ đồng

Vì sao chống buôn lậu thuốc lá chưa đạt hiệu quả mong muốn?

Vì sao chống buôn lậu thuốc lá chưa đạt hiệu quả mong muốn?

Quảng Trị triển khai các giải pháp đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

Quảng Trị triển khai các giải pháp đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

Việt - Đức hợp tác phát triển mô hình nhiên liệu xanh tại Việt Nam

Việt - Đức hợp tác phát triển mô hình nhiên liệu xanh tại Việt Nam

Đọc thêm

Việt Nam - điểm đầu tư chất bán dẫn trong ASEAN

Việt Nam - điểm đầu tư chất bán dẫn trong ASEAN

(TBTCO) - ASEAN dự kiến đạt được một thỏa thuận bổ sung về phát triển chất bán dẫn trong năm nay. Trong khi đó, Việt Nam cũng đang đẩy mạnh nỗ lực thu hút thêm đầu tư vào ngành này thông qua các ưu đãi đặc biệt.
ASEAN tiếp tục là ưu tiên chiến lược hàng đầu của Việt Nam

ASEAN tiếp tục là ưu tiên chiến lược hàng đầu của Việt Nam

(TBTCO) - Việt Nam đã có vị thế lớn trong khu vực ASEAN thông qua việc hợp tác hiệu quả với các nước thành viên về kinh tế, thương mại và đầu tư. Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 được kỳ vọng sẽ đem lại những kết quả tích cực trong các lĩnh vực này.
Tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đốt than lần đầu thành công

Tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đốt than lần đầu thành công

(TBTCO) - Tổ máy số 1 thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đã đốt than lần đầu thành công vào lúc 18 giờ 55 phút ngày 6/5 tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị. Đây là dấu mốc kỹ thuật quan trọng, tạo tiền đề cho quá trình chạy thử và tiến tới vận hành thương mại của dự án.
Gia Lai chuẩn bị đưa ra đấu giá quyền khai thác 100 mỏ khoáng sản trong năm 2026

Gia Lai chuẩn bị đưa ra đấu giá quyền khai thác 100 mỏ khoáng sản trong năm 2026

Tỉnh Gia Lai sẽ đưa ra đấu giá 4 mỏ đá làm ốp lát; 25 mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường; 24 mỏ cát xây dựng; 39 mỏ đất làm vật liệu san lấp; 8 mỏ đất sét làm gạch. Dự kiến số tiền thu về hơn 630 tỷ đồng.
Khởi công Cụm công nghiệp Thống Nhất 1, mở hướng phát triển công nghiệp xanh tại Lào Cai

Khởi công Cụm công nghiệp Thống Nhất 1, mở hướng phát triển công nghiệp xanh tại Lào Cai

(TBTCO) - Ngày 7/5, tại xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai, đã diễn ra lễ khởi công Dự án đầu tư, xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Thống Nhất 1. Dự án có quy mô 74,95 ha, tổng mức đầu tư 860 tỷ đồng, được định hướng trở thành cụm công nghiệp sinh thái, vận hành theo mô hình kinh tế tuần hoàn và tiêu chuẩn ESG.
Infographics: 4 tháng đầu năm 2026, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 18,24 tỷ USD

Infographics: 4 tháng đầu năm 2026, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 18,24 tỷ USD

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 4 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đạt 18,24 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước.
Thi hành hiệu quả Luật Thủ đô 2026: Nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị

Thi hành hiệu quả Luật Thủ đô 2026: Nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị

(TBTCO) - Theo lãnh đạo TP. Hà Nội, việc triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026 phải được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị; bảo đảm luật nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của Hà Nội trong thời gian tới.
TP. Hồ Chí Minh yêu cầu tháo gỡ từng điểm nghẽn dự án để tăng tốc giải ngân

TP. Hồ Chí Minh yêu cầu tháo gỡ từng điểm nghẽn dự án để tăng tốc giải ngân

(TBTCO) - TP. Hồ Chí Minh đang yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư rà soát từng dự án, xử lý dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng, thủ tục, đấu thầu và tổ chức thi công nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, hướng tới mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch năm 2026.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Áp lực và cơ hội song hành, ngân hàng “big 4” bước vào chu kỳ tăng vốn mới

Áp lực và cơ hội song hành, ngân hàng “big 4” bước vào chu kỳ tăng vốn mới

Festival Thăng Long - Hà Nội 2026: Đánh thức di sản trong nhịp sống đương đại

Festival Thăng Long - Hà Nội 2026: Đánh thức di sản trong nhịp sống đương đại

Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 4 tháng đầu năm 2026

Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 4 tháng đầu năm 2026

Đã đến lúc bất động sản nghỉ dưỡng cần được đặt đúng vai trò

Đã đến lúc bất động sản nghỉ dưỡng cần được đặt đúng vai trò

Lai Châu tăng tốc phát triển nông nghiệp xanh, hình thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn

Lai Châu tăng tốc phát triển nông nghiệp xanh, hình thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp phục hồi giữa áp lực lãi suất

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp phục hồi giữa áp lực lãi suất

Gia Lai triển khai quy hoạch, đề xuất cơ chế đặc thù tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

Gia Lai triển khai quy hoạch, đề xuất cơ chế đặc thù tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

Phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026

Phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026

Hải quan ký kết phối hợp thu ngân sách với 4 ngân hàng thúc đẩy thông quan số

Hải quan ký kết phối hợp thu ngân sách với 4 ngân hàng thúc đẩy thông quan số

Giá vàng hôm nay ngày 8/5: Giá vàng thế giới và trong nước trái chiều nhau

Giá vàng hôm nay ngày 8/5: Giá vàng thế giới và trong nước trái chiều nhau

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/5: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu neo ở mức cao

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Ngày 8/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

Ngày 8/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 144.000 đồng/kg

SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào “watchlist” của MSCI trong kỳ đánh giá tới

SSI Research: Chứng khoán Việt Nam có thể vào “watchlist” của MSCI trong kỳ đánh giá tới

Kích hoạt siêu dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

Kích hoạt siêu dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại

Tỷ giá USD hôm nay (7/5): USD tự do đi lùi, DXY hồi nhẹ nhờ khả năng eo biển Hormuz mở cửa lại

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Tỷ giá USD hôm nay (6/5): USD tự do lùi nhẹ, DXY lùi sát 98 điểm khi Mỹ tạm dừng chiến dịch hỗ trợ tàu qua Hormuz

Coteccons tăng tiền gửi ngân hàng, đạt thỏa thuận trong tranh chấp thương mại

Coteccons tăng tiền gửi ngân hàng, đạt thỏa thuận trong tranh chấp thương mại