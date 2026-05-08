Nhiều nhà đầu tư Pháp quan tâm các dự án đường sắt tại Việt Nam

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet cho biết, ngay từ tháng 10/2024, sau khi Pháp và Việt Nam thiết lập Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, hai bên đã cam kết tăng cường đối thoại chính trị cấp cao và thúc đẩy hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực ưu tiên, đặc biệt là giao thông đường sắt.

Cam kết này tiếp tục được tái khẳng định vào ngày 27/5/2025 với việc ký Biên bản ghi nhớ giữa AFD, SNCF và Bộ Xây dựng Việt Nam nhằm tăng cường đào tạo cán bộ quản lý các dự án đường sắt, bên lề chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Trong chuyến thăm này, Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải Pháp cũng đã ký một tuyên bố chung về hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp đường sắt của Pháp và Việt Nam chia sẻ tại diễn đàn.

Theo Đại sứ Olivier Brochet, việc đưa giao thông đường sắt trở thành trọng tâm trong hợp tác song phương là lựa chọn tự nhiên, xét tới mối quan hệ lâu đời giữa Pháp và Việt Nam trong lĩnh vực này, các dự án hợp tác đang triển khai - đặc biệt là tuyến Metro số 3 Hà Nội - cũng như năng lực chuyên môn đã được khẳng định của Pháp trong cả đường sắt tốc độ cao và giao thông đô thị.

Chia sẻ tại diễn đàn, ông Dương Hồng Anh - Phó Tổng Giám đốc Cục Đường sắt Việt Nam (Bộ Xây dựng) chia sẻ, Việt Nam hiện đang bước vào giai đoạn phát triển mới của ngành đường sắt với định hướng hiện đại hóa toàn diện hệ thống đường sắt quốc gia; phát triển mạng lưới đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; đẩy nhanh đầu tư các tuyến đường sắt kết nối liên vùng, kết nối cảng biển, sân bay; đồng thời thúc đẩy phát triển mạnh hệ thống đường sắt đô thị tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các đô thị lớn.

Đây là những dự án có quy mô rất lớn, yêu cầu trình độ công nghệ cao, năng lực quản lý hiện đại, khả năng tích hợp hệ thống phức tạp và đặc biệt là tầm nhìn phát triển bền vững trong dài hạn.

Trong quá trình đó, Việt Nam đánh giá cao kinh nghiệm và năng lực của Pháp - một quốc gia có truyền thống và trình độ hàng đầu thế giới về đường sắt tốc độ cao, giao thông đô thị, công nghệ tín hiệu điều khiển, vận hành khai thác, quản lý an toàn, phát triển TOD và chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Theo ông Dương Hồng Anh, sự hiện diện của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Pháp tại diễn đàn lần này như Alstom, SNCF, Systra, Setec, Artelia, Certifer, Compagnie des Signaux, NGE, Vossloh, Dassault Systèmes… cùng nhiều doanh nghiệp uy tín khác cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của phía Pháp đối với thị trường đường sắt Việt Nam, đồng thời thể hiện niềm tin vào tiềm năng hợp tác lâu dài giữa hai nước.

Đại sứ cho biết, các doanh nghiệp Pháp rất quan tâm đến các dự án hạ tầng đường sắt của Việt Nam, kể cả trong khuôn khổ dự án metro số 3 phần ngầm đang triển khai, phần mở rộng đang trao đổi với Việt Nam, cũng như ở các địa bàn khác như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, hay các dự án giao thông đường sắt đô thị quy mô nhỏ hơn như ở Đà Lạt, Hải Phòng.

Đại sứ Olivier Brochet khẳng định, Pháp luôn ủng hộ Việt Nam trong quá trình phát triển hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đặc biệt là các dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và hệ thống đường sắt đô thị. Với kinh nghiệm phát triển mạng lưới đường sắt tốc độ cao hàng đầu thế giới, Pháp sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ và các mô hình quản lý với Việt Nam trong thời gian tới.

Trước đó, vào ngày 7/5, tại buổi tiếp ông Diego Diaz - Giám đốc Hợp tác quốc tế Tổng công ty Đường sắt quốc gia Pháp (SNCF), Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đề nghị, SNCF tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp đường sắt với trọng tâm hợp tác hướng tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời nâng cao năng lực xây dựng chính sách và quản lý đầu tư...

Bà cũng khẳng định, Bộ Ngoại giao luôn sẵn sàng hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tác, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế triển khai hiệu quả các chương trình, dự án tại Việt Nam, qua đó góp phần tăng cường quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và các nước, trong đó có Pháp.

Về phần mình, ông Diego Diaz khẳng định, SNCF sẵn sàng đồng hành và tham gia sâu rộng vào quá trình hiện thực hóa các mục tiêu phát triển ngành đường sắt của Việt Nam trong thời gian tới, trong đó có việc xây dựng ngành công nghiệp đường sắt nội địa hiện đại./.