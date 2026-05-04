Xã hội

Sắp diễn ra Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch hè 2026 tại Đặc khu Cô Tô

16:10 | 04/05/2026
(TBTCO) - Đặc khu Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) sẽ tổ chức Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch hè năm 2026 từ ngày 6 đến 9/5, gắn với chuỗi hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô (9/5/1961 - 9/5/2026).
aa
Vinh danh 141 doanh nghiệp và 80 cá nhân tiêu biểu ngành du lịch năm 2025 Thu hút đầu tư, du lịch - điểm sáng trong bức tranh kinh tế quý I/2026 của Gia Lai Quảng Ninh: Doanh thu từ du lịch đạt hơn 1.800 tỷ đồng trong 2 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Theo kế hoạch của UBND đặc khu Cô Tô, tuần lễ năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phong phú, hướng tới mục tiêu tạo điểm nhấn trong mùa du lịch hè 2026. Các hoạt động không chỉ phục vụ nhu cầu vui chơi, trải nghiệm của người dân và du khách, mà còn góp phần giới thiệu tiềm năng, lợi thế nổi trội của vùng biển đảo tiền tiêu Đông Bắc Tổ quốc.

Mở đầu chuỗi sự kiện là triển lãm ảnh đẹp về Cô Tô, diễn ra từ ngày 6 đến hết ngày 9/5 tại khu vực Quảng trường trước Khu di tích quốc gia đặc biệt. Triển lãm sẽ giới thiệu những hình ảnh tiêu biểu về cảnh quan thiên nhiên, đời sống văn hóa, con người và sự phát triển của Cô Tô trong thời gian qua.

Cùng thời gian này, phiên chợ giới thiệu sản phẩm OCOP của Cô Tô cũng được tổ chức nhằm quảng bá các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Hoạt động này không chỉ hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh mở rộng kênh giới thiệu sản phẩm, mà còn góp phần nâng cao giá trị thương mại, thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm địa phương gắn với phát triển du lịch.

Sắp diễn ra Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch hè 2026 tại Đặc khu Cô Tô
Nhiều hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc sắp diễn ra tại Đặc khu Cô Tô. Ảnh T.T

Một điểm nhấn đáng chú ý trong tuần lễ là chương trình làm sạch bãi biển với thông điệp “Chung tay vì biển xanh”, tổ chức vào sáng 6/5 tại bãi biển Tình Yêu. Hoạt động có sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp du lịch, người dân và du khách.

Trong hai ngày 7 và 8/5, nhiều trò chơi dân gian sẽ được tổ chức tại Quảng trường trước Khu di tích quốc gia đặc biệt, bãi biển Tình Yêu và một số địa điểm phù hợp khác.

Chiều 8/5, Hội Thả diều với chủ đề Cô Tô - Bay lên cùng biển xanh sẽ diễn ra tại khu vực Quảng trường trước Khu di tích quốc gia đặc biệt. Hình ảnh những cánh diều bay trên nền biển xanh được kỳ vọng tạo nên không gian sinh động, giàu tính biểu tượng, thể hiện khát vọng vươn lên của vùng đảo trẻ. Cũng trong ngày 8/5, chương trình diễu hành xe đạp vòng quanh đảo sẽ được tổ chức trên các cung đường của Cô Tô, góp phần quảng bá cảnh quan thiên nhiên, lối sống năng động và thông điệp du lịch xanh.

Tối 8/5, Chương trình nghệ thuật Cô Tô xanh - Bản hòa ca khát vọng sẽ diễn ra tại Quảng trường trước Khu di tích quốc gia đặc biệt. Đây là hoạt động nghệ thuật trọng tâm trong khuôn khổ tuần lễ, hứa hẹn mang đến không gian biểu diễn giàu cảm xúc, kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, thể hiện tình yêu quê hương, biển đảo và niềm tin vào sự phát triển của Cô Tô trong giai đoạn mới.

Bên cạnh các hoạt động chào hè, Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô sẽ được tổ chức trang trọng vào sáng 9/5. Lễ thượng cờ Tổ quốc diễn ra lúc 6h30 tại Quảng trường trước Khu di tích quốc gia đặc biệt; sau đó là lễ dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô. Ngành giáo dục đặc khu cũng tổ chức các cuộc thi tìm hiểu sự kiện 65 năm ngày Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô.

