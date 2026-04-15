Quảng Ninh thúc đẩy hạ tầng chiến lược, mở rộng không gian phát triển

Hạ tầng giao thông mở rộng không gian phát triển

Trong những năm qua, Quảng Ninh đã triển khai nhiều dự án giao thông lớn, góp phần nâng cao kết nối giữa các vùng miền và tạo ra không gian phát triển mới. Dự án đường ven sông kết nối Đầm Nhà Mạc và tỉnh 338 là một trong những công trình quan trọng, với tổng vốn đầu tư lên đến 2.100 tỷ đồng. Dự án này, dài hơn 11km, không chỉ hoàn thiện kết nối giao thông mà còn mở ra không gian phát triển dọc ven sông, tạo động lực phát triển cho khu vực phía Tây tỉnh.

Các công trình hạ tầng giao thông này đều được triển khai với tốc độ nhanh chóng. Đặc biệt, các cầu Sông Chanh và Sông Rút đã hoàn thành kết cấu, và nền đường đã xử lý xong đất yếu. Đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2026, tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế khu vực.

Bên cạnh các công trình giao thông, tỉnh Quảng Ninh cũng đặc biệt chú trọng đến các công trình hạ tầng xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế. Dự án mở rộng Bệnh viện Bãi Cháy, với tổng mức đầu tư 210 tỷ đồng đã và đang được thi công đúng tiến độ. Khi hoàn thành, dự án sẽ nâng cao năng lực khám chữa bệnh của bệnh viện, bổ sung thêm 100 giường bệnh và cải thiện chất lượng dịch vụ y tế cho người dân.

Quảng Ninh không chỉ chú trọng phát triển hạ tầng giao thông mà còn đầu tư mạnh mẽ vào các công trình hạ tầng xã hội để nâng cao chất lượng cuộc sống. Các dự án như mở rộng bệnh viện, cải tạo các khu dân cư, và cải thiện các dịch vụ công đang được triển khai đồng bộ. Chương trình nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị và khu dân cư đã tạo ra những thay đổi rõ nét, từ hệ thống giao thông nội khu đến việc cải thiện cây xanh, điện chiếu sáng và hệ thống thoát nước.

Giai đoạn 2020 - 2025, Quảng Ninh đã hoàn thành hơn 825km đường bộ, bao gồm cả các tuyến cao tốc quan trọng. Mạng lưới giao thông liên vùng được kết nối chặt chẽ, không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển mà còn mở rộng không gian phát triển cho các khu vực lân cận.

Phát triển hạ tầng giao thông liên vùng

Một trong những điểm nhấn trong chiến lược phát triển hạ tầng của Quảng Ninh là việc phát triển mạng lưới đường sắt quốc gia, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối liên vùng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Dự án phát triển tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái và tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh là những dự án hạ tầng trọng điểm, không chỉ giúp tăng cường kết nối giữa Quảng Ninh và các trung tâm kinh tế lớn mà còn mở ra cơ hội mới cho vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là container và hàng xuất nhập khẩu.

Việc phát triển đường sắt không chỉ giảm tải cho hệ thống đường bộ mà còn tạo ra không gian phát triển mới, với các khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ được hình thành dọc theo các tuyến đường sắt. Các tuyến đường sắt này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện chuỗi logistics và nâng cao khả năng cạnh tranh của Quảng Ninh. Phát biểu tại Lễ khởi công dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, ông Bùi Văn Khắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã khẳng định: Dự án góp phần tái định hình không gian phát triển mới theo hướng hiện đại, đồng bộ; tạo điều kiện để các tỉnh, thành phố phát huy lợi thế so sánh, hình thành các hành lang kinh tế, chuỗi giá trị liên kết vùng, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Cùng với sự phát triển của mạng lưới đường sắt, Quảng Ninh cũng đang tập trung vào việc phát triển hệ thống cảng biển theo hướng hiện đại và đồng bộ. Các cảng biển tại Quảng Ninh không chỉ là cửa ngõ giao thương quốc tế mà còn là trung tâm trung chuyển hàng hóa, đóng vai trò kết nối trực tiếp với các khu công nghiệp và hành lang kinh tế trọng điểm.

Tỉnh hiện có năm khu vực cảng biển lớn, bao gồm Quảng Yên, Cái Lân, Cẩm Phả, Mũi Chùa và Vạn Ninh - Vạn Gia. Tuy nhiên, lượng hàng hóa qua các cảng biển này hiện vẫn còn thấp. Chính vì vậy, Quảng Ninh đang xây dựng các giải pháp để cải thiện kết nối giữa các cảng biển và các hệ thống giao thông khác như đường bộ cao tốc và đường sắt. Cảng Con Ong - Hòn Nét là một trong những dự án quan trọng, với kế hoạch mở rộng và nâng cấp hạ tầng để tiếp nhận các tàu trọng tải lớn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

Quảng Ninh cũng đang tập trung vào việc phát triển hệ thống cảng biển theo hướng hiện đại và đồng bộ. Ảnh: T.D

Quảng Ninh đang trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ khai thác tài nguyên sang phát triển dịch vụ, công nghiệp sạch và logistics. Việc phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, bao gồm các tuyến đường sắt và cảng biển, không chỉ giúp tỉnh nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế bền vững.

Quảng Ninh đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng chiến lược, tạo ra không gian phát triển mới và chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng hiện đại và bền vững. Các dự án giao thông, cảng biển, và đường sắt đang được triển khai đồng bộ, mở rộng khả năng kết nối và nâng cao năng lực cạnh tranh. Từ đó, Quảng Ninh đang xây dựng một nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đưa tỉnh trở thành một địa phương phát triển toàn diện và hiện đại trong tương lai./.