Bất động sản

Quảng Ninh thúc đẩy hạ tầng chiến lược, mở rộng không gian phát triển

Tiến Dũng

[email protected]
18:28 | 15/04/2026
Những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã không ngừng tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng đô thị và xã hội, xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững. Bằng các công trình hạ tầng trọng điểm và chiến lược phát triển đồng bộ, Quảng Ninh đang mở rộng không gian phát triển và tạo ra cơ hội mới cho khu vực.
Hạ tầng giao thông mở rộng không gian phát triển

Trong những năm qua, Quảng Ninh đã triển khai nhiều dự án giao thông lớn, góp phần nâng cao kết nối giữa các vùng miền và tạo ra không gian phát triển mới. Dự án đường ven sông kết nối Đầm Nhà Mạc và tỉnh 338 là một trong những công trình quan trọng, với tổng vốn đầu tư lên đến 2.100 tỷ đồng. Dự án này, dài hơn 11km, không chỉ hoàn thiện kết nối giao thông mà còn mở ra không gian phát triển dọc ven sông, tạo động lực phát triển cho khu vực phía Tây tỉnh.

Các công trình hạ tầng giao thông này đều được triển khai với tốc độ nhanh chóng. Đặc biệt, các cầu Sông Chanh và Sông Rút đã hoàn thành kết cấu, và nền đường đã xử lý xong đất yếu. Đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2026, tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế khu vực.

Bên cạnh các công trình giao thông, tỉnh Quảng Ninh cũng đặc biệt chú trọng đến các công trình hạ tầng xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế. Dự án mở rộng Bệnh viện Bãi Cháy, với tổng mức đầu tư 210 tỷ đồng đã và đang được thi công đúng tiến độ. Khi hoàn thành, dự án sẽ nâng cao năng lực khám chữa bệnh của bệnh viện, bổ sung thêm 100 giường bệnh và cải thiện chất lượng dịch vụ y tế cho người dân.

Dự án Đầu tư xây dựng, mở rộng Bệnh viện Bãi Cháy. Ảnh: T.D

Quảng Ninh không chỉ chú trọng phát triển hạ tầng giao thông mà còn đầu tư mạnh mẽ vào các công trình hạ tầng xã hội để nâng cao chất lượng cuộc sống. Các dự án như mở rộng bệnh viện, cải tạo các khu dân cư, và cải thiện các dịch vụ công đang được triển khai đồng bộ. Chương trình nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị và khu dân cư đã tạo ra những thay đổi rõ nét, từ hệ thống giao thông nội khu đến việc cải thiện cây xanh, điện chiếu sáng và hệ thống thoát nước.

Giai đoạn 2020 - 2025, Quảng Ninh đã hoàn thành hơn 825km đường bộ, bao gồm cả các tuyến cao tốc quan trọng. Mạng lưới giao thông liên vùng được kết nối chặt chẽ, không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển mà còn mở rộng không gian phát triển cho các khu vực lân cận.

Phát triển hạ tầng giao thông liên vùng

Một trong những điểm nhấn trong chiến lược phát triển hạ tầng của Quảng Ninh là việc phát triển mạng lưới đường sắt quốc gia, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối liên vùng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Dự án phát triển tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái và tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh là những dự án hạ tầng trọng điểm, không chỉ giúp tăng cường kết nối giữa Quảng Ninh và các trung tâm kinh tế lớn mà còn mở ra cơ hội mới cho vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là container và hàng xuất nhập khẩu.

Lễ khởi công dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh

Việc phát triển đường sắt không chỉ giảm tải cho hệ thống đường bộ mà còn tạo ra không gian phát triển mới, với các khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ được hình thành dọc theo các tuyến đường sắt. Các tuyến đường sắt này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện chuỗi logistics và nâng cao khả năng cạnh tranh của Quảng Ninh. Phát biểu tại Lễ khởi công dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, ông Bùi Văn Khắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã khẳng định: Dự án góp phần tái định hình không gian phát triển mới theo hướng hiện đại, đồng bộ; tạo điều kiện để các tỉnh, thành phố phát huy lợi thế so sánh, hình thành các hành lang kinh tế, chuỗi giá trị liên kết vùng, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Cùng với sự phát triển của mạng lưới đường sắt, Quảng Ninh cũng đang tập trung vào việc phát triển hệ thống cảng biển theo hướng hiện đại và đồng bộ. Các cảng biển tại Quảng Ninh không chỉ là cửa ngõ giao thương quốc tế mà còn là trung tâm trung chuyển hàng hóa, đóng vai trò kết nối trực tiếp với các khu công nghiệp và hành lang kinh tế trọng điểm.

