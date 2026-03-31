Quảng Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội hơn 1.000 tỷ đồng

Tiến Dũng

17:28 | 31/03/2026
(TBTCO) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội tại ô đất quy hoạch V.2-OM.12 thuộc phân khu 5, phường Việt Hưng. Đây là một trong những dự án trọng điểm nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân trên địa bàn.
Theo quyết định, chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Đầu tư Grand Hạ Long. Dự án được triển khai với mục tiêu cụ thể hóa quy hoạch phân khu đã được tỉnh phê duyệt, đồng thời góp phần chỉnh trang đô thị, hoàn thiện cảnh quan theo hướng hiện đại, văn minh. Bên cạnh đó, dự án còn nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở xã hội ngày càng gia tăng tại địa phương.

Dự án được xây dựng trên diện tích khoảng 1,63 ha, trong đó đất ở chiếm khoảng 6.479 m². Phần lớn diện tích này được dành cho phát triển nhà ở xã hội, chiếm hơn 80%, còn lại là nhà ở thương mại và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, giao thông. Quy mô dân số dự kiến khoảng 1.900 người.

Về sản phẩm, dự án cung cấp khoảng 1.057 căn hộ, trong đó có 806 căn nhà ở xã hội để bán, cho thuê hoặc thuê mua; và 251 căn hộ thương mại. Công trình gồm 3 tòa chung cư nhà ở xã hội cao 15 tầng và 1 tòa chung cư thương mại cũng cao 15 tầng, có thêm tầng hầm và tum kỹ thuật. Mật độ xây dựng khoảng 40%, hệ số sử dụng đất đạt khoảng 5,28 lần.

Khu nhà xã hội FLC Tropical City Ha Long. Ảnh T.D

Tổng vốn đầu tư của dự án ước tính khoảng 1.058,5 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư chiếm khoảng 20% (tương đương hơn 211 tỷ đồng), phần còn lại được huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi công xây dựng vào quý III/2026. Giai đoạn đầu, hai tòa nhà ở xã hội sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào quý II/2028. Tòa còn lại dự kiến hoàn thành vào quý II/2029, và toàn bộ dự án sẽ hoàn thiện vào quý IV/2029. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được giao đất.

Đáng chú ý, dự án được hưởng nhiều cơ chế ưu đãi theo quy định hiện hành về phát triển nhà ở xã hội. Chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất đối với phần diện tích xây dựng nhà ở xã hội, đồng thời được phép sử dụng tối đa 20% quỹ đất để phát triển nhà ở thương mại nhằm tạo nguồn thu bù đắp chi phí. Tuy nhiên, phần nhà ở thương mại này phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật.

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng công trình, cũng như việc xác định giá bán, giá thuê nhà ở xã hội đúng quy định. Đồng thời, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương có trách nhiệm giám sát, kiểm tra quá trình triển khai nhằm đảm bảo dự án được thực hiện minh bạch, đúng pháp luật, tránh tiêu cực và trục lợi chính sách.

Việc triển khai dự án được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng trong việc phát triển quỹ nhà ở xã hội tại Quảng Ninh, tạo điều kiện ổn định chỗ ở cho người dân, đồng thời thúc đẩy phát triển đô thị bền vững trong thời gian tới.

