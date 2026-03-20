Quảng Ninh đặt mục tiêu thu thuế xuất nhập khẩu đạt 25.000 tỷ đồng trong năm 2026

(TBTCO) - Quảng Ninh đang tăng tốc khai thác lợi thế cửa khẩu, cảng biển và hàng không để thúc đẩy xuất nhập khẩu, hướng tới mục tiêu thu 25.000 tỷ đồng từ thuế xuất nhập khẩu trong năm 2026. Nhiều nút thắt về hạ tầng, logistics và thủ tục cũng được tỉnh cam kết tháo gỡ.

Chiều 20/3, tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp nhằm tìm giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu qua hệ thống cửa khẩu, cảng biển và cảng hàng không trên địa bàn. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh địa phương này đang đẩy mạnh nhiều kế hoạch phát triển kinh tế quy mô lớn, đồng thời kỳ vọng tạo thêm động lực tăng trưởng từ lĩnh vực thương mại biên giới và logistics.

Theo số liệu được công bố tại hội nghị, năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn Quảng Ninh đạt khoảng 21,6 tỷ USD. Con số này tương đương hơn 18% tổng kim ngạch qua các cửa khẩu biên giới Việt Nam - Trung Quốc, đưa Quảng Ninh đứng thứ hai cả nước, chỉ sau Lạng Sơn. Dù vậy, điều đáng chú ý là nguồn thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu của Quảng Ninh lại vượt Lạng Sơn hơn 24%, đạt 16.540 tỷ đồng. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy chất lượng dòng hàng và hiệu quả khai thác hệ thống hạ tầng của tỉnh đang phát huy tác dụng rõ nét.

Chỉ trong hai tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Quảng Ninh đã đạt 4,56 tỷ USD. So với cùng kỳ năm trước, số lượng tờ khai tăng 62%, còn kim ngạch tăng 42%. Thu ngân sách từ lĩnh vực này đạt khoảng 3.334 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, tương ứng 19% chỉ tiêu Trung ương giao và hơn 13% mục tiêu phấn đấu của tỉnh.

Quảng Ninh đang tận dụng khá hiệu quả lợi thế hiếm có về vị trí và hạ tầng khi đồng thời sở hữu cả cửa khẩu đường bộ, hệ thống cảng biển và đường hàng không. Sự kết nối đa phương thức này không chỉ giúp tăng lượng hàng hóa thông quan chính ngạch mà còn thu hút doanh nghiệp mở tờ khai ngay tại địa phương, qua đó tạo nguồn thu thuế ổn định, bền vững hơn cho ngân sách.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng nhấn mạnh, Quảng Ninh có “độ mở” rất lớn với thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á. Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh đặt ra mục tiêu tăng trưởng trên 12%; riêng năm 2026, chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế được xác định ở mức trên 13%. Cùng với đó, Quảng Ninh hướng tới tổng thu ngân sách 86.000 tỷ đồng, tạo nền tảng để sớm gia nhập nhóm các địa phương có quy mô thu ngân sách trên 100.000 tỷ đồng.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu trong năm 2026 được giao ở mức 25.000 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ không nhỏ, đòi hỏi tỉnh phải triển khai đồng bộ hàng loạt đề án chiến lược. Trong số đó có thể kể đến kế hoạch xây dựng Quảng Ninh theo tiêu chí đô thị loại I; đề án khu kinh tế số và tri thức tự do; mô hình khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái - Đông Hưng; cơ chế đặc thù cho Đặc khu kinh tế Vân Đồn; hay phương án sáp nhập một số khu kinh tế cửa khẩu để hình thành mô hình phát triển thế hệ mới.

Song song với các định hướng dài hạn, Quảng Ninh cũng tập trung đầu tư trực tiếp vào hệ thống hạ tầng phục vụ lưu thông hàng hóa. Nhiều dự án đang được thúc đẩy như mở rộng khu vực cửa khẩu Móng Cái, cải tạo lối mở Km3+4 Hải Yên, xây dựng cầu Bắc Luân 3, nâng cấp kho bãi và tăng năng lực tiếp nhận phương tiện. Đặc biệt, tỉnh đang triển khai đề án thí điểm cửa khẩu thông minh, hướng tới mục tiêu thông quan 24/7. Khi đi vào vận hành hiệu quả, mô hình này được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp rút ngắn đáng kể thời gian làm thủ tục, giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tại hội nghị, doanh nghiệp cũng thẳng thắn nêu ra nhiều vướng mắc đang tồn tại. Các vấn đề được quan tâm nhiều nhất liên quan đến hạ tầng cửa khẩu, bến bãi tập kết hàng hóa, giao thông kết nối, luồng hàng hải, chi phí logistics, thủ tục hải quan, nguồn cung nguyên nhiên liệu và quy hoạch hoạt động cảng Cái Lân. Đây đều là những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ lưu chuyển hàng hóa và chi phí của doanh nghiệp.

Theo đại diện tỉnh, nhiều nội dung đã được giải quyết ngay tại hội nghị. Chẳng hạn, địa phương thống nhất mở rộng khu tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu tại Hoành Mô nhằm tránh ùn ứ; bố trí bến bãi tại khu vực Móng Cái 1 để đáp ứng nhu cầu phương tiện nhập khẩu; đồng thời triển khai kế hoạch nạo vét luồng hàng hải khu vực Con Ong, Hòn Nét và cảng Cái Lân để phục vụ tàu lớn cập cảng. Vấn đề bảo đảm nguồn cung nhiên liệu cho hoạt động sản xuất, vận tải cũng được lãnh đạo tỉnh yêu cầu xử lý kịp thời.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường khẳng định, địa phương sẽ tiếp tục duy trì môi trường thông thoáng, thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong quá trình thông quan. Trước mắt, tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, trong đó có thủ tục liên quan đến lái xe Việt Nam - Trung Quốc và đăng kiểm phương tiện. Cùng với đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu nghiệp vụ để giảm chi phí, hạn chế gian lận thương mại và tăng hiệu quả quản lý.

Không chỉ cam kết đồng hành, lãnh đạo Quảng Ninh cũng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp chủ động hơn trong việc tìm kiếm nguồn hàng, nghiên cứu thị trường và tham gia góp ý cho tỉnh về logistics, bến bãi, cầu cảng hay hoạt động mở tờ khai. Theo tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và doanh nghiệp sẽ là chìa khóa để tạo cú hích mới cho xuất nhập khẩu, từ đó đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế của Quảng Ninh cũng như cả nước.