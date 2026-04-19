Ngày 19/4: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu neo cao sau chuỗi tăng

07:11 | 19/04/2026
Giá cà phê hôm nay (19/4) tiếp đà giảm sâu 2.000 - 2.100 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên giao dịch trong khoảng 84.500 - 85.200 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu trong nước đi ngang quanh 140.000 - 141.000 đồng/kg.
Giá cà phê trong nước hôm nay giảm sâu. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước giảm mạnh từ 2.000 - 2.100 đồng/kg

Theo ghi nhận tại khu vực Tây Nguyên, giá cà phê trong nước hôm nay giảm mạnh từ 2.000 - 2.100 đồng/kg so với phiên trước, đưa mặt bằng giá xuống còn khoảng 84.500 - 85.200 đồng/kg tại nhiều địa phương.

Cụ thể, Lâm Đồng là khu vực ghi nhận mức giảm sâu nhất, tới 2.100 đồng/kg, hiện chỉ còn khoảng 84.500 đồng/kg, thấp nhất trong các vùng trồng trọng điểm. Đây cũng là mức giá cho thấy sự điều chỉnh khá mạnh sau chuỗi tăng trước đó.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê đồng loạt giảm 2.000 đồng/kg, về quanh mốc 85.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) nhỉnh hơn nhẹ với mức 85.200 đồng/kg.

Diễn biến này cho thấy thị trường nội địa đang phản ứng khá nhanh với tín hiệu từ thế giới. Sau giai đoạn tăng nóng, việc điều chỉnh là điều khó tránh, nhất là khi các yếu tố hỗ trợ trước đó như lo ngại đứt gãy nguồn cung hay chi phí logistics cao dần được tháo gỡ.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tiếp tục giảm phiên thứ hai liên tiếp với biên độ khá lớn.

Trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 5/2026 giảm 2,47% (86 USD/tấn), xuống còn 3.388 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 7/2026 cũng giảm tương tự 2,5%, về mức 3.263 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 5/2026 giảm 2,4% (7,15 US cent/pound), xuống còn 289,3 US cent/pound. Hợp đồng tháng 7/2026 cũng giảm 2,11%, về mức 284,25 US cent/pound.

Giá tiêu giữ vững mốc 140.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Giá tiêu tại các vùng trồng trọng điểm trong nước sáng nay tiếp tục duy trì ổn định trong khoảng 140.000 - 141.000 đồng/kg, không thay đổi so với phiên trước.

Cụ thể, tại Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (tỉnh Lâm Đồng), giá thu mua vẫn giữ ở mức cao nhất là 141.000 đồng/kg. Đây là hai địa phương liên tục dẫn đầu mặt bằng giá trong nhiều ngày qua.

Trong khi đó, các khu vực còn lại như Gia Lai, Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) và Đồng Nai duy trì mức phổ biến 140.000 đồng/kg. Việc giá đi ngang sau chuỗi tăng trước đó cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn “cân bằng tạm thời”, khi cả bên mua và bên bán đều có tâm lý thận trọng.

Trên thị trường quốc tế, dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế cho thấy, giá tiêu tại Indonesia tiếp tục giảm mạnh.

Cụ thể, giá tiêu đen Indonesia giảm thêm 19 USD/tấn, xuống còn 7.043 USD/tấn, đánh dấu phiên giảm thứ 5 liên tiếp. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok cũng giảm sâu 25 USD/tấn, về mức 9.279 USD/tấn.

Ở các thị trường khác, diễn biến giá tương đối ổn định. Tiêu đen Brazil ASTA 570 hiện giao dịch quanh mức 6.000 USD/tấn, trong khi Malaysia duy trì mức cao hơn, khoảng 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn giữ ổn định trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l. Giá tiêu trắng cũng không có biến động, duy trì quanh 9.000 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
Ngày 18/4: Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 17/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 16/4: Giá cà phê tiếp tục tăng, hồ tiêu chạm mốc 140.000 đồng/kg

VinaCapital tham gia vận hành Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP. Hồ Chí Minh

Cập nhật, bổ sung Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026 - 2030

Ông Bùi Cao Nhật Quân được đề cử vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị Novaland

Khoảng 200 doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung trong chuyến thăm Việt Nam

Chứng khoán tuần mới (20 - 24/4): Kỳ vọng chất xúc tác khi xung đột đảo chiều, đón thông tin mùa đại hội

Khơi thông thị trường bất động sản để tạo động lực tăng trưởng kinh tế

Nguồn cung đối mặt rủi ro khiến giá lúa mì tăng mạnh

Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới ghi nhận diễn biến tích cực, giá lúa mì Kansas kỳ hạn tháng 5 tăng mạnh 2,8% lên 236,1 USD/tấn, trong khi lúa mì Chicago tăng gần 1%, đạt 220 USD/tấn. Đà tăng này phản ánh sự gia tăng đồng thời của rủi ro nguồn cung và nhu cầu nhập khẩu duy trì ở mức cao.
Hơn 3.192 lượt kết nối tại FOODEX 2026 cho thấy nhu cầu đa dạng từ thị trường ASEAN

