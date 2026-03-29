Quảng Ninh sẽ tổ chức Hội chợ OCOP Hè 2026 quy mô lớn, kích cầu du lịch và tiêu dùng

09:15 | 29/03/2026
(TBTCO) - Theo kế hoạch, Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2026 sẽ diễn ra cao điểm từ ngày 10/4 đến 5/5/2026 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh (phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), đồng thời có thể kéo dài đến hết tháng 5 để phục vụ nhu cầu mua sắm và tham quan của người dân và du khách.
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành kế hoạch tổ chức Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2026, một trong những sự kiện xúc tiến thương mại trọng điểm nằm trong chuỗi hoạt động của Tuần văn hóa, thể thao và du lịch chào hè năm nay.

Hội chợ là hoạt động xúc tiến thương mại thường niên trong chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), nhằm quảng bá các sản phẩm đặc trưng của địa phương, đồng thời thúc đẩy tiêu dùng nội địa và phát triển du lịch. Sự kiện cũng được kỳ vọng góp phần gia tăng doanh thu dịch vụ, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với quy mô khoảng 240 gian hàng, hội chợ sẽ quy tụ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm. Trong đó, hơn 100 gian hàng dành cho các sản phẩm OCOP và nông sản của Quảng Ninh; khoảng 120 gian hàng giới thiệu đặc sản tiêu biểu từ các tỉnh, thành trên cả nước. Ngoài ra, hội chợ còn có khu vực triển lãm về an toàn lao động, công nghệ và thiết bị bảo hộ.

Các sản phẩm OCOP được nhiều người dân và du khách yêu thích. Ảnh: T.D

Các ngành hàng trưng bày tại hội chợ rất đa dạng, từ ẩm thực truyền thống, sản phẩm OCOP, hàng hóa tiêu dùng đến các dịch vụ du lịch và sản phẩm khoa học công nghệ. Ban tổ chức yêu cầu tất cả sản phẩm phải đảm bảo chất lượng, nguồn gốc rõ ràng và tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm cũng như pháp luật thương mại.

Không chỉ là nơi mua sắm, hội chợ còn là cơ hội để các doanh nghiệp mở rộng thị trường, kết nối giao thương và thúc đẩy hợp tác sản xuất. Thông qua sự kiện, Quảng Ninh hướng tới tăng cường liên kết vùng trong lĩnh vực thương mại – du lịch, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử trong tiêu thụ sản phẩm.

Tổng kinh phí tổ chức hội chợ dự kiến khoảng 2,87 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ một phần, còn lại huy động từ các tổ chức, doanh nghiệp tham gia. Các hoạt động như lễ khai mạc, khu trưng bày sản phẩm OCOP đặc trưng và công tác tổ chức sẽ được ngân sách hỗ trợ ở mức cao nhằm đảm bảo chất lượng sự kiện.

Để chuẩn bị cho hội chợ, nhiều sở, ngành và địa phương đã được giao nhiệm vụ cụ thể. Ban Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh đóng vai trò chủ trì tổ chức; các sở, ngành phối hợp đảm bảo công tác truyền thông, an ninh, y tế, vệ sinh môi trường và kiểm soát chất lượng hàng hóa. Các địa phương cũng được yêu cầu hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã chuẩn bị sản phẩm đạt tiêu chuẩn tham gia hội chợ.

Với sự đầu tư bài bản và quy mô lớn, Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn thu hút du khách, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ tiêu dùng và phát triển kinh tế trong mùa du lịch cao điểm./.

