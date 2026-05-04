Sắp diễn ra Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch hè 2026 tại Đặc khu Cô Tô

Theo kế hoạch của UBND đặc khu Cô Tô, tuần lễ năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phong phú, hướng tới mục tiêu tạo điểm nhấn trong mùa du lịch hè 2026. Các hoạt động không chỉ phục vụ nhu cầu vui chơi, trải nghiệm của người dân và du khách, mà còn góp phần giới thiệu tiềm năng, lợi thế nổi trội của vùng biển đảo tiền tiêu Đông Bắc Tổ quốc.

Mở đầu chuỗi sự kiện là triển lãm ảnh đẹp về Cô Tô, diễn ra từ ngày 6 đến hết ngày 9/5 tại khu vực Quảng trường trước Khu di tích quốc gia đặc biệt. Triển lãm sẽ giới thiệu những hình ảnh tiêu biểu về cảnh quan thiên nhiên, đời sống văn hóa, con người và sự phát triển của Cô Tô trong thời gian qua.

Cùng thời gian này, phiên chợ giới thiệu sản phẩm OCOP của Cô Tô cũng được tổ chức nhằm quảng bá các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Hoạt động này không chỉ hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh mở rộng kênh giới thiệu sản phẩm, mà còn góp phần nâng cao giá trị thương mại, thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm địa phương gắn với phát triển du lịch.

Nhiều hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc sắp diễn ra tại Đặc khu Cô Tô. Ảnh T.T

Một điểm nhấn đáng chú ý trong tuần lễ là chương trình làm sạch bãi biển với thông điệp “Chung tay vì biển xanh”, tổ chức vào sáng 6/5 tại bãi biển Tình Yêu. Hoạt động có sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp du lịch, người dân và du khách.

Trong hai ngày 7 và 8/5, nhiều trò chơi dân gian sẽ được tổ chức tại Quảng trường trước Khu di tích quốc gia đặc biệt, bãi biển Tình Yêu và một số địa điểm phù hợp khác.

Chiều 8/5, Hội Thả diều với chủ đề Cô Tô - Bay lên cùng biển xanh sẽ diễn ra tại khu vực Quảng trường trước Khu di tích quốc gia đặc biệt. Hình ảnh những cánh diều bay trên nền biển xanh được kỳ vọng tạo nên không gian sinh động, giàu tính biểu tượng, thể hiện khát vọng vươn lên của vùng đảo trẻ. Cũng trong ngày 8/5, chương trình diễu hành xe đạp vòng quanh đảo sẽ được tổ chức trên các cung đường của Cô Tô, góp phần quảng bá cảnh quan thiên nhiên, lối sống năng động và thông điệp du lịch xanh.

Tối 8/5, Chương trình nghệ thuật Cô Tô xanh - Bản hòa ca khát vọng sẽ diễn ra tại Quảng trường trước Khu di tích quốc gia đặc biệt. Đây là hoạt động nghệ thuật trọng tâm trong khuôn khổ tuần lễ, hứa hẹn mang đến không gian biểu diễn giàu cảm xúc, kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, thể hiện tình yêu quê hương, biển đảo và niềm tin vào sự phát triển của Cô Tô trong giai đoạn mới.

Bên cạnh các hoạt động chào hè, Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô sẽ được tổ chức trang trọng vào sáng 9/5. Lễ thượng cờ Tổ quốc diễn ra lúc 6h30 tại Quảng trường trước Khu di tích quốc gia đặc biệt; sau đó là lễ dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô. Ngành giáo dục đặc khu cũng tổ chức các cuộc thi tìm hiểu sự kiện 65 năm ngày Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô.

Thông qua chuỗi hoạt động lần này, Cô Tô kỳ vọng tạo thêm sức hút cho mùa du lịch hè 2026, đồng thời khẳng định định hướng phát triển du lịch gắn với văn hóa, lịch sử, môi trường và cộng đồng. Đây cũng là dịp để địa phương tiếp tục quảng bá hình ảnh đảo ngọc Cô Tô văn minh, thân thiện, giàu bản sắc và hấp dẫn du khách trong nước, quốc tế.