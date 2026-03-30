Tài chính

Quảng Ninh giữ đà tăng trưởng tích cực trong quý I/2026

Tiến Dũng

[email protected]
20:05 | 30/03/2026
(TBTCO) - Trong quý I/2026, kinh tế tỉnh Quảng Ninh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi duy trì được nhịp độ tăng trưởng ổn định trên cả 3 khu vực kinh tế. Đáng chú ý, lĩnh vực dịch vụ tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, góp phần quan trọng vào kết quả chung
Thuế Quảng Ninh hỗ trợ cá nhân kinh doanh đăng ký, kê khai và nộp thuế theo phương pháp kê khai Quảng Ninh sẽ tổ chức Hội chợ OCOP Hè 2026 quy mô lớn, kích cầu du lịch và tiêu dùng

Theo báo cáo của tỉnh Quảng Ninh, trong quý I/2026, lĩnh vực tài chính - ngân sách ghi nhận kết quả nổi bật. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 18.706 tỷ đồng, vượt nhẹ so với kịch bản đề ra. Trong đó, thu nội địa đạt hơn 14.000 tỷ đồng, tăng mạnh 47% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, khoản thu từ tiền sử dụng đất tăng đột biến, gấp 5 lần, góp phần cải thiện đáng kể cơ cấu nguồn thu. Hoạt động xuất nhập khẩu cũng duy trì đà tăng trưởng với mức tăng 8%, cho thấy sự ổn định của hoạt động thương mại.

Về đầu tư, Quảng Ninh tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn ngoài ngân sách. Tổng vốn đầu tư ngoài ngân sách trong quý I đạt hơn 77.900 tỷ đồng, với 26 dự án mới và 3 dự án tăng vốn. Số vốn đã giải ngân đạt khoảng 15.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt khoảng 215 triệu USD. Môi trường kinh doanh thuận lợi cũng thúc đẩy làn sóng khởi nghiệp, khi có tới 943 doanh nghiệp mới được thành lập, tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trong lĩnh vực du lịch, Quảng Ninh đã đón khoảng 6,28 triệu lượt khách du lịch, đạt gần 30% kế hoạch năm và tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 15.687 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng 19%, cho thấy sức hút ngày càng lớn của địa phương đối với du khách trong và ngoài nước. Những con số này phản ánh hiệu quả của các chính sách kích cầu du lịch cũng như nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ của tỉnh.

Tăng trưởng kinh tế của Quảng Ninh duy trì tích cực trong quý I/2026. Ảnh N.T

Tại phiên họp thường kỳ tháng 3/2026, ông Bùi Văn Khắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của các sở, ngành và địa phương trong việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Những kết quả đạt được trong quý I được xem là nền tảng quan trọng để Quảng Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong các quý tiếp theo.

Tuy nhiên, bước sang quý II, tình hình được dự báo có nhiều yếu tố đan xen giữa thuận lợi và khó khăn. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn tiềm ẩn nhiều bất ổn, biến động giá năng lượng và chi phí đầu vào có thể tạo áp lực không nhỏ đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước. Do đó, tỉnh xác định cần tiếp tục nâng cao năng lực điều hành, linh hoạt thích ứng với các biến động.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra là bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất và tiêu dùng, đồng thời tăng cường kiểm soát giá các mặt hàng thiết yếu nhằm tránh tình trạng đầu cơ, tăng giá bất hợp lý. Bên cạnh đó, tỉnh cũng yêu cầu duy trì ổn định sản lượng than và điện theo kế hoạch, bảo đảm an ninh năng lượng.

Đối với đầu tư công, Quảng Ninh xác định ưu tiên nguồn lực cho các dự án hạ tầng trọng điểm, nhất là giao thông kết nối, hạ tầng đô thị, khu công nghiệp và các dự án tại khu kinh tế Vân Đồn. Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn, trong đó có các tuyến đường sắt chiến lược, được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển mới cho tỉnh trong dài hạn.

Ngoài ra, nguồn lực cũng sẽ được ưu tiên cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Quảng Ninh định hướng phát triển mạnh nuôi trồng thủy sản tại các địa phương có lợi thế, đồng thời hỗ trợ sản xuất phục vụ thị trường nội địa. Các doanh nghiệp chế biến thủy sản sẽ được khuyến khích nâng cấp công nghệ, giảm chi phí đầu vào để nâng cao năng lực cạnh tranh. Việc đẩy nhanh giao khu vực biển cho hoạt động nuôi trồng cũng được xem là giải pháp quan trọng để khai thác hiệu quả tiềm năng.

Ở khu vực công nghiệp và đầu tư, tỉnh tiếp tục tập trung phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, tăng cường thu hút vốn FDI, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Song song với đó là các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa logistics, chủ động nguồn nguyên liệu, giảm chi phí sản xuất.