Thông qua chuỗi hoạt động lần này, Cô Tô kỳ vọng tạo thêm sức hút cho mùa du lịch hè 2026, đồng thời khẳng định định hướng phát triển du lịch gắn với văn hóa, lịch sử, môi trường và cộng đồng. Đây cũng là dịp để địa phương tiếp tục quảng bá hình ảnh đảo ngọc Cô Tô văn minh, thân thiện, giàu bản sắc và hấp dẫn du khách trong nước, quốc tế.

Tiến Dũng
Từ khóa:
tuần văn hóa Văn hóa và Du lịch Du lịch hè 2026 Đặc khu Cô Tô Hội thả diều Diễu hành xe đạp Nghệ thuật Cô Tô

Bài liên quan

Quảng Ninh: Tuần Văn hóa, Thể thao các dân tộc sẽ được tổ chức đầu tháng 8

Quảng Ninh: Tuần Văn hóa, Thể thao các dân tộc sẽ được tổ chức đầu tháng 8

Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” 2017

Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” 2017

Tuần văn hóa du lịch Bắc Hà 2018

Tuần văn hóa du lịch Bắc Hà 2018

Dành cho bạn

Infographics: Những con số kinh tế trên địa bàn TP. Hà Nội 4 tháng đầu năm 2026

Infographics: Những con số kinh tế trên địa bàn TP. Hà Nội 4 tháng đầu năm 2026

Lợi nhuận quý I/2026 của Masan đạt 1.974 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ

Lợi nhuận quý I/2026 của Masan đạt 1.974 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ

Hải Phòng rà soát đô thị, xây dựng Đề án thành lập các đơn vị hành chính đô thị cấp xã

Hải Phòng rà soát đô thị, xây dựng Đề án thành lập các đơn vị hành chính đô thị cấp xã

Thu ngân sách tăng khá nhưng tốc độ đã chậm hơn cùng kỳ

Thu ngân sách tăng khá nhưng tốc độ đã chậm hơn cùng kỳ

ADB khởi động gói đầu tư 70 tỷ USD kết nối lưới điện và mạng số châu Á - Thái Bình Dương

ADB khởi động gói đầu tư 70 tỷ USD kết nối lưới điện và mạng số châu Á - Thái Bình Dương

Căng thẳng Trung Đông đẩy thị trường hàng hóa vận động theo trục năng lượng

Căng thẳng Trung Đông đẩy thị trường hàng hóa vận động theo trục năng lượng

Đọc thêm

Siết chặt an toàn thực phẩm từ gốc đến bàn ăn

Siết chặt an toàn thực phẩm từ gốc đến bàn ăn

Trong bối cảnh vấn đề an toàn thực phẩm tiếp tục là mối quan tâm lớn của xã hội, đặc biệt khi các vụ ngộ độc vẫn diễn biến phức tạp tại bếp ăn tập thể và thức ăn đường phố, cơ quan quản lý đang triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ cả trước mắt lẫn lâu dài.
Khám, cấp cứu hơn 316 nghìn lượt người bệnh dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Khám, cấp cứu hơn 316 nghìn lượt người bệnh dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(TBTCO) - Chiều 3/5, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước vẫn duy trì thường trực 4 cấp, bảo đảm công tác cấp cứu, điều trị cho 316.870 lượt người bệnh.
Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026 trong ngành Tài chính

Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026 trong ngành Tài chính

(TBTCO) - Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính đẩy mạnh công tác truyền thông hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động trong toàn ngành.
Quảng Ninh: Doanh thu từ du lịch đạt hơn 1.800 tỷ đồng trong 2 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Quảng Ninh: Doanh thu từ du lịch đạt hơn 1.800 tỷ đồng trong 2 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(TBTCO) - Chỉ trong hai ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Quảng Ninh đã ghi nhận khoảng 600.000 lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm các hoạt động văn hóa, du lịch. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 1.860 tỷ đồng.
Từ bệ phóng 30/4, TP. Hồ Chí Minh vươn tầm cao mới

Từ bệ phóng 30/4, TP. Hồ Chí Minh vươn tầm cao mới

(TBTCO) - Vươn dậy mạnh mẽ sau chiến tranh, TP. Hồ Chí Minh đã nhanh chóng trở thành trung tâm kinh tế lớn nhất của đất nước, với những thành tựu đáng ghi nhận. Lịch sử hào hùng và đặc biệt là chiến thắng 30/4 chính là bệ phóng cho thành phố vươn tới những thành tựu mới. TP. Hồ Chí Minh đang ấp ủ kỳ vọng sớm trở thành đô thị thông minh trong top 50 thế giới vào năm 2030.
Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V hoàn thành trước hạn xuất cấp hơn 8.700 tấn gạo hỗ trợ học sinh 3 tỉnh miền núi phía Bắc

