Tham vấn về Hợp tác tài chính giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đức năm 2026

Đức Minh

22:05 | 21/04/2026
(TBTCO) - Ngày 21/4/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Cục Quản lý nợ và Kinh tế Đối ngoại (Bộ Tài chính) đã phối hợp với Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triển Đức (Vụ 31 chuyên trách Châu Á) và Đại sứ quán Đức tổ chức phiên họp tham vấn thường niên về Hợp tác tài chính giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ CHLB Đức.
Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại Nguyễn Quốc Phương và Đại sứ Helga Margarete Barth và Vụ trưởng phụ trách châu Á - Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển CHLB Đức Gisela Hammerschmidt đồng chủ trì cuộc họp.

Đây là cuộc họp tiếp nối Kỳ họp đàm phán cấp Chính phủ giữa Việt Nam và CHLB Đức được tổ chức vào tháng 11/ 2025, nhằm kiểm điểm các hoạt động, trao đổi về các dự án mới vận động vốn ODA, vốn vay ưu đãi mới cho Việt Nam; trao đổi về chính sách hợp tác để chuẩn bị cho Kỳ họp đàm phán kế tiếp trong năm 2027.

Khai mạc phiên họp tham vấn thường niên về Hợp tác tài chính giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ CHLB Đức. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam Helga Margarete Barth đánh giá cao tăng trưởng kinh tế ấn tượng của Việt Nam cũng như cam kết của Việt Nam về tăng trưởng xanh.

Theo Đại sứ Helga Margarete Barth, tại Việt Nam, những thay đổi trong bối cảnh phát triển đang thể hiện đặc biệt rõ nét. Với tốc độ rất nhanh, Việt Nam đang tiến gần tới mục tiêu dài hạn đầy tham vọng: gia nhập nhóm các quốc gia có thu nhập cao.

Mức sống của người dân Việt Nam ngày càng được nâng cao, điều kiện sống và làm việc được cải thiện, cũng như cơ hội tương lai rộng mở hơn cho thế hệ tiếp theo. Tuy nhiên, chúng ta đều hiểu rằng thành công kinh tế và thịnh vượng thường phải trả giá không nhỏ, ví dụ như: mức tiêu thụ năng lượng gia tăng, ô nhiễm môi trường và ô nhiễm không khí,… Do vậy, Chính phủ CHLB Đức mong muốn hỗ trợ Việt Nam lựa chọn con đường tăng trưởng xanh hơn và lành mạnh hơn.

Đồng thuận với quan điểm của Gisela Hammerschmidt, Cục trưởng Nguyễn Quốc Phương nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác giữa hai nước và ghi nhận nền tảng tin cậy lâu dài mà mối quan hệ này được xây dựng.

Cục trưởng Nguyễn Quốc Phương cho biết, Việt Nam tích cực hoàn thiện thể chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy doanh nghiệp 2 nước hợp tác đầu tư, kinh doanh, đóng góp cho sự phát triển chung.

Tại Kỳ họp này, Bộ Tài chính đã trao đổi và đề xuất Chính phủ CHLB Đức xem xét khả năng tài trợ vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi cho một số dự án thuộc lĩnh vực năng lượng và lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là các dự án thuộc ưu tiên hợp tác giữa hai nước. Vì vậy, phía Đức ghi nhận nhu cầu của các cơ quan phía Việt Nam và sẽ có phản hồi tích cực trong thời gian tới về khả năng hợp tác.

Đối với nguồn vốn viện trợ không hoàn lại, 2 bên đã đạt được sự đồng thuận trong việc xác định các dự án để chuẩn bị cho các vòng đàm phán tiếp theo. 7 đề xuất dự án tập trung các lĩnh vực năng lượng, đào tạo nghề và hỗ trợ phát triển khu vực tư nhân, là các lĩnh vực ưu tiên của cả 2 bên.

Đồng thời, 2 bên cũng thống nhất việc cùng nhau hoàn thiện việc cập nhật Hướng dẫn về hợp tác kỹ thuật (TC Guideline) để các bên có thể xây dựng một cách thức phối hợp giữa 2 bên hoàn hảo nhất từ khâu xây dựng dự án đến phê duyệt văn kiện dự án.

Kết thúc Kỳ họp, hai bên khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như năng lượng, đào tạo nghề và tăng trưởng xanh.

Giai đoạn 2026 - 2030: Chi đầu tư tăng 2,4 lần, bội chi bình quân 5% GDP

Bộ Tài chính làm việc với Moody's Ratings về đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc gia

Bộ Tài chính ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế nhà nước

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Thu đúng, thu đủ, thu kịp thời và tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp phát triển

Bài 3: Dòng tiền mặt trong nền kinh tế: Tác động nào đến điều hành chính sách tiền tệ?

Quy định mới về Báo cáo tài chính nhà nước

Tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công từ ngân sách trung ương cho địa phương giai đoạn 2026 - 2030

Chi đúng, chi hiệu quả mới là tiết kiệm