Trong lĩnh vực dịch vụ - du lịch, tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục khai thác hiệu quả thị trường nội địa, đồng thời tăng cường quảng bá hình ảnh Quảng Ninh là điểm đến an toàn, thân thiện và giàu giá trị di sản. Các hoạt động xúc tiến du lịch, kết nối với doanh nghiệp lữ hành sẽ được đẩy mạnh, cùng với việc chuẩn bị sớm cho các sự kiện lớn như Tuần lễ du lịch hè và Carnaval Hạ Long 2026.

Song song với phát triển kinh tế, tỉnh cũng chú trọng các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh, nâng cao chất lượng giáo dục và y tế. Các chương trình phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tiếp tục được triển khai với mục tiêu vượt chỉ tiêu đề ra./.

Bài liên quan

Quảng Ninh: Phấn đấu đạt 19 triệu lượt khách du lịch trong năm 2024

Quảng Ninh: Phấn đấu đạt 19 triệu lượt khách du lịch trong năm 2024

Du lịch Quảng Ninh dịp thu đông thích hơn mùa hè, vì sao lại thế?

Du lịch Quảng Ninh dịp thu đông thích hơn mùa hè, vì sao lại thế?

Tàu biển cao cấp Mein Schiff 5 đưa hơn 2.000 khách đến Hạ Long

Tàu biển cao cấp Mein Schiff 5 đưa hơn 2.000 khách đến Hạ Long

Dành cho bạn

Thuế TP. Hải Phòng hướng dẫn, giải đáp nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp, cá nhân quyết toán thuế

Thuế TP. Hải Phòng hướng dẫn, giải đáp nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp, cá nhân quyết toán thuế

Thanh khoản trên thị trường thứ cấp tăng mạnh tuần qua

Thanh khoản trên thị trường thứ cấp tăng mạnh tuần qua

Quảng Ninh giữ đà tăng trưởng tích cực trong quý I/2026

Quảng Ninh giữ đà tăng trưởng tích cực trong quý I/2026

Ông Hoàng Vũ Thảnh giữ chức Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh

Ông Hoàng Vũ Thảnh giữ chức Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh

Cáp treo Núi Bà Tây Ninh tăng mạnh lợi nhuận trong năm 2025

Cáp treo Núi Bà Tây Ninh tăng mạnh lợi nhuận trong năm 2025

Chứng khoán phái sinh ngày 30/3: Giao dịch sôi động khi VN30 tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh

Chứng khoán phái sinh ngày 30/3: Giao dịch sôi động khi VN30 tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh

Đọc thêm

Kho bạc Nhà nước giữ nhịp điều hành ngân sách, đẩy mạnh chuyển đổi số

Kho bạc Nhà nước giữ nhịp điều hành ngân sách, đẩy mạnh chuyển đổi số

(TBTCO) - Quý I/2026, hệ thống Kho bạc Nhà nước đảm bảo vận hành thông suốt thu - chi ngân sách nhà nước, chủ động tham mưu, hoàn thiện thể chế và tăng tốc hiện đại hóa. Bước sang quý II, nhiều nhiệm vụ lớn tiếp tục được đặt ra, đòi hỏi toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước vừa giữ vững kỷ cương tài chính, vừa kịp thời đưa nguồn ngân sách đến đúng đối tượng thụ hưởng.
Bộ Tài chính tăng cường bình ổn giá, hỗ trợ giảm chi phí nông nghiệp và kiểm soát lạm phát

Bộ Tài chính tăng cường bình ổn giá, hỗ trợ giảm chi phí nông nghiệp và kiểm soát lạm phát

Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng liên quan đến việc bình ổn giá các mặt hàng, đặc biệt là phân bón, nhằm giảm chi phí đầu vào cho nông dân trong sản xuất nông nghiệp.
DATC phát động Tuần lễ Hiến máu tình nguyện năm 2026

DATC phát động Tuần lễ Hiến máu tình nguyện năm 2026

(TBTCO) - Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã phát động Tuần lễ Hiến máu tình nguyện năm 2026 do Đoàn Thanh niên và Câu lạc bộ Hiến máu DATC phối hợp tổ chức
Quản lý chặt tài sản công phục vụ an ninh mạng

Quản lý chặt tài sản công phục vụ an ninh mạng

(TBTCO) - Trước yêu cầu bảo đảm an ninh mạng và bảo mật dữ liệu ngày càng cao, Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương siết chặt quản lý, sử dụng tài sản công là sản phẩm, giải pháp an ninh mạng; triển khai đúng, đủ quy định pháp luật, tránh tình trạng sử dụng sai mục đích, lãng phí hoặc tiềm ẩn rủi ro mất an toàn thông tin.
Tổng kiểm kê tài sản công năm 2026: Quyết liệt, tăng tốc để về đích đúng hạn

Tổng kiểm kê tài sản công năm 2026: Quyết liệt, tăng tốc để về đích đúng hạn

(TBTCO) - Thời hạn để các đơn vị gửi báo cáo trong cuộc tổng kiểm kê tài sản công năm 2026 chỉ còn tính bằng ngày. Trước áp lực lớn về tiến độ và yêu cầu cao về chất lượng dữ liệu, Bộ Tài chính đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt. Trong đó, việc công khai tiến độ, nêu tên các đơn vị chậm triển khai được xem là giải pháp mạnh, tạo áp lực trực tiếp và thúc đẩy toàn hệ thống tăng tốc.
Tăng “sức đề kháng” an ninh năng lượng trước biến động Trung Đông

