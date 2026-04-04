Quảng Ninh siết chặt chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu

Chủ động giữ ổn định thị trường xăng dầu

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về bảo đảm an ninh năng lượng và bình ổn thị trường, Quảng Ninh đã nhanh chóng cụ thể hóa các giải pháp điều hành theo hướng sát thực tế địa phương. UBND tỉnh thành lập tổ công tác chuyên trách, duy trì cơ chế theo dõi, báo cáo nhanh hằng ngày, đồng thời giao Sở Công Thương làm cơ quan thường trực, phối hợp với các doanh nghiệp đầu mối để nắm chắc lượng hàng tồn kho, năng lực cung ứng và diễn biến bán lẻ trên toàn địa bàn.

Theo đánh giá từ thực tế điều hành, dù xuất hiện áp lực tăng nhu cầu cục bộ tại một số khu vực, thị trường xăng dầu Quảng Ninh vẫn được duy trì ổn định, chưa xảy ra tình trạng khan hiếm diện rộng.

Hải quan khu vực VIII tuần tra kiểm soát trên biển. Ảnh CTV

Bên cạnh bảo đảm nguồn cung, Quảng Ninh đặc biệt chú trọng nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi lợi dụng biến động giá để trục lợi. Đây được coi là khâu then chốt nhằm bảo vệ tính minh bạch của thị trường và quyền lợi của người tiêu dùng.

Các lực lượng chức năng trên địa bàn đã được yêu cầu đẩy mạnh kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong kinh doanh xăng dầu, tập trung vào các nội dung như điều kiện hoạt động, niêm yết giá, bán đúng giá, duy trì nguồn hàng và bảo đảm chất lượng sản phẩm. Những hành vi như găm hàng, tạo khan hiếm giả, tự ý tăng giá, kinh doanh xăng dầu không rõ nguồn gốc hoặc không bảo đảm tiêu chuẩn đều nằm trong diện giám sát chặt chẽ.

Lợi thế của Quảng Ninh nằm ở hệ thống hạ tầng xăng dầu tương đối đồng bộ. Trên địa bàn hiện có cảng xăng dầu B12, cùng nhiều kho dự trữ quy mô lớn và mạng lưới khoảng 180 cửa hàng bán lẻ. Hệ thống này tạo điều kiện để địa phương chủ động nguồn cung, hạn chế nguy cơ đứt gãy khi thị trường có biến động mạnh. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của tỉnh vẫn ở mức cao do phục vụ trực tiếp cho các lĩnh vực khai thác than, sản xuất điện, vận tải, dịch vụ và du lịch.

Đặc biệt, tại những địa bàn trọng điểm như Vân Đồn, Cô Tô hay các khu vực ven biển, công tác kiểm tra được triển khai với cường độ cao hơn do đặc thù vừa có hoạt động thương mại trên bộ, vừa có nhu cầu cung ứng nhiên liệu cho phương tiện thủy. Việc kiểm soát chặt các cửa hàng bán lẻ không chỉ giúp ngăn nguy cơ vi phạm trong kinh doanh, mà còn góp phần phát hiện sớm các dấu hiệu vận chuyển, tiêu thụ xăng dầu nhập lậu.

Một điểm đáng chú ý là số điện thoại đường dây nóng của lực lượng chức năng đã được công khai tại 100% cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu trên địa bàn quản lý. Việc duy trì tiếp nhận phản ánh 24/7 giúp cơ quan chức năng kịp thời nắm bắt thông tin từ người dân, doanh nghiệp về các dấu hiệu bất thường như găm hàng, dừng bán vô lý, tăng giá sai quy định hay bán hàng không rõ nguồn gốc. Đây cũng là kênh giám sát xã hội hiệu quả, tạo thêm lớp bảo vệ cho thị trường.

Tăng cường kiểm soát trên biển, cửa khẩu và tuyến vận chuyển

Không chỉ kiểm soát trong nội địa, công tác chống buôn lậu xăng dầu còn được mở rộng trên các tuyến biên giới, cảng biển và khu vực neo đậu phương tiện. Theo định hướng tăng cường kiểm soát từ cơ quan hải quan, các đơn vị chức năng được yêu cầu chú ý đặc biệt tới những phương tiện có dấu hiệu gia cố thêm bồn, bể, thùng chứa để cất giấu hoặc vận chuyển nhiên liệu trái phép.

Các tuyến đường thủy, khu vực cảng biển, phương tiện xuất nhập cảnh và hoạt động cung ứng nhiên liệu cho tàu thuyền được xem là những mắt xích cần siết chặt giám sát. Việc kiểm tra hồ sơ khai báo, khối lượng nhiên liệu sử dụng, lượng xăng dầu được cung ứng trong từng chuyến đi sẽ giúp cơ quan chức năng kịp thời phát hiện thủ đoạn lợi dụng hoạt động vận tải, tạm nhập tái xuất hoặc giao thương biên giới để buôn lậu.

Lực lượng Quản lý thị trường phối hợp cùng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ninh) kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu. Ảnh: M.Đ

Cùng với đó, Quảng Ninh và các lực lượng phối hợp cũng được đặt trong trạng thái chủ động theo dõi diễn biến cung - cầu, biến động giá trong nước và chênh lệch giá với các khu vực giáp biên. Từ việc nắm chắc tình hình, các đơn vị chức năng có thể xây dựng phương án phòng ngừa, bố trí lực lượng đúng trọng điểm và xử lý sớm các nguy cơ phát sinh.

Ông Lê Hồng Giang - Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh cho biết, cùng với kiểm tra và xử lý vi phạm, Quảng Ninh cũng đẩy mạnh tuyên truyền để ổn định tâm lý thị trường. Người dân được khuyến cáo không mua tích trữ xăng dầu, tránh gây áp lực giả lên nguồn cung và hạn chế nguy cơ cháy nổ. Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu được yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về kê khai, công bố giá, bán hàng đúng niêm yết và bảo đảm cung ứng theo kế hoạch.

Có thể thấy, trước những biến động khó lường của thị trường năng lượng, Quảng Ninh đang triển khai cách tiếp cận đồng bộ: vừa bảo đảm đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, vừa siết chặt chống buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ và trục lợi. Khi các giải pháp điều hành, kiểm tra, phối hợp liên ngành và tuyên truyền được thực hiện song song, thị trường xăng dầu sẽ có thêm lớp phòng vệ cần thiết để giữ ổn định lâu dài.

Trong điều kiện xăng dầu vẫn là mặt hàng chiến lược, tác động trực tiếp tới chi phí sản xuất và đời sống xã hội, việc Quảng Ninh chủ động từ sớm không chỉ mang ý nghĩa trước mắt, mà còn là bước đi quan trọng để củng cố an ninh năng lượng địa phương, bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng./.