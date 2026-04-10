Phát biểu tại Lễ vinh danh, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam Cao Thị Ngọc Lan cho biết, việc tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tiêu biểu nhằm tạo điều kiện để khách du lịch trong nước và quốc tế lựa chọn sử dụng dịch vụ của các doanh nghiệp du lịch có chất lượng, có uy tín, có thương hiệu của các địa phương trong cả nước.

Đồng thời, vinh danh doanh nghiệp và cá nhân tiêu biểu ngành du lịch còn nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, của cộng đồng về vai trò quan trọng của du lịch đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đây cũng là dịp lựa chọn, tôn vinh các tổ chức, cá nhân đã có đóng góp tích cực trong các hoạt động của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, của hiệp hội du lịch các tỉnh, thành phố.

Lễ vinh danh của Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức từ năm 2018 cho đến nay được các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người lao động du lịch cả nước quan tâm, đã trở thành ngày hội của ngành Du lịch.

Vinh danh 141 doanh nghiệp và 80 cá nhân tiêu biểu ngành du lịch năm 2025

Hàng loạt các sự kiện do Hiệp hội Du lịch Việt Nam, các liên chi hội du lịch chuyên ngành trực thuộc và hiệp hội du lịch các tỉnh, thành phố tổ chức trong năm 2025 đã tạo ra một phong trào thi đua sôi nổi trong cộng đồng doanh nghiệp và lao động du lịch cả nước, góp phần tạo nên sự bứt phá của du lịch Việt Nam khi đã đạt được kỷ lục lịch sử về quy mô khách lớn nhất, với số lượng khách quốc tế phục vụ trên 21,2 triệu lượt, tăng trên 20% so với năm 2024 và cao nhất từ trước đến nay. Doanh thu từ du lịch cũng vượt mốc hơn 1 triệu tỷ đồng.

Tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong ngành du lịch Việt Nam và các ngành có liên quan sẽ là động viên to lớn đóng góp của hàng triệu lao động, thúc đẩy phong trào thi đua đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ mới, đưa du lịch phát triển mạnh hơn, góp phần đưa du lịch sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

Tại Lễ vinh danh, Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam chính thức phát động chương trình thi đua năm 2026 với chủ đề: "Du lịch Việt Nam trong kỷ nguyên chuyển đổi số, tăng trưởng xanh" với các tiêu chí xanh trong các hoạt động lữ hành, cơ sở lưu trú, nhà hàng du lịch, điểm đến du lịch xanh.

Với mục đích đưa giải thưởng của du lịch Việt Nam lên tầm khu vực và quốc tế, năm 2026, Hiệp hội Du lịch Việt Nam ban hành quy chế xét tặng giải thưởng VITA Awards nhằm vinh danh các tổ chức, doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam có nhiều đóng góp cho sự phát triển của du lịch Việt Nam. Đợt phong tặng danh hiệu danh giá VITA Awards đầu tiên dự kiến sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Ngành Du lịch Việt Nam (09/7/2026).

Tại Lễ vinh danh, 80 cá nhân và 141 doanh nghiệp du lịch tiêu biểu của các tỉnh, thành phố và các ngành liên quan đã đạt kết quả xuất sắc, đóng góp tích cực cho sự tăng trưởng, phát triển của du lịch Việt Nam năm 2025./.