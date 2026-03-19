Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh với tỷ lệ phiếu bầu 99,03%

(TBTCO) - Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử và công bố danh sách 56 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Kết quả được tổng hợp từ 15 đơn vị bầu cử trên toàn địa bàn tỉnh.

Trong số các ứng cử viên trúng cử, ông Bùi Văn Khắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhận được 52.111 phiếu, tương ứng 99,03% số phiếu hợp lệ. Bà Trịnh Thị Minh Thanh - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đạt 56.878 phiếu, tương đương 99,06%. Ông Vũ Quyết Tiến - Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhận 87.087 phiếu, đạt 99,18%.

Kết quả lần này cho thấy mức độ tín nhiệm cao của cử tri đối với nhiều ứng cử viên, đồng thời phản ánh sự đồng thuận lớn trong xã hội đối với đội ngũ cán bộ được giới thiệu tham gia cơ quan dân cử. Cơ cấu 56 đại biểu trúng cử được đánh giá bảo đảm tính đại diện cho nhiều lĩnh vực, địa phương, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ mới.

Ông Bùi Văn Khắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, kiểm tra công tác bầu cử tại phường Móng Cái 1. Ảnh: QMG

Theo báo cáo từ Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh, toàn tỉnh có 1.033.898 cử tri. Đáng chú ý, 1.181 trên 1.243 khu vực bỏ phiếu ghi nhận 100% cử tri tham gia bầu cử; 39 trên 54 xã, phường, đặc khu hoàn thành 100% cử tri trong danh sách đi bỏ phiếu. Trong tổng số cử tri, có 30.138 người trên 80 tuổi, 12.959 cử tri lần đầu tham gia bỏ phiếu ở tuổi 18, cùng 5.938 cử tri thực hiện quyền bầu cử qua hòm phiếu phụ, chủ yếu là người cao tuổi, người khuyết tật, người ốm hoặc đang trong diện tạm giam, tạm giữ.

Việc hoàn tất bầu cử và xác định đội ngũ đại biểu HĐND tỉnh khóa mới được xem là bước quan trọng trong quá trình kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương, tạo nền tảng để Quảng Ninh tiếp tục theo đuổi mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn 2026 - 2031./.