Tỉnh hiện có năm khu vực cảng biển lớn, bao gồm Quảng Yên, Cái Lân, Cẩm Phả, Mũi Chùa và Vạn Ninh - Vạn Gia. Tuy nhiên, lượng hàng hóa qua các cảng biển này hiện vẫn còn thấp. Chính vì vậy, Quảng Ninh đang xây dựng các giải pháp để cải thiện kết nối giữa các cảng biển và các hệ thống giao thông khác như đường bộ cao tốc và đường sắt. Cảng Con Ong - Hòn Nét là một trong những dự án quan trọng, với kế hoạch mở rộng và nâng cấp hạ tầng để tiếp nhận các tàu trọng tải lớn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

Quảng Ninh cũng đang tập trung vào việc phát triển hệ thống cảng biển theo hướng hiện đại và đồng bộ. Ảnh: T.D

Quảng Ninh đang trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ khai thác tài nguyên sang phát triển dịch vụ, công nghiệp sạch và logistics. Việc phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, bao gồm các tuyến đường sắt và cảng biển, không chỉ giúp tỉnh nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế bền vững.

Quảng Ninh đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng chiến lược, tạo ra không gian phát triển mới và chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng hiện đại và bền vững. Các dự án giao thông, cảng biển, và đường sắt đang được triển khai đồng bộ, mở rộng khả năng kết nối và nâng cao năng lực cạnh tranh. Từ đó, Quảng Ninh đang xây dựng một nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đưa tỉnh trở thành một địa phương phát triển toàn diện và hiện đại trong tương lai./.

Hạ tầng giao thông đồng bộ là yếu tố then chốt để Quảng Ninh có thể thu hút thêm nguồn vốn đầu tư, đặc biệt là vốn FDI, vào các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp bán dẫn và các dịch vụ chất lượng cao. Những dự án hạ tầng lớn như tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh sẽ góp phần đưa tỉnh trở thành một trong những trung tâm phát triển năng động của khu vực miền Bắc.
Từ khóa:
phát triển hạ tầng Mở rộng không gian Nâng cao kết nối tăng cường kết nối Cảng biển hiện đại đường sắt tốc độ cao Phát triển năng động

Bài liên quan

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng các dự án đường sắt

Dành cho bạn

Đọc thêm

(TBTCO) - Thị trường bất động sản bước vào năm 2026 với nền tảng vĩ mô tích cực, nhưng cũng đi kèm không ít thách thức. Trong bối cảnh đó, việc đầu tư hạ tầng đồng bộ và các chính sách pháp lý mới đang trở thành lực đẩy quan trọng, góp phần tái cấu trúc thị trường theo hướng bền vững.
(TBTCO) - Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, đoạn Quảng Ngãi - Măng Đen, được kỳ vọng tạo động lực phát triển khu vực Măng Đen, hướng tới mục tiêu đến năm 2045 trở thành trung tâm du lịch - nghỉ dưỡng quốc gia và khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
(TBTCO) - UBND TP. Hồ Chí Minh đã quyết định phân bổ 284 nền đất thuộc tài sản công để phục vụ tái định cư cho dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 trên địa bàn phường Tân Thành, xã Châu Pha và xã Châu Đức.
(TBTCO) - Novaland cho biết, tính đến hết năm 2025, Tập đoàn đã giảm được khoảng 18% dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ so với cuối năm 2022. Tổng hạn mức tín dụng đã được cấp cũng như dự kiến cấp thêm cho các dự án là gần 30.500 tỷ đồng và đang giải ngân theo tiến độ thi công.
(TBTCO) - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký Thông báo số 396/TB-UBND về việc rà soát, xử lý dứt điểm 341 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn.
Mặt bằng lãi suất cho vay bất động sản tăng nhanh trong những tháng đầu năm, tạo áp lực đáng kể lên cả chủ đầu tư và người mua nhà. Đây là giai đoạn điều chỉnh cần thiết nhằm tái cấu trúc thị trường, sản phẩm theo hướng minh bạch và bền vững hơn.
(TBTCO) - Nhu cầu vốn cho hạ tầng ngày càng gia tăng trong khi kênh huy động vẫn phụ thuộc chủ yếu vào đầu tư công và tín dụng ngân hàng, đặt ra yêu cầu phát triển các công cụ tài chính phù hợp để mở rộng nguồn vốn dài hạn.
(TBTCO) - Ngành du lịch Việt Nam đang chứng kiến đà phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ. Đây chính là bệ phóng vững chắc cho bất động sản nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, thị trường không còn phát triển theo kiểu "sốt nóng", cào bằng, mà diễn ra sự phân hóa sâu sắc dựa trên giá trị thực.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

