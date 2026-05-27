Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Bangkok tiếp tục chuyến thăm chính thức Thái Lan

19:24 | 27/05/2026
(TBTCO) - Sau khi kết thúc các hoạt động tại tỉnh Udon Thani, chiều 27/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời sân bay quốc tế Udon Thani đến sân bay quốc tế Don Mueang, Thủ đô Bangkok, tiếp tục chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan.
Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quân sự 2, Khu vực sân bay quốc tế Don Mueng. Ảnh: TTXVN.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng và Phu nhân; cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.

Tại sân bay, có Đội tiêu binh đứng hai bên thảm đỏ, cùng lúc 21 loạt đại bác vang lên chào mừng. Đây là nghi thức đặc biệt, thể hiện sự coi trọng của Thái Lan đối với chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam.

Dự kiến, trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có các cuộc hội đàm; hội kiến Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan, Thủ tướng và các nhà lãnh đạo cấp cao của Thái Lan để trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ hợp tác mới. Trong dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan; chứng kiến lễ ký kết trao đổi một số văn kiện hợp tác giữa hai nước.../.

Theo TTXVN/Vietnam+
Việt Nam - Thái Lan thiết lập hợp tác đầu tư và tăng trưởng mới

(TBTCO) - Chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân từ ngày 27 - 29/5/2026 diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Thái Lan đang bước vào giai đoạn phát triển sâu rộng nhất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.
(TBTCO) - Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân, Tổng Bí thư , Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Philippines từ ngày 31/5 đến ngày 1/6/2026.
(TBTCO) - Chiều 26/5, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế đưa ra thông báo chính thức về việc tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026.
(TBTCO) - Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La là sự khẳng định vai trò, vị thế và đóng góp ngày càng quan trọng của Việt Nam đối với hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Chia sẻ với báo chí trước chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết, quan hệ Việt Nam - Singapore hiện nay không chỉ dừng ở hợp tác kinh tế truyền thống, mà đang phát triển theo chiều sâu chiến lược, hướng tới các lĩnh vực của tương lai, đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của mỗi nước và cho liên kết khu vực ASEAN.
(TBTCO) - Trong vòng hơn 20 ngày, Chính phủ đã thực hiện một "chiến dịch thần tốc" nhằm cắt giảm và đơn giản hóa hàng nghìn thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Đây không phải là nhiệm vụ mới nhưng việc tiến hành triệt để ở quy mô lớn chính là giải pháp cốt lõi để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo bệ phóng cho mục tiêu tăng trưởng đột phá.
(TBTCO) - Chiều 25/5, tại Hà Nội, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phối hợp với Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị “Doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân Việt Nam với đổi mới mô hình phát triển đất nước và chính sách đảng viên làm kinh tế tư nhân”.
(TBTCO) - Bộ Ngoại giao cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm chính thức Singapore và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la 2026.