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V hoàn thành trước hạn xuất cấp hơn 8.700 tấn gạo hỗ trợ học sinh 3 tỉnh miền núi phía Bắc

(TBTCO) - Từ ngày 30/3 đến ngày 24/4/2026, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V đã xuất cấp, vận chuyển và giao nhận tổng cộng 8.774,462 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh, học viên học kỳ II năm học 2025 - 2026 tại 3 tỉnh miền núi phía Bắc (Sơn La, Điện Biên và Lai Châu).
Bộ Tài chính xuất cấp hơn 73 tấn gạo hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh các xã biên giới tỉnh Lai Châu

Bộ Tài chính xuất cấp hơn 73 tấn gạo hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh các xã biên giới tỉnh Lai Châu

(TBTCO) - Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1044/QĐ-BTC ngày 29/4/2026 xuất 73.072 kg gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở các xã biên giới đất liền học kỳ II năm học 2025 - 2026 theo Nghị định số 339/NĐ-CP cho tỉnh Lai Châu.
Thiết lập cơ chế giám sát đồng bộ để thị trường các-bon vận hành minh bạch, hiệu quả

Thiết lập cơ chế giám sát đồng bộ để thị trường các-bon vận hành minh bạch, hiệu quả

Dự thảo Thông tư hướng dẫn giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon trên sàn giao dịch các-bon trong nước và chế độ báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hoạt động sàn giao dịch các-bon trong nước đã được Bộ Tài chính lấy ý kiến, nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, đảm bảo thị trường các-bon trong nước vận hành minh bạch, hiệu quả và phù hợp với lộ trình phát triển.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thu hút FDI trong làn sóng dịch chuyển: Việt Nam giữ “đà”, nâng “chất”

Thu hút FDI trong làn sóng dịch chuyển: Việt Nam giữ “đà”, nâng “chất”

Đảm bảo nguồn lực cho cải cách tiền lương: Nâng cao chất lượng quản trị Quốc gia

Đảm bảo nguồn lực cho cải cách tiền lương: Nâng cao chất lượng quản trị Quốc gia

Giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 4 tháng đạt dưới 10% kế hoạch

Giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 4 tháng đạt dưới 10% kế hoạch

Hai doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Hai doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Chứng khoán ngày 4/5: Dòng tiền thận trọng, VN-Index đi ngang dưới sức ép của cổ phiếu lớn

Chứng khoán ngày 4/5: Dòng tiền thận trọng, VN-Index đi ngang dưới sức ép của cổ phiếu lớn

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Hải quan phát hỏa tốc chặn nguy cơ vi rút lở mồm long móng serotype SAT1 xâm nhập Việt Nam

Hải quan phát hỏa tốc chặn nguy cơ vi rút lở mồm long móng serotype SAT1 xâm nhập Việt Nam

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa XVI

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa XVI

Moody’s nâng Triển vọng HDBank lên “Tích cực”, mở ra khả năng tiếp tục nâng hạng tín nhiệm

Moody’s nâng Triển vọng HDBank lên “Tích cực”, mở ra khả năng tiếp tục nâng hạng tín nhiệm

Giá vàng hôm nay ngày 2/5: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 2/5: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Ngày 3/5: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giữ nhịp ổn định

Ngày 3/5: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giữ nhịp ổn định

Ngày 4/5: Giá tiêu tăng mạnh, cà phê đồng loạt giảm

Ngày 4/5: Giá tiêu tăng mạnh, cà phê đồng loạt giảm

Các ngân hàng trung ương tăng mua vàng dự trữ, vì sao?

Các ngân hàng trung ương tăng mua vàng dự trữ, vì sao?

Ngày 2/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 2/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 3/5: Giá vàng trong nước đi ngang quanh vùng 163 - 166 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 3/5: Giá vàng trong nước đi ngang quanh vùng 163 - 166 triệu đồng/lượng

Ngày 2/5: Giá cà phê đồng loạt giảm sâu, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 2/5: Giá cà phê đồng loạt giảm sâu, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 2/5: Giá bạc thế giới tiến sát các mốc cao mới

Ngày 2/5: Giá bạc thế giới tiến sát các mốc cao mới

Ngày 2/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, giao dịch chậm

Ngày 2/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, giao dịch chậm