Tăng “sức đề kháng” an ninh năng lượng trước biến động Trung Đông

(TBTCO) - Xung đột tại Trung Đông đang đặt ra những thách thức lớn đối với an ninh năng lượng của Việt Nam, từ nguồn cung đến giá cả. Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, TS. Nguyễn Sơn - giảng viên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và logistics, Đại học RMIT Việt Nam chỉ ra các “điểm yếu” mang tính cấu trúc, đồng thời đề xuất giải pháp cấp bách nhằm giảm phụ thuộc và nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế.
Cục Dự trữ Nhà nước phát động Cuộc thi viết “Dự trữ Nhà nước - Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển”

Cục Dự trữ Nhà nước phát động Cuộc thi viết “Dự trữ Nhà nước - Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển”

(TBTCO) - Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập ngành Dự trữ Nhà nước (7/8/1956 - 7/8/2026), Cục Dự trữ Nhà nước đã phát động Cuộc thi viết “Dự trữ Nhà nước - Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển”, từ ngày 26/3 đến 31/5/2026.
Hà Nội điều chỉnh định mức phân bổ ngân sách, tăng nguồn lực cho cơ sở

Hà Nội điều chỉnh định mức phân bổ ngân sách, tăng nguồn lực cho cơ sở

(TBTCO) - Chiều 28/3, tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND TP. Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung về định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thuế TP. Hải Phòng hướng dẫn, giải đáp nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp, cá nhân quyết toán thuế

Thuế TP. Hải Phòng hướng dẫn, giải đáp nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp, cá nhân quyết toán thuế

Thanh khoản trên thị trường thứ cấp tăng mạnh tuần qua

Thanh khoản trên thị trường thứ cấp tăng mạnh tuần qua

Quảng Ninh giữ đà tăng trưởng tích cực trong quý I/2026

Quảng Ninh giữ đà tăng trưởng tích cực trong quý I/2026

Ông Hoàng Vũ Thảnh giữ chức Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh

Ông Hoàng Vũ Thảnh giữ chức Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh

Cáp treo Núi Bà Tây Ninh tăng mạnh lợi nhuận trong năm 2025

Cáp treo Núi Bà Tây Ninh tăng mạnh lợi nhuận trong năm 2025

Chứng khoán phái sinh ngày 30/3: Giao dịch sôi động khi VN30 tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh

Chứng khoán phái sinh ngày 30/3: Giao dịch sôi động khi VN30 tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh

Đạm Phú Mỹ đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2026 "đi lùi"

Đạm Phú Mỹ đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2026 "đi lùi"

Thông tư 22/2026/TT-BTC: Hoàn thiện cấu trúc dữ liệu và hệ thống sơ đồ quy hoạch

Thông tư 22/2026/TT-BTC: Hoàn thiện cấu trúc dữ liệu và hệ thống sơ đồ quy hoạch

Ngày 29/3: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê tiếp đà lao dốc

Ngày 29/3: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê tiếp đà lao dốc

"Cầm lái" linh hoạt khi tỷ giá USD tự do chạm 28.000 đồng, lãi suất liên ngân hàng vượt 8%

"Cầm lái" linh hoạt khi tỷ giá USD tự do chạm 28.000 đồng, lãi suất liên ngân hàng vượt 8%

Ngày 29/3: Giá heo hơi tiếp tục điều chỉnh, áp lực giảm chưa dừng lại

Ngày 29/3: Giá heo hơi tiếp tục điều chỉnh, áp lực giảm chưa dừng lại

Tỷ giá USD hôm nay (28/3): DXY vượt 100 điểm, tỷ giá USD tự do tăng vọt áp sát 28.000 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (28/3): DXY vượt 100 điểm, tỷ giá USD tự do tăng vọt áp sát 28.000 đồng

Giá vàng hôm nay ngày 28/3: Giá vàng tăng nhẹ từ 100.000 - 600.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 28/3: Giá vàng tăng nhẹ từ 100.000 - 600.000 đồng/lượng

Ngày 30/3: Giá tiêu vượt mốc 140.000 đồng/kg, cà phê ổn định trở lại

Ngày 30/3: Giá tiêu vượt mốc 140.000 đồng/kg, cà phê ổn định trở lại

Tỷ giá USD hôm nay (30/3): Tỷ giá USD tự do vượt 28.000 đồng, DXY duy trì trên 100 điểm

Tỷ giá USD hôm nay (30/3): Tỷ giá USD tự do vượt 28.000 đồng, DXY duy trì trên 100 điểm

Ngày 28/3: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu giữ ổn định quanh vùng cao

Ngày 28/3: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu giữ ổn định quanh vùng cao