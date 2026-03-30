Quảng Ninh giữ đà tăng trưởng tích cực trong quý I/2026

Theo báo cáo của tỉnh Quảng Ninh, trong quý I/2026, lĩnh vực tài chính - ngân sách ghi nhận kết quả nổi bật. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 18.706 tỷ đồng, vượt nhẹ so với kịch bản đề ra. Trong đó, thu nội địa đạt hơn 14.000 tỷ đồng, tăng mạnh 47% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, khoản thu từ tiền sử dụng đất tăng đột biến, gấp 5 lần, góp phần cải thiện đáng kể cơ cấu nguồn thu. Hoạt động xuất nhập khẩu cũng duy trì đà tăng trưởng với mức tăng 8%, cho thấy sự ổn định của hoạt động thương mại.

Về đầu tư, Quảng Ninh tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn ngoài ngân sách. Tổng vốn đầu tư ngoài ngân sách trong quý I đạt hơn 77.900 tỷ đồng, với 26 dự án mới và 3 dự án tăng vốn. Số vốn đã giải ngân đạt khoảng 15.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt khoảng 215 triệu USD. Môi trường kinh doanh thuận lợi cũng thúc đẩy làn sóng khởi nghiệp, khi có tới 943 doanh nghiệp mới được thành lập, tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trong lĩnh vực du lịch, Quảng Ninh đã đón khoảng 6,28 triệu lượt khách du lịch, đạt gần 30% kế hoạch năm và tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 15.687 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng 19%, cho thấy sức hút ngày càng lớn của địa phương đối với du khách trong và ngoài nước. Những con số này phản ánh hiệu quả của các chính sách kích cầu du lịch cũng như nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ của tỉnh.

Tăng trưởng kinh tế của Quảng Ninh duy trì tích cực trong quý I/2026. Ảnh N.T

Tại phiên họp thường kỳ tháng 3/2026, ông Bùi Văn Khắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của các sở, ngành và địa phương trong việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Những kết quả đạt được trong quý I được xem là nền tảng quan trọng để Quảng Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong các quý tiếp theo.

Tuy nhiên, bước sang quý II, tình hình được dự báo có nhiều yếu tố đan xen giữa thuận lợi và khó khăn. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn tiềm ẩn nhiều bất ổn, biến động giá năng lượng và chi phí đầu vào có thể tạo áp lực không nhỏ đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước. Do đó, tỉnh xác định cần tiếp tục nâng cao năng lực điều hành, linh hoạt thích ứng với các biến động.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra là bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất và tiêu dùng, đồng thời tăng cường kiểm soát giá các mặt hàng thiết yếu nhằm tránh tình trạng đầu cơ, tăng giá bất hợp lý. Bên cạnh đó, tỉnh cũng yêu cầu duy trì ổn định sản lượng than và điện theo kế hoạch, bảo đảm an ninh năng lượng.

Đối với đầu tư công, Quảng Ninh xác định ưu tiên nguồn lực cho các dự án hạ tầng trọng điểm, nhất là giao thông kết nối, hạ tầng đô thị, khu công nghiệp và các dự án tại khu kinh tế Vân Đồn. Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn, trong đó có các tuyến đường sắt chiến lược, được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển mới cho tỉnh trong dài hạn. Ngoài ra, nguồn lực cũng sẽ được ưu tiên cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Quảng Ninh định hướng phát triển mạnh nuôi trồng thủy sản tại các địa phương có lợi thế, đồng thời hỗ trợ sản xuất phục vụ thị trường nội địa. Các doanh nghiệp chế biến thủy sản sẽ được khuyến khích nâng cấp công nghệ, giảm chi phí đầu vào để nâng cao năng lực cạnh tranh. Việc đẩy nhanh giao khu vực biển cho hoạt động nuôi trồng cũng được xem là giải pháp quan trọng để khai thác hiệu quả tiềm năng.

Ở khu vực công nghiệp và đầu tư, tỉnh tiếp tục tập trung phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, tăng cường thu hút vốn FDI, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Song song với đó là các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa logistics, chủ động nguồn nguyên liệu, giảm chi phí sản xuất.

Trong lĩnh vực dịch vụ - du lịch, tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục khai thác hiệu quả thị trường nội địa, đồng thời tăng cường quảng bá hình ảnh Quảng Ninh là điểm đến an toàn, thân thiện và giàu giá trị di sản. Các hoạt động xúc tiến du lịch, kết nối với doanh nghiệp lữ hành sẽ được đẩy mạnh, cùng với việc chuẩn bị sớm cho các sự kiện lớn như Tuần lễ du lịch hè và Carnaval Hạ Long 2026.

Song song với phát triển kinh tế, tỉnh cũng chú trọng các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh, nâng cao chất lượng giáo dục và y tế. Các chương trình phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tiếp tục được triển khai với mục tiêu vượt chỉ tiêu đề ra./.