Thành phố Huế: Đưa phương thức PPP vào phát triển công nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch

Văn hóa, du lịch dẫn dắt kinh tế địa phương

Ông Trần Hữu Thuỳ Giang - Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế cho biết, ngay từ những tháng đầu năm 2026, Huế đã duy trì nhịp độ phát triển ổn định trên cả ba trụ cột văn hóa, thể thao, du lịch, với nhiều điểm sáng đáng chú ý.

Ở lĩnh vực văn hóa, thành phố đã chủ động ban hành hàng loạt kế hoạch mang tính nền tảng như xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn, phát triển văn hóa đọc, thiết lập “Tủ sách Huế”, tổ chức Tuần lễ Áo dài cộng đồng… Các hoạt động tuyên truyền, tổ chức sự kiện chính trị - văn hóa được triển khai đồng bộ, tạo nên không khí sôi động ngay từ đầu năm.

Hệ thống thư viện, thiết chế văn hóa cơ sở từng bước được số hóa, nâng cao khả năng tiếp cận của người dân, với hơn 762.000 lượt phục vụ chỉ trong quý I/2026.

Đặc biệt, Huế tiếp tục khẳng định vị thế là “kho tàng di sản” của Việt Nam với hệ thống di tích, di sản vật thể và phi vật thể phong phú.

Việc xây dựng các đề án bảo tồn như tri thức may áo dài Huế hay lễ hội điện Huệ Nam cho thấy địa phương đang chuyển từ tư duy bảo tồn tĩnh sang phát huy giá trị di sản trong đời sống đương đại.

Cũng theo ông Trần Hữu Thùy Giang, du lịch tiếp tục là lĩnh vực ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng. Đáng chú ý, thời gian lưu trú của du khách có xu hướng kéo dài hơn, cho thấy sức hấp dẫn của điểm đến đang được cải thiện. Hệ thống lưu trú, lữ hành ngày càng hoàn thiện, cùng với việc đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong trải nghiệm du lịch.

Tuy vậy, đại diện lãnh đạo thành phố Huế cũng thẳng thắn chỉ ra những “điểm nghẽn” quen thuộc: sản phẩm du lịch còn thiếu đa dạng, kinh tế đêm chưa thực sự hình thành rõ nét, hạ tầng kết nối còn hạn chế, thiếu các dịch vụ cao cấp và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Kiến tạo các mô hình phát triển mới

Tại buổi làm việc với Bộ VHTTDL vào chiều 5/5 tại Hà Nội, lãnh đạo thành phố Huế và lãnh đạo Bộ VHTTDL cùng trao đổi những vấn đề mang tính cấu trúc để phát triển Huế trong thời gian tới. Đặc biệt, Huế đang đứng trước áp lực cạnh tranh lớn trong khu vực miền Trung với các điểm đến có lợi thế về biển và dịch vụ cao cấp. Trong khi đó, lợi thế di sản, vốn là “tài sản cốt lõi” để phát triển du lịch và công nghiệp văn hoá lại chưa được chuyển hóa đầy đủ thành các sản phẩm kinh tế có giá trị gia tăng cao.

Huế đang sở hữu khối lượng Di sản đồ sộ là các sản phẩm đặc sản cho phát triển du lịch

Theo bà Lâm Thị Phương Thanh - Bộ trưởng VHTTDL, việc phát triển Huế trong giai đoạn mới cần dựa trên ba trụ cột lớn: hoàn thiện thể chế, huy động nguồn lực, đổi mới mô hình phát triển. Qua đó, Bộ VHTTDL và UBND thành phố Huế thống nhất đẩy mạnh xã hội hóa, đặc biệt theo mô hình đối tác công - tư (PPP) trong phát triển thiết chế văn hóa, thể thao; Chuyển tư duy tổ chức sự kiện theo hướng hợp tác cùng có lợi, gắn với giá trị thương hiệu; Tập trung phát triển các sản phẩm mới: du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch chăm sóc sức khỏe, kinh tế đêm, du lịch đường sông. Tăng cường liên kết vùng, đặc biệt với trục Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng để hình thành các hành trình có chiều sâu trải nghiệm.

“Bộ VHTTDL sẽ đồng hành cùng với Huế định vị thành phố trực thuộc Trung ương và một trung tâm văn hóa lớn của quốc gia nhằm nâng tầm các giá trị của Huế trong việc hình thành các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, hệ giá trị gia đình, hệ giá trị con người Việt Nam” - Bộ trưởng Bộ VHTTDL nhấn mạnh.

Không chỉ dừng ở hỗ trợ chính sách, Bộ VHTTDL nhận định, với kho tàng di sản khổng lồ, Huế không thiếu tiềm năng, điều cần lúc này là một cơ chế đủ linh hoạt, một tư duy đủ mở và một hệ sinh thái đủ mạnh để biến tiềm năng thành giá trị.

“Bộ sẽ cùng địa phương kiến tạo các mô hình phát triển mới, trong đó nổi bật là: Xây dựng Huế trở thành thành phố sáng tạo trong lĩnh vực ẩm thực của mạng lưới UNESCO; thí điểm mô hình ”thành phố du lịch xanh quốc gia“, ”đô thị di sản“; phát triển công nghiệp văn hóa dựa trên di sản, áo dài, thủ công mỹ nghệ và nghệ thuật biểu diễn. Đây là những hướng đi mang tính chiến lược, đặt Huế vào dòng chảy chung của thế giới, nơi văn hóa không chỉ là tài sản cần gìn giữ mà còn là nguồn lực để phát triển”./.