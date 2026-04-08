Huế hợp tác với Tập đoàn Thái Bình Dương trên nhiều lĩnh vực

Nội dung Bản ghi nhớ thể hiện, hai bên thống nhất hợp tác trên cơ sở nghiên cứu, đề xuất và triển khai các dự án phát triển hạ tầng đô thị, giao thông; chỉnh trang và mở rộng không gian đô thị; đồng thời phối hợp trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và một số lĩnh vực kinh tế - xã hội khác. Trong đó, trọng tâm là các dự án hạ tầng quy mô lớn nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố.

Là thành phố trực thuộc Trung ương từ năm 2025, Huế đang hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu, đồng thời là trung tâm khoa học - công nghệ và giáo dục chất lượng cao của cả nước. Lãnh đạo thành phố cho rằng, Bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng quan trọng để thúc đẩy triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn trong thời gian tới, góp phần xây dựng thành phố Huế phát triển nhanh, bền vững và nâng cao vị thế trên bản đồ đầu tư quốc tế.

Lãnh đạo TP. Huế và Tập đoàn Thái Bình Dương chứng kiến Lễ ký kết tại Huế

Về phía Tập đoàn Thái Bình Dương, cam kết sẽ huy động nguồn lực, công nghệ và kinh nghiệm quốc tế để phối hợp chặt chẽ với thành phố trong việc nghiên cứu, đề xuất và triển khai các dự án, bảo đảm hiệu quả, chất lượng và tính bền vững. Dịp này, Tập đoàn đã đề xuất nghiên cứu triển khai một số dự án hạ tầng giao thông trọng điểm như tuyến cao tốc La Sơn - Cảng Chân Mây, đường Vành đai 2 và Vành đai 3. Đây là các dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường kết nối vùng, giảm áp lực giao thông nội đô và mở rộng không gian phát triển.

“Việc triển khai thành công các dự án này sẽ tạo động lực phát triển hạ tầng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Huế trở thành đô thị hiện đại, phát triển bền vững trên nền tảng văn hóa, di sản” - Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn khẳng định.

“Huế là thành phố giàu tiềm năng phát triển với định hướng rõ ràng. Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương mong muốn phát huy thế mạnh về đầu tư, xây dựng hạ tầng để cùng thành phố triển khai các dự án quy mô lớn, hiện đại, đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương” - đại diện Tập đoàn Thái Bình Dương ghi nhận.