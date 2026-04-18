Ngày 18/4: Giá bạc đồng loạt hồi phục

Cập nhật lúc 8h40h sáng 18/4, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 3.034.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.128.000 đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức 2.924.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.114.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Trong khi đó, bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng bật tăng so với trước. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 3.034.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.128.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 3.034.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.128.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo ở mức 80.960.464 đồng/lượng (mua vào) và 83.413.125 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.567.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.034.000 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 18/4/2026:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc cũng đảo chiều tăng. Cụ thể, lúc 9h sáng 18/4, giá bạc giao ngay giao dịch quanh mức 80,801 USD/ounce, tăng 3,03% so với sáng hôm qua và tăng 5,02% so với tuần trước.

Thị trường bạc sáng nay tiếp tục giằng co quanh ngưỡng 80 USD/ounce, thể hiện trạng thái “lưỡng lự” của dòng tiền trong bối cảnh các yếu tố vĩ mô chưa cho tín hiệu rõ ràng. Áp lực bán vẫn hiện diện khi giá tiến sát vùng này, nhưng theo chuyên gia Christopher Lewis, đây chưa phải mức khiến xu hướng dài hạn bị phá vỡ.

Ở góc nhìn kỹ thuật, mốc 70 USD/ounce đang đóng vai trò “lá chắn” quan trọng, trong khi 90 USD/ounce tiếp tục là trần cản đáng kể cho mọi nỗ lực bứt phá. Biên độ này cho thấy, bạc vẫn đang bị “nhốt” trong vùng dao động rộng, chưa hình thành xu hướng rõ rệt, dù biến động ngắn hạn liên tục gia tăng.

Triển vọng trung hạn được dự báo tiếp tục dao động trong vùng 70 - 90 USD/ounce với biên độ lớn và nhịp biến động khó lường. Trong bối cảnh đó, chiến lược quan trọng nhất không nằm ở việc “bắt đỉnh - đáy”, mà là kiểm soát quy mô vị thế, giữ kỷ luật dòng tiền để tránh rủi ro khi thị trường bất ngờ đảo chiều./.