Ngày 19/4: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu neo cao sau chuỗi tăng

Giá cà phê trong nước giảm mạnh từ 2.000 - 2.100 đồng/kg

Theo ghi nhận tại khu vực Tây Nguyên, giá cà phê trong nước hôm nay giảm mạnh từ 2.000 - 2.100 đồng/kg so với phiên trước, đưa mặt bằng giá xuống còn khoảng 84.500 - 85.200 đồng/kg tại nhiều địa phương.

Cụ thể, Lâm Đồng là khu vực ghi nhận mức giảm sâu nhất, tới 2.100 đồng/kg, hiện chỉ còn khoảng 84.500 đồng/kg, thấp nhất trong các vùng trồng trọng điểm. Đây cũng là mức giá cho thấy sự điều chỉnh khá mạnh sau chuỗi tăng trước đó.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê đồng loạt giảm 2.000 đồng/kg, về quanh mốc 85.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) nhỉnh hơn nhẹ với mức 85.200 đồng/kg.

Diễn biến này cho thấy thị trường nội địa đang phản ứng khá nhanh với tín hiệu từ thế giới. Sau giai đoạn tăng nóng, việc điều chỉnh là điều khó tránh, nhất là khi các yếu tố hỗ trợ trước đó như lo ngại đứt gãy nguồn cung hay chi phí logistics cao dần được tháo gỡ.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tiếp tục giảm phiên thứ hai liên tiếp với biên độ khá lớn.

Trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 5/2026 giảm 2,47% (86 USD/tấn), xuống còn 3.388 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 7/2026 cũng giảm tương tự 2,5%, về mức 3.263 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 5/2026 giảm 2,4% (7,15 US cent/pound), xuống còn 289,3 US cent/pound. Hợp đồng tháng 7/2026 cũng giảm 2,11%, về mức 284,25 US cent/pound.

Giá tiêu giữ vững mốc 140.000 đồng/kg

Giá tiêu tại các vùng trồng trọng điểm trong nước sáng nay tiếp tục duy trì ổn định trong khoảng 140.000 - 141.000 đồng/kg, không thay đổi so với phiên trước.

Cụ thể, tại Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (tỉnh Lâm Đồng), giá thu mua vẫn giữ ở mức cao nhất là 141.000 đồng/kg. Đây là hai địa phương liên tục dẫn đầu mặt bằng giá trong nhiều ngày qua.

Trong khi đó, các khu vực còn lại như Gia Lai, Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) và Đồng Nai duy trì mức phổ biến 140.000 đồng/kg. Việc giá đi ngang sau chuỗi tăng trước đó cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn “cân bằng tạm thời”, khi cả bên mua và bên bán đều có tâm lý thận trọng.

Trên thị trường quốc tế, dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế cho thấy, giá tiêu tại Indonesia tiếp tục giảm mạnh.

Cụ thể, giá tiêu đen Indonesia giảm thêm 19 USD/tấn, xuống còn 7.043 USD/tấn, đánh dấu phiên giảm thứ 5 liên tiếp. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok cũng giảm sâu 25 USD/tấn, về mức 9.279 USD/tấn.

Ở các thị trường khác, diễn biến giá tương đối ổn định. Tiêu đen Brazil ASTA 570 hiện giao dịch quanh mức 6.000 USD/tấn, trong khi Malaysia duy trì mức cao hơn, khoảng 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn giữ ổn định trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l. Giá tiêu trắng cũng không có biến động, duy trì quanh 9.000 USD/tấn./.