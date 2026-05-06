Thành phố Huế: Đưa phương thức PPP vào phát triển công nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch

Hà Minh

14:56 | 06/05/2026
Di sản đang là "tài sản cốt lõi" để phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch và thể thao nhưng Huế vẫn chưa có sự đầu tư xứng đáng để chuyển hóa di sản thành các sản phẩm kinh tế có giá trị gia tăng cao.
Văn hóa, du lịch dẫn dắt kinh tế địa phương

Ông Trần Hữu Thuỳ Giang - Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế cho biết, ngay từ những tháng đầu năm 2026, Huế đã duy trì nhịp độ phát triển ổn định trên cả ba trụ cột văn hóa, thể thao, du lịch, với nhiều điểm sáng đáng chú ý.

Ở lĩnh vực văn hóa, thành phố đã chủ động ban hành hàng loạt kế hoạch mang tính nền tảng như xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn, phát triển văn hóa đọc, thiết lập “Tủ sách Huế”, tổ chức Tuần lễ Áo dài cộng đồng… Các hoạt động tuyên truyền, tổ chức sự kiện chính trị - văn hóa được triển khai đồng bộ, tạo nên không khí sôi động ngay từ đầu năm.

Hệ thống thư viện, thiết chế văn hóa cơ sở từng bước được số hóa, nâng cao khả năng tiếp cận của người dân, với hơn 762.000 lượt phục vụ chỉ trong quý I/2026.

Đặc biệt, Huế tiếp tục khẳng định vị thế là “kho tàng di sản” của Việt Nam với hệ thống di tích, di sản vật thể và phi vật thể phong phú.

Việc xây dựng các đề án bảo tồn như tri thức may áo dài Huế hay lễ hội điện Huệ Nam cho thấy địa phương đang chuyển từ tư duy bảo tồn tĩnh sang phát huy giá trị di sản trong đời sống đương đại.

Cũng theo ông Trần Hữu Thùy Giang, du lịch tiếp tục là lĩnh vực ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng. Đáng chú ý, thời gian lưu trú của du khách có xu hướng kéo dài hơn, cho thấy sức hấp dẫn của điểm đến đang được cải thiện. Hệ thống lưu trú, lữ hành ngày càng hoàn thiện, cùng với việc đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong trải nghiệm du lịch.

Tuy vậy, đại diện lãnh đạo thành phố Huế cũng thẳng thắn chỉ ra những “điểm nghẽn” quen thuộc: sản phẩm du lịch còn thiếu đa dạng, kinh tế đêm chưa thực sự hình thành rõ nét, hạ tầng kết nối còn hạn chế, thiếu các dịch vụ cao cấp và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Kiến tạo các mô hình phát triển mới

Tại buổi làm việc với Bộ VHTTDL vào chiều 5/5 tại Hà Nội, lãnh đạo thành phố Huế và lãnh đạo Bộ VHTTDL cùng trao đổi những vấn đề mang tính cấu trúc để phát triển Huế trong thời gian tới. Đặc biệt, Huế đang đứng trước áp lực cạnh tranh lớn trong khu vực miền Trung với các điểm đến có lợi thế về biển và dịch vụ cao cấp. Trong khi đó, lợi thế di sản, vốn là “tài sản cốt lõi” để phát triển du lịch và công nghiệp văn hoá lại chưa được chuyển hóa đầy đủ thành các sản phẩm kinh tế có giá trị gia tăng cao.

Huế đang sở hữu khối lượng Di sản đồ sộ là các sản phẩm đặc sản cho phát triển du lịch

Theo bà Lâm Thị Phương Thanh - Bộ trưởng VHTTDL, việc phát triển Huế trong giai đoạn mới cần dựa trên ba trụ cột lớn: hoàn thiện thể chế, huy động nguồn lực, đổi mới mô hình phát triển. Qua đó, Bộ VHTTDL và UBND thành phố Huế thống nhất đẩy mạnh xã hội hóa, đặc biệt theo mô hình đối tác công - tư (PPP) trong phát triển thiết chế văn hóa, thể thao; Chuyển tư duy tổ chức sự kiện theo hướng hợp tác cùng có lợi, gắn với giá trị thương hiệu; Tập trung phát triển các sản phẩm mới: du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch chăm sóc sức khỏe, kinh tế đêm, du lịch đường sông. Tăng cường liên kết vùng, đặc biệt với trục Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng để hình thành các hành trình có chiều sâu trải nghiệm.

“Bộ VHTTDL sẽ đồng hành cùng với Huế định vị thành phố trực thuộc Trung ương và một trung tâm văn hóa lớn của quốc gia nhằm nâng tầm các giá trị của Huế trong việc hình thành các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, hệ giá trị gia đình, hệ giá trị con người Việt Nam” - Bộ trưởng Bộ VHTTDL nhấn mạnh.

Không chỉ dừng ở hỗ trợ chính sách, Bộ VHTTDL nhận định, với kho tàng di sản khổng lồ, Huế không thiếu tiềm năng, điều cần lúc này là một cơ chế đủ linh hoạt, một tư duy đủ mở và một hệ sinh thái đủ mạnh để biến tiềm năng thành giá trị.

