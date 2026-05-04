Bộ Tài chính Việt Nam đóng góp hiệu quả vào tiến trình hợp tác tài chính ASEAN+3

Ngày 3/5/2026, trong khuôn khổ Hội nghị thường niên lần thứ 59 của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), tại Samarkand (Uzbekistan), Đoàn công tác của Bộ Tài chính Việt Nam đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 (AFMGM+3) lần thứ 29, do Philippines và Nhật Bản đồng chủ trì.

AFMGM+3 là một trong những diễn đàn hợp tác tài chính khu vực quan trọng, quy tụ lãnh đạo tài chính cấp cao các nước ASEAN+3 cùng đại diện các tổ chức quốc tế như IMF, ADB và AMRO.

Quang cảnh Hội nghị AFMGM+3 lần thứ 29. Ảnh: Mai Phương

Trong khuôn khổ hội nghị, Đoàn Việt Nam đã tích cực tham gia các phiên thảo luận quan trọng, đặc biệt là phiên họp riêng của các Bộ trưởng Tài chính về trao đổi chính sách tài khóa, Phiên đối thoại chính sách và rà soát kinh tế, cũng như Phiên tăng cường hợp tác tài chính khu vực.

Tại Phiên họp riêng về chính sách tài khóa, đại diện Bộ Tài chính Việt Nam đã được đồng chủ tọa mời trình bày tham luận chính về hai chủ đề: Tối ưu hóa công tác quản lý hiệu quả ngân sách; Chiến lược thu ngân sách phù hợp với sự thay đổi nhân khẩu học.

Các phát biểu đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam trong việc cải cách thể chế tài chính công, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý ngân sách, cũng như định hướng xây dựng hệ thống thu ngân sách bền vững trước xu hướng già hóa dân số và thay đổi cấu trúc lao động.

Tại Phiên đối thoại chính sách và rà soát kinh tế, Đoàn Việt Nam đã đóng góp ý kiến về bối cảnh kinh tế vĩ mô khu vực và toàn cầu, nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì kỷ luật tài khóa, phối hợp linh hoạt chính sách tài khóa - tiền tệ và tăng cường các biện pháp hỗ trợ có mục tiêu nhằm ứng phó với các rủi ro bên ngoài.

Tại phiên chính thức Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 lần thứ 29, Việt Nam cùng các nước thành viên đã ghi nhận tiến độ hợp tác của các sáng kiến trong việc củng cố mạng lưới an toàn tài chính khu vực.

Hội nghị ghi nhận và ủng hộ tiếp tục triển khai Định hướng chiến lược 2030 của Văn phòng AMRO, đồng thời thúc đẩy cải cách Sáng kiến Chiềng Mai (CMIM) thông qua việc thể chế hóa Công cụ tài trợ nhanh (RFF) và nghiên cứu mô hình vốn góp thực (PIC) để tăng cường năng lực ứng phó khủng hoảng.

Bên cạnh đó, các sáng kiến về phát triển thị trường trái phiếu (ABMI) và tài chính ứng phó rủi ro thiên tai (DRFI) cũng được mở rộng, ưu tiên vào các mục tiêu bền vững như trái phiếu xanh và thị trường tín chỉ carbon.

Đại diện Bộ Tài chính Việt Nam phát biểu. Ảnh: Mai Phương

Việt Nam khẳng định cam kết đóng góp trách nhiệm nhằm xây dựng một ASEAN+3 tự cường, kết nối chặt chẽ với hệ thống tài chính toàn cầu.

Các phát biểu và đóng góp của Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam đã được Đồng Chủ tọa và các đại biểu đánh giá cao, ghi nhận là thiết thực, có chiều sâu và đóng góp tích cực vào thành công chung của hội nghị.

Kết thúc hội nghị, các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 đã thống nhất thông qua Tuyên bố chung của hội nghị, trong đó phản ánh các nội dung thảo luận trọng tâm, ghi nhận tiến triển của các sáng kiến hợp tác tài chính khu vực, đồng thời khẳng định cam kết tăng cường phối hợp nhằm duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và củng cố mạng lưới an toàn tài chính khu vực trong bối cảnh nhiều biến động toàn cầu./.