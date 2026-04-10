Thủ tướng Lê Minh Hưng: Nếu thúc đẩy đầu tư để đạt tăng trưởng ngắn hạn, cái giá phải trả sẽ rất lớn

Sáng 10/4, tại phiên thảo luận tổ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách năm 2026 cũng như cả giai đoạn 2026 – 2030, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có phát biểu làm rõ nhiều vấn đề quan trọng mà các đại biểu quan tâm.

Thống nhất tư duy và hành động để đạt tăng trưởng hai con số

Sau khi lắng nghe các đại biểu phát biểu tại tổ, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của các đại biểu Quốc hội khi đã nghiên cứu kỹ lưỡng các tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra. Theo Thủ tướng, các ý kiến của đại biểu với cách tiếp cận từ nhiều góc độ khác nhau đã tạo thành bức tranh tổng thể, phản ánh tiếng nói của cử tri đối với những vấn đề quan trọng của đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại tổ sáng 10/4.

Đề cập đến vấn đề nhiều đại biểu quan tâm là định hướng phát triển trong năm 2026 và kế hoạch 5 năm tới, Thủ tướng khẳng định mục tiêu mang tính thách thức nhưng đặc biệt quan trọng của nhiệm kỳ này là đạt mức tăng trưởng kinh tế hai con số. Đây là định hướng đã được Nghị quyết Đại hội và Kết luận số 18 của Ban Chấp hành Trung ương đề ra, và Quốc hội sẽ ban hành nghị quyết để Chính phủ tổ chức thực hiện.

Để biến mục tiêu này thành hiện thực, Thủ tướng chỉ rõ điểm mấu chốt là “phải thống nhất tư duy và hành động”, phải phấn đấu, cố gắng để đạt được mục tiêu. Dù đây là một thách thức rất lớn, người đứng đầu Chính phủ bày tỏ niềm tin mạnh mẽ rằng, với sự đồng hành của Quốc hội, các bộ ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, mục tiêu này chúng ta có thể đạt được.

Tại tờ trình báo cáo Quốc hội, Chính phủ cũng đã phân bổ rõ các chỉ tiêu cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực như công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ, nông nghiệp, đồng thời giao chỉ tiêu tăng trưởng cụ thể cho từng địa phương phải phấn đấu hoàn thành, Thủ trưởng báo cáo thêm.

Thể chế là "con đường thông thoáng" cho cỗ xe kinh tế

Để tìm ra lời giải cho bài toán tăng trưởng nhanh, Thủ tướng đi sâu vào phân tích ba đột phá chiến lược, trong đó thể chế được xem là vấn đề then chốt, mang tính quyết định. "Chúng ta nói nôm na là thể chế như là một con đường để tạo hành lang thông thoáng cho cỗ xe kinh tế của Việt Nam phát triển", Thủ tướng so sánh.

Dù mô hình tăng trưởng vẫn đang trong quá trình nghiên cứu đổi mới, nhưng nếu hệ thống thể chế được đồng bộ hóa "giống như là đường được nâng cấp chất lượng cao", thì cỗ xe kinh tế vẫn có thể chạy với tốc độ cao hơn.

Theo kế hoạch, năm 2026 sẽ là năm đột phá về hoàn thiện pháp luật, với việc tổng rà soát và xây dựng chiến lược hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Đặc biệt, trong quý II năm 2026, Chính phủ sẽ phối hợp xử lý dứt điểm các vướng mắc pháp lý, tạo điều kiện cho chính quyền địa phương hai cấp hoạt động thông suốt.

Thủ tướng nhấn mạnh năm 2026 sẽ lấy phương châm hướng về cơ sở, bởi sứ mệnh kiến tạo phát triển của chính quyền cấp xã, phường đóng vai trò then chốt trong việc hiện thực hóa mức tăng trưởng hai con số. Đồng thời, các quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cũng phải được hoàn thành phê duyệt trong quý II/2026.

Về tháo gỡ vướng mắc cho các dự án, Thủ tướng cho biết Chính phủ đang cố gắng hoàn thiện báo cáo để trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 170 nhằm gỡ vướng các dự án tồn đọng về đất đai ngay trong quý II. Trách nhiệm giải quyết các vấn đề này ở cấp cơ sở được giao trực tiếp cho Bí thư Tỉnh ủy và Ban Thường vụ các tỉnh. Bên cạnh đó, các dự án năng lượng tái tạo đang tồn đọng cũng sẽ được giao cho các tập đoàn như Tập đoàn Điện lực phối hợp tháo gỡ để đưa vào vận hành. Thủ tướng khẳng định, việc khơi thông hàng nghìn dự án với lượng đất đai và nguồn vốn khổng lồ đang nằm đắp chiếu chính là một trong những động lực tăng trưởng mới và to lớn nhất.