“Bộ sẽ cùng địa phương kiến tạo các mô hình phát triển mới, trong đó nổi bật là: Xây dựng Huế trở thành thành phố sáng tạo trong lĩnh vực ẩm thực của mạng lưới UNESCO; thí điểm mô hình ”thành phố du lịch xanh quốc gia“, ”đô thị di sản“; phát triển công nghiệp văn hóa dựa trên di sản, áo dài, thủ công mỹ nghệ và nghệ thuật biểu diễn. Đây là những hướng đi mang tính chiến lược, đặt Huế vào dòng chảy chung của thế giới, nơi văn hóa không chỉ là tài sản cần gìn giữ mà còn là nguồn lực để phát triển”./.

Theo thống kê của Sở Du lịch TP. Huế, hai kỳ nghỉ lễ liên tiếp là Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5, du lịch Huế bùng nổ với lượng khách đến kỷ lục. Cụ thể dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, TP Huế đón khoảng 395.000 lượt khách, trong đó có 98.700 lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch đạt khoảng 958 tỷ đồng, công suất phòng khách sạn bình quân trên 90%, riêng cao điểm đạt tới 99%.

Từ ngày 29/4 đến 3/5, lượng khách tiếp tục tăng, ước đạt 610.000 lượt, tăng 73,7% so với cùng kỳ năm trước. Khách quốc tế đạt khoảng 164.000 lượt, khách nội địa 446.000 lượt. Doanh thu du lịch trong giai đoạn này ước đạt 1.350 tỉ đồng, công suất phòng lưu trú gần như kín, đạt 99%.

Tính chung tháng 4/2026, Huế đón khoảng 774.100 lượt khách, tăng gần 30% so với cùng kỳ. Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, Huế đón hơn 2,67 triệu lượt khách, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 6.234 tỉ đồng, tăng trên 70%, cho thấy sức hút ngày càng lớn của điểm đến Cố đô.
Hà Minh
Lạng Sơn: Triển khai đồng loạt nhiều giải pháp bảo vệ môi trường

Nửa đầu năm 2026, Lạng Sơn triển khai đồng loạt nhiều giải pháp bảo vệ môi trường, từ siết quản lý đất ngập nước, kiểm soát chặt dữ liệu quan trắc đến hoàn thiện hành lang pháp lý và phát động phong trào toàn dân. Cách tiếp cận đồng bộ đang từng bước nâng cao hiệu lực quản lý, hướng tới phát triển bền vững.
(TBTCO) - Việt Nam có khoảng 11,8 triệu ha đất bị suy thoái, gần 1/3 diện tích tự nhiên, trong đó 1,2 triệu ha ở mức nghiêm trọng. Đáng lo ngại, gần 40% đất nông nghiệp (khoảng 5 triệu ha) và thêm 5 triệu ha đất lâm nghiệp đang xuống cấp, cho thấy mức độ suy thoái cao, đe dọa trực tiếp đến sản xuất và phát triển bền vững.
(TBTCO) - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Chỉ thị yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn.
(TBTCO) - Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến hết năm 2025, cả nước đã có 74,23% hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước đạt quy chuẩn, trong đó 54,92% sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung và 19,31% sử dụng nước từ cấp nước hộ gia đình.
(TBTCO) - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng đã ký ban hành Quyết định số 2280/QĐ-UBND, phê duyệt Kế hoạch bảo đảm thoát nước và chống úng ngập khu vực nội thành năm 2026.
(TBTCO) - Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động và mô hình tăng trưởng đang chuyển dịch mạnh sang việc dựa trên công nghệ, đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực ngày càng giữ vai trò quyết định đối với năng suất và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Với Việt Nam, yêu cầu nâng cao chất lượng người lao động không chỉ là vấn đề trước mắt mà còn là điều kiện then chốt để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Cải cách tiền lương khu vực công đang bước vào giai đoạn then chốt, đòi hỏi nguồn lực tài chính đủ lớn, ổn định và có tính bền vững dài hạn. Thông qua các giải pháp đồng bộ như cơ cấu lại chi ngân sách, tiết kiệm chi thường xuyên, tinh gọn bộ máy và hoàn thiện cơ chế tạo nguồn, Việt Nam đang từng bước chuyển từ “tích lũy nguồn lực” sang chủ động bảo đảm nền tảng tài chính để triển khai hiệu quả chính sách tiền lương mới từ năm 2026.
(TBTCO) - Đặc khu Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) sẽ tổ chức Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch hè năm 2026 từ ngày 6 đến 9/5, gắn với chuỗi hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô (9/5/1961 - 9/5/2026).
Trong bối cảnh vấn đề an toàn thực phẩm tiếp tục là mối quan tâm lớn của xã hội, đặc biệt khi các vụ ngộ độc vẫn diễn biến phức tạp tại bếp ăn tập thể và thức ăn đường phố, cơ quan quản lý đang triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ cả trước mắt lẫn lâu dài.