(TBTCO) - Sau 3 ngày diễn ra HCMC FOODEX 2026, hơn 3.192 lượt kết nối giao thương đã được ghi nhận, cho thấy nhu cầu từ thị trường ASEAN đang trở nên đa dạng hơn. Trong khi các nhà mua hàng Malaysia và Brunei tập trung tìm nguồn cung thực phẩm chế biến, doanh nghiệp Singapore lại hướng đến hợp tác công nghệ và phát triển sản phẩm, mở ra nhiều hướng tiếp cận mới cho doanh nghiệp Việt.
Ngày 18/4: Giá bạc đồng loạt hồi phục

Giá bạc hôm nay (18/4) đồng loạt hồi phục sau phiên giảm trước đó. Trên thị trường thế giới, bạc giao ngay bật tăng hơn 3%, lên quanh 80,8 USD/ounce, thể hiện dòng tiền vẫn đang thận trọng và chưa xác lập xu hướng rõ ràng.
Ngày 18/4: Giá gạo xuất khẩu tăng mạnh, trong nước ổn định

Giá lúa gạo hôm nay (18/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì trạng thái cân bằng. Nguồn cung ổn định, trong khi sức mua chưa có đột biến khiến giá gạo đi ngang. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp đà tăng mạnh so với giữa tuần. Cụ thể, gạo thơm 5% tấm tăng 15 USD/tấn; gạo Jasmine tăng 2 USD/tấn.
Ngày 18/4: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng

Giá cao su thế giới hôm nay (18/4) đồng loạt tăng. Đặc biệt, giá cao su tại Nhật Bản phục hồi sau 6 phiên giảm liên tiếp khi tâm lý thị trường được cải thiện. Trong nước, giá cao su vẫn giữ ổn định, không có điều chỉnh mới. Các doanh nghiệp chủ động duy trì giá, chờ tín hiệu rõ ràng từ thị trường quốc tế để điều chỉnh phù hợp.
Xuất khẩu xăng dầu giảm sâu, nhập khẩu tăng mạnh phục vụ sản xuất

(TBTCO) - Trong quý I/2026, xuất khẩu dầu thô và xăng dầu của cả nước giảm mạnh cả về lượng và trị giá, trong khi nhập khẩu xăng dầu tăng đột biến để đáp ứng nhu cầu sản xuất trong nước.
Xuất nhập khẩu tăng mạnh, thị trường Mỹ, Trung Quốc, EU tiếp tục dẫn dắt thương mại

Số liệu mới nhất vừa được Cục Hải quan công bố cho thấy, kim ngạch xuất nhập khẩu 3 tháng đầu năm 2026 đạt gần 250 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ. Thị trường Mỹ, Trung Quốc, EU tiếp tục dẫn dắt thương mại.
Nhiều giải pháp ổn định giá trước áp lực chi phí sản xuất gia tăng

(TBTCO) - Quý I/2026 khép lại với bức tranh kinh tế mang nhiều "gam màu đan xen". Trong khi chi phí sản xuất và giá nguyên, nhiên vật liệu tiếp tục gia tăng dưới tác động của biến động toàn cầu, thì giá xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa lại có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm trước. Diễn biến này phản ánh rõ những tác động đa chiều từ môi trường quốc tế, đồng thời cho thấy vai trò điều hành linh hoạt của chính sách vĩ mô trong nước.
Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 297,1 tỷ USD

Ngày 19/4: Giá heo hơi điều chỉnh tăng tại một số địa phương

Ngày 19/4: Giá cao su trên các sàn châu Á đồng loạt giảm

Ngày 19/4: Giá gạo thơm Việt Nam chạm mốc 500 USD/tấn

Ngày 19/4: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu neo cao sau chuỗi tăng

Vinhomes hỗ trợ lãi suất mua nhà siêu khủng 0 - 6% trong 5 năm - kích cầu thị trường bất động sản

Chính thức ra mắt dự án Legacy 66 "Hào quang di sản" giữa lòng Chợ Lớn

VietABank lãi quý I/2026 tăng vọt 44% nhờ thu ngoài lãi khởi sắc

Ngày 17/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 18/4: Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 17/4: Giá vàng trong nước sụt giảm mạnh, lùi về vùng 167 - 171 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (17/4): Tỷ giá tự do rơi sâu gần 300 đồng, DXY quanh 98 điểm khi căng thẳng dịu bớt

Ngày 18/4: Giá heo hơi tại miền Bắc tăng, miền Nam tiếp tục giữ đỉnh

Ngày 17/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng, gạo biến động trái chiều

Tỷ giá USD hôm nay (16/4): Tỷ giá trung tâm lùi về 25.102 đồng, USD mất đà khi căng thẳng dịu đi

Ngày 17/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg

