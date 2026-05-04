Tài chính

Bộ Tài chính Việt Nam đóng góp hiệu quả vào tiến trình hợp tác tài chính ASEAN+3

Đức Minh

Đức Minh

[email protected]; [email protected]
11:49 | 04/05/2026
(TBTCO) - Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam tham dự và phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 (AFMGM+3) lần thứ 29.
aa

Ngày 3/5/2026, trong khuôn khổ Hội nghị thường niên lần thứ 59 của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), tại Samarkand (Uzbekistan), Đoàn công tác của Bộ Tài chính Việt Nam đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 (AFMGM+3) lần thứ 29, do Philippines và Nhật Bản đồng chủ trì.

AFMGM+3 là một trong những diễn đàn hợp tác tài chính khu vực quan trọng, quy tụ lãnh đạo tài chính cấp cao các nước ASEAN+3 cùng đại diện các tổ chức quốc tế như IMF, ADB và AMRO.

Bộ Tài chính Việt Nam đóng góp hiệu quả vào tiến trình hợp tác tài chính ASEAN+3
Quang cảnh Hội nghị AFMGM+3 lần thứ 29. Ảnh: Mai Phương

Trong khuôn khổ hội nghị, Đoàn Việt Nam đã tích cực tham gia các phiên thảo luận quan trọng, đặc biệt là phiên họp riêng của các Bộ trưởng Tài chính về trao đổi chính sách tài khóa, Phiên đối thoại chính sách và rà soát kinh tế, cũng như Phiên tăng cường hợp tác tài chính khu vực.

Tại Phiên họp riêng về chính sách tài khóa, đại diện Bộ Tài chính Việt Nam đã được đồng chủ tọa mời trình bày tham luận chính về hai chủ đề: Tối ưu hóa công tác quản lý hiệu quả ngân sách; Chiến lược thu ngân sách phù hợp với sự thay đổi nhân khẩu học.

Các phát biểu đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam trong việc cải cách thể chế tài chính công, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý ngân sách, cũng như định hướng xây dựng hệ thống thu ngân sách bền vững trước xu hướng già hóa dân số và thay đổi cấu trúc lao động.

Tại Phiên đối thoại chính sách và rà soát kinh tế, Đoàn Việt Nam đã đóng góp ý kiến về bối cảnh kinh tế vĩ mô khu vực và toàn cầu, nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì kỷ luật tài khóa, phối hợp linh hoạt chính sách tài khóa - tiền tệ và tăng cường các biện pháp hỗ trợ có mục tiêu nhằm ứng phó với các rủi ro bên ngoài.

Tại phiên chính thức Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 lần thứ 29, Việt Nam cùng các nước thành viên đã ghi nhận tiến độ hợp tác của các sáng kiến trong việc củng cố mạng lưới an toàn tài chính khu vực.

Hội nghị ghi nhận và ủng hộ tiếp tục triển khai Định hướng chiến lược 2030 của Văn phòng AMRO, đồng thời thúc đẩy cải cách Sáng kiến Chiềng Mai (CMIM) thông qua việc thể chế hóa Công cụ tài trợ nhanh (RFF) và nghiên cứu mô hình vốn góp thực (PIC) để tăng cường năng lực ứng phó khủng hoảng.

Bên cạnh đó, các sáng kiến về phát triển thị trường trái phiếu (ABMI) và tài chính ứng phó rủi ro thiên tai (DRFI) cũng được mở rộng, ưu tiên vào các mục tiêu bền vững như trái phiếu xanh và thị trường tín chỉ carbon.

Bộ Tài chính Việt Nam đóng góp hiệu quả vào tiến trình hợp tác tài chính ASEAN+3
Đại diện Bộ Tài chính Việt Nam phát biểu. Ảnh: Mai Phương

Việt Nam khẳng định cam kết đóng góp trách nhiệm nhằm xây dựng một ASEAN+3 tự cường, kết nối chặt chẽ với hệ thống tài chính toàn cầu.

Các phát biểu và đóng góp của Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam đã được Đồng Chủ tọa và các đại biểu đánh giá cao, ghi nhận là thiết thực, có chiều sâu và đóng góp tích cực vào thành công chung của hội nghị.

Kết thúc hội nghị, các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 đã thống nhất thông qua Tuyên bố chung của hội nghị, trong đó phản ánh các nội dung thảo luận trọng tâm, ghi nhận tiến triển của các sáng kiến hợp tác tài chính khu vực, đồng thời khẳng định cam kết tăng cường phối hợp nhằm duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và củng cố mạng lưới an toàn tài chính khu vực trong bối cảnh nhiều biến động toàn cầu./.

Việc tham dự và tham gia tích cực tại hội nghị tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm và đóng góp hiệu quả của Bộ Tài chính Việt Nam trong tiến trình hợp tác tài chính ASEAN+3, hướng tới mục tiêu xây dựng một khu vực ổn định, tự cường và phát triển bền vững.
Đức Minh
Từ khóa:
hội nghị afmgm+3 hội nghị bộ trưởng tài chính việt nam hợp tác tài chính ổn định kinh tế hội nghị bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương bộ trưởng tài chính thống đốc ngân hàng asean

Bài liên quan

Tham vấn về Hợp tác tài chính giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đức năm 2026

Tham vấn về Hợp tác tài chính giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đức năm 2026

Bộ Tài chính làm việc với Moody's Ratings về đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc gia

Bộ Tài chính làm việc với Moody's Ratings về đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc gia

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Nếu thúc đẩy đầu tư để đạt tăng trưởng ngắn hạn, cái giá phải trả sẽ rất lớn

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Nếu thúc đẩy đầu tư để đạt tăng trưởng ngắn hạn, cái giá phải trả sẽ rất lớn

Dành cho bạn

Sắp diễn ra Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch hè 2026 tại Đặc khu Cô Tô

Sắp diễn ra Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch hè 2026 tại Đặc khu Cô Tô

Infographics: Những con số kinh tế trên địa bàn TP. Hà Nội 4 tháng đầu năm 2026

Infographics: Những con số kinh tế trên địa bàn TP. Hà Nội 4 tháng đầu năm 2026

Lợi nhuận quý I/2026 của Masan đạt 1.974 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ

Lợi nhuận quý I/2026 của Masan đạt 1.974 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ

Hải Phòng rà soát đô thị, xây dựng Đề án thành lập các đơn vị hành chính đô thị cấp xã

Hải Phòng rà soát đô thị, xây dựng Đề án thành lập các đơn vị hành chính đô thị cấp xã

Thu ngân sách tăng khá nhưng tốc độ đã chậm hơn cùng kỳ

Thu ngân sách tăng khá nhưng tốc độ đã chậm hơn cùng kỳ

ADB khởi động gói đầu tư 70 tỷ USD kết nối lưới điện và mạng số châu Á - Thái Bình Dương

ADB khởi động gói đầu tư 70 tỷ USD kết nối lưới điện và mạng số châu Á - Thái Bình Dương

Đọc thêm

Tăng "sức nặng" các giải pháp để thúc giải ngân vốn đầu tư công

Tăng "sức nặng" các giải pháp để thúc giải ngân vốn đầu tư công

(TBTCO) - Dù giá trị giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ, nhưng tỷ lệ thực hiện kế hoạch vẫn thấp. Điều này phản ánh áp lực lớn từ quy mô vốn rất cao và những điểm nghẽn kéo dài, đòi hỏi các giải pháp quyết liệt hơn từ nay đến cuối năm để “tiêu hết” nguồn vốn này.
Bộ Tài chính tuyển dụng 41 công chức năm 2026

Bộ Tài chính tuyển dụng 41 công chức năm 2026

(TBTCO) - Ngày 4/5/2026, Bộ Tài chính tổ chức khai mạc vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức Bộ Tài chính năm 2026.
Tài sản công sinh lợi, nguồn lực mới được khai mở

Tài sản công sinh lợi, nguồn lực mới được khai mở

(TBTCO) - Không chỉ dừng lại ở việc sắp xếp trụ sở hay xử lý tài sản dôi dư, những chuyển động gần đây cho thấy, tài sản công đang tạo ra giá trị mới. Từ tiết kiệm chi đầu tư, bổ sung quỹ đất phát triển đến gia tăng nguồn thu cho ngân sách, quá trình xử lý tài sản công sau sáp nhập đang từng bước đưa nguồn lực “nằm yên” trước đây vào vòng quay của nền kinh tế, tạo ra giá trị cho tăng trưởng.
Giá ga, giá dịch vụ ăn uống, vật liệu xây dựng đẩy CPI tháng 4 tăng 0,84%

Giá ga, giá dịch vụ ăn uống, vật liệu xây dựng đẩy CPI tháng 4 tăng 0,84%

(TBTCO) - Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 tăng 0,84% so với tháng trước chủ yếu do giá gas trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển tăng.
Chuyển đổi số trong ngành Tài chính: Chuyển từ quản lý sang phục vụ người dân

Chuyển đổi số trong ngành Tài chính: Chuyển từ quản lý sang phục vụ người dân

(TBTCO) - Hành trình hơn nửa thế kỷ từ sau ngày đất nước thống nhất (1975), ngành Tài chính Việt Nam đã đi qua những chặng đường đầy thử thách: từ thời kỳ quản lý thủ công đến giai đoạn số hóa mạnh mẽ. Ngày nay, Tài chính không chỉ là "tay hòm chìa khóa" của quốc gia mà còn là ngành tiên phong trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
Ngành Tài chính đóng vai trò tiên phong trong chặng đường phát triển mới

Ngành Tài chính đóng vai trò tiên phong trong chặng đường phát triển mới

(TBTCO) - TS. Nguyễn Như Quỳnh - Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính (Bộ Tài chính) nhấn mạnh, ưu tiên chiến lược của ngành Tài chính trong giai đoạn mới là vừa bảo đảm an toàn nền tài chính quốc gia, vừa phát huy mạnh mẽ vai trò dẫn dắt của chính sách tài chính trong nâng cao hiệu quả huy động và phân bổ nguồn lực công. Đây là yêu cầu có ý nghĩa rất quan trọng để góp phần thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.
Nguồn lực dự trữ quốc gia: Từ lá chắn an sinh đến trụ cột tự chủ chiến lược

Nguồn lực dự trữ quốc gia: Từ lá chắn an sinh đến trụ cột tự chủ chiến lược

(TBTCO) - Trải qua 70 năm hình thành và phát triển, ngành Dự trữ Nhà nước không còn chỉ là những kho hàng "tích cốc phòng cơ" thuần túy. Trong kỷ nguyên mới, dưới định hướng của Đảng và những sửa đổi mang tính bước ngoặt của Luật Dự trữ quốc gia 2025, hoạt động dự trữ quốc gia đang vươn mình trở thành một công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô sắc bén, bảo đảm sự tự chủ và an toàn tuyệt đối cho quốc gia.
Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V hoàn thành trước hạn xuất cấp hơn 8.700 tấn gạo hỗ trợ học sinh 3 tỉnh miền núi phía Bắc

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V hoàn thành trước hạn xuất cấp hơn 8.700 tấn gạo hỗ trợ học sinh 3 tỉnh miền núi phía Bắc

(TBTCO) - Từ ngày 30/3 đến ngày 24/4/2026, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực V đã xuất cấp, vận chuyển và giao nhận tổng cộng 8.774,462 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh, học viên học kỳ II năm học 2025 - 2026 tại 3 tỉnh miền núi phía Bắc (Sơn La, Điện Biên và Lai Châu).
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thu hút FDI trong làn sóng dịch chuyển: Việt Nam giữ “đà”, nâng “chất”

Thu hút FDI trong làn sóng dịch chuyển: Việt Nam giữ “đà”, nâng “chất”

Đảm bảo nguồn lực cho cải cách tiền lương: Nâng cao chất lượng quản trị Quốc gia

Đảm bảo nguồn lực cho cải cách tiền lương: Nâng cao chất lượng quản trị Quốc gia

Giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 4 tháng đạt dưới 10% kế hoạch

Giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 4 tháng đạt dưới 10% kế hoạch

Hai doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Hai doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Chứng khoán ngày 4/5: Dòng tiền thận trọng, VN-Index đi ngang dưới sức ép của cổ phiếu lớn

Chứng khoán ngày 4/5: Dòng tiền thận trọng, VN-Index đi ngang dưới sức ép của cổ phiếu lớn

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Vì sao nhà phố Sông Town hút dòng tiền dịch vụ?

Hải quan phát hỏa tốc chặn nguy cơ vi rút lở mồm long móng serotype SAT1 xâm nhập Việt Nam

Hải quan phát hỏa tốc chặn nguy cơ vi rút lở mồm long móng serotype SAT1 xâm nhập Việt Nam

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa XVI

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa XVI

Moody’s nâng Triển vọng HDBank lên “Tích cực”, mở ra khả năng tiếp tục nâng hạng tín nhiệm

Moody’s nâng Triển vọng HDBank lên “Tích cực”, mở ra khả năng tiếp tục nâng hạng tín nhiệm

Giá vàng hôm nay ngày 2/5: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 2/5: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Ngày 3/5: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giữ nhịp ổn định

Ngày 3/5: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giữ nhịp ổn định

Ngày 4/5: Giá tiêu tăng mạnh, cà phê đồng loạt giảm

Ngày 4/5: Giá tiêu tăng mạnh, cà phê đồng loạt giảm

Các ngân hàng trung ương tăng mua vàng dự trữ, vì sao?

Các ngân hàng trung ương tăng mua vàng dự trữ, vì sao?

Ngày 2/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 2/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 3/5: Giá vàng trong nước đi ngang quanh vùng 163 - 166 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 3/5: Giá vàng trong nước đi ngang quanh vùng 163 - 166 triệu đồng/lượng

Ngày 2/5: Giá cà phê đồng loạt giảm sâu, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 2/5: Giá cà phê đồng loạt giảm sâu, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 2/5: Giá bạc thế giới tiến sát các mốc cao mới

Ngày 2/5: Giá bạc thế giới tiến sát các mốc cao mới

Ngày 2/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, giao dịch chậm

Ngày 2/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, giao dịch chậm