Bàn về các cơ chế chính sách đặc thù, Thủ tướng so sánh hệ thống pháp luật như việc "mỗi người mặc áo cỡ khác nhau", do đó không thể có một quy định chung vừa vặn cho mọi địa phương. Giải pháp đưa ra là phải đánh giá lại các chính sách đặc thù, những mô hình nào đã được thực tiễn chứng minh là đúng và hiệu quả thì sẽ cho áp dụng thống nhất trên toàn quốc, đảm bảo tính đồng bộ của pháp luật.

Song song đó, Thủ tướng cho biết đang chỉ đạo quyết liệt việc cải cách hành chính, nâng cao năng lực, chất lượng thực thi các quy định. Chính phủ đã giao Bộ Tư pháp chủ trì, rà soát lại toàn bộ điều kiện và thủ tục kinh doanh. Các Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực phải trực tiếp làm việc với các bộ ngành để chốt phương án cắt giảm điều kiện và chi phí tuân thủ, trình Chính phủ trước ngày 15/4. Đây là hành động thiết thực và có thể làm ngay nhằm tạo lòng tin và hỗ trợ ngay lập tức cho doanh nghiệp và người dân.

Về hai đột phá còn lại, Thủ tướng nhắc đến việc tập trung triển khai các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, sân bay và định hướng điều chỉnh Quy hoạch điện VIII nhằm củng cố nguồn điện nền, song song với phát triển năng lượng tái tạo. Về nhân lực, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Khoa học và Công nghệ đang phối hợp với các viện, trường và doanh nghiệp để xây dựng chương trình đào tạo mũi nhọn phục vụ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Không chấp nhận tăng trưởng nóng mà đánh đổi bất ổn vĩ mô

Chuyển sang vấn đề nguồn lực và phân bổ nguồn lực, Thủ tướng chỉ ra một thách thức rất lớn: Để nền kinh tế cất cánh, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm tới phải đạt 40% GDP, tương đương khoảng 38,5 triệu tỷ đồng (so với mức 33% của nhiệm kỳ trước). Tổng vốn đầu tư công cũng cần tới trên 8 triệu tỷ đồng, trong khi huy động ngân sách nhà nước phải tăng 2,7 lần so với nhiệm kỳ trước, đạt 6,5 triệu tỷ đồng.

Đáng chú ý, vốn đầu tư công tuy lớn nhưng chỉ chiếm khoảng 20% tổng đầu tư toàn xã hội. Phần 80% còn lại buộc phải huy động từ nguồn lực xã hội, doanh nghiệp trong nước và đầu tư nước ngoài (FDI, FII). Thủ tướng khẳng định, nếu không có một hành lang pháp lý minh bạch, rõ ràng để khuyến khích đầu tư thì khó có thể huy động được con số 80% này.

"Tăng trưởng phải được đi kèm với ổn định và kiểm soát được các cân đối lớn của nền kinh tế, chúng ta không chấp nhận tăng trưởng nóng, tăng trưởng cao mà đánh đổi sự bất ổn vĩ mô. Cái giá phải trả cho bất ổn vĩ mô còn lớn hơn rất nhiều", Thủ tướng nêu rõ.

Trước những áp lực, thách thức rất lớn như vậy, thông điệp mạnh mẽ và xuyên suốt được Thủ tướng chốt lại là phải kiên định nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô. Nhắc lại quan điểm chỉ đạo của Trung ương và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về ổn định vĩ mô, Thủ tướng so sánh "Như chúng ta xây nhà thì móng ngôi nhà đó phải rất vững chắc, chúng ta mới tiếp tục nâng tầng, tiếp tục phát triển lên được. Chúng ta phải gia cố móng nhà".

Cũng theo Thủ tướng, chúng ta có thể thúc đẩy các hình thức đầu tư để đạt tăng trưởng ngắn hạn nhưng đổi lại là những vấn đề bất ổn trong trung và dài hạn. Khi đó, cái giá phải trả đối với nền kinh tế sẽ còn rất lớn. “Cho nên Chính phủ ý thức sâu sắc việc sẽ phải thực hiện các biện pháp để đảm bảo kiểm soát sự ổn định vĩ mô”, người đứng đầu Chính phủ khẳng định.

Hiện tại, Chính phủ đang chỉ đạo sát sao Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính và Bộ Công Thương bám sát, điều tiết thị trường tiền tệ và thị trường xăng dầu nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực từ bên ngoài, kiểm soát lạm phát và đảm bảo cân đối lớn của quốc gia. Năm 2026 được xác định là năm bản lề trọng yếu để tạo nền tảng giai đoạn tăng trưởng tiếp theo, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho hay.