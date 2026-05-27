Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Bangkok tiếp tục chuyến thăm chính thức Thái Lan

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quân sự 2, Khu vực sân bay quốc tế Don Mueng. Ảnh: TTXVN.

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay, về phía Thái Lan có Phó Thủ tướng Thái Lan Pakorn Nilprapunt, cùng một số quan chức Chính phủ; Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng và Phu nhân; cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay quân sự 2, Khu vực sân bay quốc tế Don Mueng. Ảnh: TTXVN.

Tại sân bay, có Đội tiêu binh đứng hai bên thảm đỏ, cùng lúc 21 loạt đại bác vang lên chào mừng. Đây là nghi thức đặc biệt, thể hiện sự coi trọng của Thái Lan đối với chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam.

Dự kiến, trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có các cuộc hội đàm; hội kiến Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan, Thủ tướng và các nhà lãnh đạo cấp cao của Thái Lan để trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ hợp tác mới. Trong dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan; chứng kiến lễ ký kết trao đổi một số văn kiện hợp tác giữa hai nước.../.