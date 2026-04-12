Khởi công dự án đường sắt cao tốc Hà nội – Quảng ninh: Tạo động lực mới cho phát triển liên vùng

Lễ khởi công dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng thành công của kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, hướng tới tạo động lực cho giai đoạn phát triển mới.

Sự kiện có sự hiện diện của ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; ông Phạm Minh Chính - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; ông Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ; ông Nguyễn Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ; ông Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Ngô Văn Tuấn - Bộ trưởng Bộ Tài chính cùng lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các địa phương.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh.

Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc VinSpeed (Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng, tương đương hơn 5,6 tỷ USD (chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng).

Dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh có tổng chiều dài khoảng 120 km, nối liền các trung tâm phát triển kinh tế lớn như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Tuyến đường được thiết kế với tốc độ tối đa 350 km/h, hệ thống đường đôi khổ 1,435m và điện khí hóa, mang lại khả năng di chuyển nhanh chóng và hiệu quả cho hành khách.

Dự án dự kiến sẽ sử dụng thế hệ tàu cao tốc mới nhất, hiện đại nhất cùng hệ thống thông tin, tín hiệu, trang thiết bị cao cấp hàng đầu thế giới do Siemens Mobility (Đức) cung cấp và sẽ từng bước chuyển giao công nghệ cho VinSpeed trong quá trình vận hành. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Đây là công trình giao thông trọng điểm, không chỉ góp phần giảm thiểu thời gian di chuyển, mà còn tạo ra một động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế giữa các thành phố lớn, từ đó thúc đẩy tăng trưởng liên vùng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Điều đặc biệt trong dự án này là không chỉ hướng tới việc kết nối các địa phương thông qua một hệ thống giao thông hiện đại, mà còn tạo ra một hành lang kinh tế mới, nơi các nguồn lực như lao động, vốn đầu tư và sáng tạo có thể di chuyển nhanh chóng và hiệu quả. Hà Nội sẽ kết nối với các khu công nghiệp lớn tại Bắc Ninh, với Hải Phòng - cảng biển quốc tế và với Quảng Ninh, nơi có tiềm năng du lịch lớn. Mối liên kết này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển từng địa phương, mà còn thúc đẩy sự hợp tác và phát triển chung của khu vực phía Bắc.

Theo ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup - Ở tầm nhìn dài hạn, dự án mở ra cơ hội hình thành ngành công nghiệp đường sắt hiện đại tại Việt Nam với đầy đủ các cấu phần từ sản xuất, công nghệ đến vận hành và đào tạo nhân lực. Đây là lĩnh vực có giá trị gia tăng cao, có khả năng lan tỏa mạnh và đóng vai trò quan trọng trong tiến trình công nghiệp hóa.

Phối cảnh phương án thiết kế ga Hạ Long. Ảnh Vingroup

Dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh không chỉ là một công trình hạ tầng giao thông đơn thuần, mà còn là chiến lược phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Đây là lần đầu tiên một tuyến đường sắt tốc độ cao được thiết kế để kết nối trực tiếp các cực tăng trưởng quan trọng, mở ra cơ hội thúc đẩy phát triển đồng bộ giữa các địa phương. Việc di chuyển nhanh chóng và dễ dàng giữa các thành phố sẽ tạo ra một không gian kinh tế liên kết chặt chẽ, giúp các doanh nghiệp, lao động chất lượng cao và các dòng vốn đầu tư phát triển mạnh mẽ.

Ông Michael Peter - Tổng giám đốc toàn cầu Tập đoàn Siemens Mobility chia sẻ, Việt Nam không chỉ là đối tác chính trị đáng tin cậy của chính phủ Đức mà còn là thị trường quan trọng của đất nước chúng tôi. Năm ngoái, hai quốc gia mới kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao.

"Tôi tin rằng các tuyến đường sắt tốc độ cao sẽ là những dự án trọng điểm, tiêu biểu cho mối quan hệ này trong nhiều thập kỷ tới, được chính phủ Đức hỗ trợ các giải pháp tài chính đổi mới, hấp dẫn, và được hậu thuẫn bởi quan hệ chính trị vững bền giữa hai quốc gia", ông Michael Peter cho biết.

Một trong những mục tiêu quan trọng của dự án là giúp Quảng Ninh, tỉnh đang trên lộ trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới kinh tế của miền Bắc. Đặc biệt, với sự phát triển của ngành du lịch, việc kết nối thuận tiện với Hà Nội và các địa phương khác sẽ giúp Quảng Ninh khai thác hiệu quả hơn tiềm năng du lịch của Vịnh Hạ Long, Yên Tử và các khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Ông Bùi Văn Khắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Ông Bùi Văn Khắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chia sẻ, đối với Quảng Ninh, dự án là động lực chiến lược để mở rộng không gian phát triển mới và nâng cao vị thế trong liên kết vùng. Việc kết nối trực tiếp với Thủ đô Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao sẽ đưa Quảng Ninh trở thành cực tăng trưởng phía Đông của vùng. Đồng thời, tạo điều kiện tái cấu trúc không gian kinh tế, đô thị, lao động và du lịch; phát triển mạnh du lịch, dịch vụ chất lượng cao; hình thành các cực tăng trưởng mới tại khu vực nhà ga, nâng cao năng lực thu hút đầu tư, nguồn nhân lực chất lượng cao và cải thiện toàn diện chất lượng sống của nhân dân.

Với những tiềm năng sẵn có, Quảng Ninh có thể tận dụng dự án này để phát triển thêm các khu đô thị, dịch vụ và các dự án du lịch lớn. Các nhà ga trên tuyến, như Yên Tử và Hạ Long Xanh, sẽ trở thành các điểm nhấn quan trọng, không chỉ giúp kết nối các vùng mà còn là trung tâm phát triển du lịch, dịch vụ, và tạo ra cơ hội cho các dự án bất động sản lớn.

Các đại biểu bấm nút chính thức khởi công dự án dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh

Dự án này còn có tác động sâu rộng đối với nền kinh tế khu vực, khi nó tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các ngành công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Các khu công nghiệp tại Bắc Ninh và Hải Phòng sẽ được kết nối dễ dàng hơn, tạo ra cơ hội mở rộng sản xuất và xuất khẩu. Các doanh nghiệp sẽ không còn phải đối mặt với vấn đề khoảng cách địa lý, mà có thể mở rộng chuỗi cung ứng và dịch vụ một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Thiết bị thi công đã được nhà đầu tư tập kết.

Khi hoàn thành, tuyến đường sắt cao tốc này không chỉ là tuyến giao thông hiện đại, mà còn là bước đi đầu tiên trong việc hình thành một hành lang phát triển kinh tế mạnh mẽ, giúp các địa phương phát huy hết tiềm năng và tạo ra một không gian kết nối khu vực phía Bắc với các thị trường trong và ngoài nước.