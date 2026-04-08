Đầu tư

Huế hợp tác với Tập đoàn Thái Bình Dương trên nhiều lĩnh vực

Hà Minh

07:56 | 08/04/2026
(TBTCO) - UBND thành phố Huế và Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc) vừa hoàn tất ký kết hợp tác về thu hút đầu tư, phát triển đô thị và xây dựng hạ tầng đô thị.
Nội dung Bản ghi nhớ thể hiện, hai bên thống nhất hợp tác trên cơ sở nghiên cứu, đề xuất và triển khai các dự án phát triển hạ tầng đô thị, giao thông; chỉnh trang và mở rộng không gian đô thị; đồng thời phối hợp trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và một số lĩnh vực kinh tế - xã hội khác. Trong đó, trọng tâm là các dự án hạ tầng quy mô lớn nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố.

Là thành phố trực thuộc Trung ương từ năm 2025, Huế đang hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu, đồng thời là trung tâm khoa học - công nghệ và giáo dục chất lượng cao của cả nước. Lãnh đạo thành phố cho rằng, Bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng quan trọng để thúc đẩy triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn trong thời gian tới, góp phần xây dựng thành phố Huế phát triển nhanh, bền vững và nâng cao vị thế trên bản đồ đầu tư quốc tế.

Lãnh đạo TP. Huế và Tập đoàn Thái Bình Dương chứng kiến Lễ ký kết tại Huế

Về phía Tập đoàn Thái Bình Dương, cam kết sẽ huy động nguồn lực, công nghệ và kinh nghiệm quốc tế để phối hợp chặt chẽ với thành phố trong việc nghiên cứu, đề xuất và triển khai các dự án, bảo đảm hiệu quả, chất lượng và tính bền vững. Dịp này, Tập đoàn đã đề xuất nghiên cứu triển khai một số dự án hạ tầng giao thông trọng điểm như tuyến cao tốc La Sơn - Cảng Chân Mây, đường Vành đai 2 và Vành đai 3. Đây là các dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường kết nối vùng, giảm áp lực giao thông nội đô và mở rộng không gian phát triển.

“Việc triển khai thành công các dự án này sẽ tạo động lực phát triển hạ tầng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Huế trở thành đô thị hiện đại, phát triển bền vững trên nền tảng văn hóa, di sản” - Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn khẳng định.

“Huế là thành phố giàu tiềm năng phát triển với định hướng rõ ràng. Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương mong muốn phát huy thế mạnh về đầu tư, xây dựng hạ tầng để cùng thành phố triển khai các dự án quy mô lớn, hiện đại, đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương” - đại diện Tập đoàn Thái Bình Dương ghi nhận.

Từ khóa:
thành phố huế thái bình dương la sơn cảng chân mây

Dành cho bạn

Đọc thêm

(TBTCO) - Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án khẩn cấp, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ hai dự án chống ngập và bổ cập nước cho sông Tô Lịch, nhằm cải thiện môi trường, giảm thiểu úng ngập và từng bước hồi sinh dòng sông nội đô.
(TBTCO) - Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn vừa được ban hành tại Quyết định số 32/QĐ-BCĐPTCNBD đặt mục tiêu tạo chuyển biến thực chất, thúc đẩy phát triển công nghiệp bán dẫn theo hướng gắn kết chặt chẽ nghiên cứu - ứng dụng - thị trường.
Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo đặt mục tiêu đến năm 2030, tối thiểu hình thành 5 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được định giá từ 1 tỷ USD trở lên; đến năm 2045, Việt Nam thuộc nhóm 30 quốc gia dẫn đầu toàn cầu về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo.
(TBTCO) - Tại hội thảo Giải pháp phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất, lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, địa phương đã đề xuất nhiều giải pháp và cơ chế đặc thù để phát triển Trung tâm.
(TBTCO) - Ngày 7/4, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức buổi gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh, nhằm giải quyết các vấn đề mà doanh nghiệp gặp phải trong quá trình hoạt động.
(TBTCO) - Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục khởi sắc trong những tháng đầu năm 2026, với tổng vốn đăng ký đạt 15,2 tỷ USD, tăng 42,9% so với cùng kỳ.
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có Quyết định số 486/QĐ-BTC công bố các thông tư hướng dẫn thực hiện các nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư tiếp tục được áp dụng một phần hoặc toàn bộ kể từ ngày 1/3/2026 cho đến khi có văn bản thay thế hoặc bãi bỏ.
(TBTCO) - Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cao, nguy cơ thiếu điện cục bộ vào mùa khô ngày càng rõ nét, Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ được xem là “cú hích” mạnh mẽ thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà. Không chỉ mang lại lợi ích kinh tế rõ rệt cho người dân, doanh nghiệp, mô hình này còn góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia, hướng tới mục tiêu phát triển năng lượng xanh, bền vững.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

