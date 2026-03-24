Quảng Ninh: Hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh cập nhật chính sách thuế mới

(TBTCO) - Sáng 24/3, Thuế Cơ sở 1 Quảng Ninh tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách thuế, đối thoại, hỗ trợ người nộp thuế quyết toán thuế năm 2026 cho khoảng 200 doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn 11 xã, phường do đơn vị quản lý.

Tại hội nghị, đại diện cơ quan thuế đã giới thiệu và cập nhật hàng loạt quy định mới liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong đó có các luật quan trọng như Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập cá nhân cùng các nghị định hướng dẫn về quản lý thuế đối với hộ và cá nhân kinh doanh. Những nội dung này được trình bày theo hướng dễ hiểu, sát với thực tế nhằm giúp người nộp thuế nhanh chóng nắm bắt và áp dụng.

Đáng chú ý, nhiều điểm mới trong chính sách thuế đã được phân tích cụ thể như việc mở rộng đối tượng được miễn, giảm thuế; bổ sung các chính sách ưu đãi dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; điều chỉnh thuế suất đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ; thay đổi ngưỡng doanh thu chịu thuế cũng như mức giảm trừ gia cảnh trong thuế thu nhập cá nhân. Ngoài ra, quy định về thuế đối với một số hoạt động đặc thù như kinh doanh vàng miếng cũng được làm rõ, giúp người dân và doanh nghiệp tránh những sai sót trong quá trình kê khai.

Hội nghị tuyên truyền chính sách thuế, đối thoại, hỗ trợ người nộp thuế quyết toán thuế năm 2026 của Thuế Cơ sở 1 Quảng Ninh. Ảnh QMG

Không chỉ dừng lại ở việc phổ biến văn bản, hội nghị còn dành thời gian cho phần đối thoại trực tiếp giữa cơ quan thuế và người nộp thuế. Nhiều câu hỏi thực tiễn đã được các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nêu ra, tập trung vào các nội dung như chứng từ thanh toán hợp lệ, hồ sơ chứng minh nguồn gốc hàng hóa, phương pháp hạch toán chi phí hay nghĩa vụ thuế đối với hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử. Các thắc mắc đều được đại diện cơ quan thuế giải đáp cụ thể, chi tiết, góp phần tháo gỡ những khó khăn đang tồn tại.

Đại diện Thuế Cơ sở 1 Quảng Ninh cho biết, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp và hộ kinh doanh thông qua nhiều kênh khác nhau. Mục tiêu là giúp người nộp thuế nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro trong kê khai, nộp thuế, đồng thời tạo môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định.

Hội nghị lần này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế mà còn thể hiện sự chủ động của cơ quan chức năng trong việc hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó, tạo nền tảng để các đơn vị sản xuất, kinh doanh yên tâm phát triển, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của địa phương.