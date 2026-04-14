Quảng Ninh: Xử lý hơn 1.100 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh, trong quý I/2026 đã có 1.144 vụ vi phạm được phát hiện và xử lý. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm ước tính lên đến khoảng 26 tỷ đồng. Trong đó, 60 vụ đã được chuyển sang xử lý hình sự với 122 đối tượng bị khởi tố, trong khi 1.083 trường hợp bị xử lý hành chính. Tổng số tiền xử phạt và truy thu được lên đến hơn 68 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong đợt cao điểm chống buôn lậu và gian lận thương mại cuối năm 2025 và dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, các lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra tại các khu vực trọng điểm. Trong thời gian này, 1.477 vụ vi phạm đã bị phát hiện, với trị giá hàng hóa lên đến 30 tỷ đồng. Kết quả, có 64 vụ bị xử lý hình sự, 136 đối tượng bị khởi tố, và 1.404 trường hợp bị xử lý hành chính. Tổng số tiền xử phạt và truy thu trong đợt cao điểm này đạt hơn 104 tỷ đồng.

Hải quan khu vực VIII tuần tra kiểm soát trên biển

Tuy nhiên, các thành viên trong Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh cũng đã chỉ ra một số hạn chế trong công tác phòng, chống buôn lậu. Cụ thể, một số vụ vi phạm chưa được phát hiện kịp thời, và công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng ở một số thời điểm chưa được duy trì thường xuyên. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự phức tạp của địa bàn quản lý, cùng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng vi phạm, đặc biệt là việc lợi dụng thương mại điện tử để thực hiện hành vi trái phép.

Tại hội nghị sơ kết công tác quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II/2026 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh, ông Bùi Văn Khắng - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh đánh giá, công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong quý I/2026 và đợt cao điểm đã được chỉ đạo quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở. Các kế hoạch đã được triển khai kịp thời, phù hợp với thực tiễn và sát thực tế. Công tác phối hợp giữa các lực lượng chủ lực như hải quan, công an, biên phòng đã có những cải tiến, đóng góp quan trọng vào việc giữ vững niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

Hội nghị sơ kết công tác quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II/2026 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh.

Trong thời gian tới, dự báo tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là sự tác động từ tình hình thế giới và biến động giá cả. Trước tình hình đó, ông Bùi Văn Khắng yêu cầu các ngành chức năng, địa phương phải xác định công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là một nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và kịp thời.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng nhấn mạnh trong quý II/2026, công tác phòng, chống buôn lậu cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm. Các thủ trưởng các sở, ngành và địa phương phải có trách nhiệm tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lành mạnh và bình đẳng. Các biện pháp nghiệp vụ cần được triển khai một cách chặt chẽ, tăng cường kiểm tra, kiểm soát và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là tại các khu vực biên giới, trên biển và các trung tâm đô thị lớn./.