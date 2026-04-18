Ngày 18/4: Giá bạc đồng loạt hồi phục

09:30 | 18/04/2026
Giá bạc hôm nay (18/4) đồng loạt hồi phục sau phiên giảm trước đó. Trên thị trường thế giới, bạc giao ngay bật tăng hơn 3%, lên quanh 80,8 USD/ounce, thể hiện dòng tiền vẫn đang thận trọng và chưa xác lập xu hướng rõ ràng.
Giá bạc hôm nay quay đầu tăng trở lại. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h40h sáng 18/4, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 3.034.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.128.000 đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức 2.924.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.114.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Trong khi đó, bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng bật tăng so với trước. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 3.034.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.128.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 3.034.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.128.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo ở mức 80.960.464 đồng/lượng (mua vào) và 83.413.125 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.567.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.034.000 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 18/4/2026:

Trên thị trường quốc tế, giá bạc cũng đảo chiều tăng. Cụ thể, lúc 9h sáng 18/4, giá bạc giao ngay giao dịch quanh mức 80,801 USD/ounce, tăng 3,03% so với sáng hôm qua và tăng 5,02% so với tuần trước.

Thị trường bạc sáng nay tiếp tục giằng co quanh ngưỡng 80 USD/ounce, thể hiện trạng thái “lưỡng lự” của dòng tiền trong bối cảnh các yếu tố vĩ mô chưa cho tín hiệu rõ ràng. Áp lực bán vẫn hiện diện khi giá tiến sát vùng này, nhưng theo chuyên gia Christopher Lewis, đây chưa phải mức khiến xu hướng dài hạn bị phá vỡ.

Ở góc nhìn kỹ thuật, mốc 70 USD/ounce đang đóng vai trò “lá chắn” quan trọng, trong khi 90 USD/ounce tiếp tục là trần cản đáng kể cho mọi nỗ lực bứt phá. Biên độ này cho thấy, bạc vẫn đang bị “nhốt” trong vùng dao động rộng, chưa hình thành xu hướng rõ rệt, dù biến động ngắn hạn liên tục gia tăng.

Triển vọng trung hạn được dự báo tiếp tục dao động trong vùng 70 - 90 USD/ounce với biên độ lớn và nhịp biến động khó lường. Trong bối cảnh đó, chiến lược quan trọng nhất không nằm ở việc “bắt đỉnh - đáy”, mà là kiểm soát quy mô vị thế, giữ kỷ luật dòng tiền để tránh rủi ro khi thị trường bất ngờ đảo chiều./.

Xuân Cường (tổng hợp)
(TBTCO) - Trong quý I/2026, xuất khẩu dầu thô và xăng dầu của cả nước giảm mạnh cả về lượng và trị giá, trong khi nhập khẩu xăng dầu tăng đột biến để đáp ứng nhu cầu sản xuất trong nước.
Số liệu mới nhất vừa được Cục Hải quan công bố cho thấy, kim ngạch xuất nhập khẩu 3 tháng đầu năm 2026 đạt gần 250 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ. Thị trường Mỹ, Trung Quốc, EU tiếp tục dẫn dắt thương mại.
(TBTCO) - Quý I/2026 khép lại với bức tranh kinh tế mang nhiều "gam màu đan xen". Trong khi chi phí sản xuất và giá nguyên, nhiên vật liệu tiếp tục gia tăng dưới tác động của biến động toàn cầu, thì giá xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa lại có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm trước. Diễn biến này phản ánh rõ những tác động đa chiều từ môi trường quốc tế, đồng thời cho thấy vai trò điều hành linh hoạt của chính sách vĩ mô trong nước.
(TBTCO) - Ngày 16/4, tại Ottawa(Canada), dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Mark Carney, 21 Hiệp hội doanh nghiệp và Phòng Thương mại Canada đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) trực tuyến, chính thức thành lập mạng lưới Phòng Thương mại Canada khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (CCIP).
Giá lúa tươi hôm nay (17/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng, trong khi giá một số mặt hàng gạo nguyên liệu biến động trái chiều. Cụ thể, giá lúa tươi OM 18 và Đài Thơm 8 tăng 200 đồng/kg; lúa OM 5451 tăng 300 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) tăng 100 đồng/kg.
Giá cao su thế giới hôm nay (17/4) phân hóa rõ nét khi tăng tại Nhật Bản và Singapore, giảm tại Trung Quốc. Trong nước, giá thu mua mủ nước loại 1 tại Công ty Cao su Bà Rịa duy trì mức 452 đồng/độ TSC/kg áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30.
Giá heo hơi hôm nay (17/4) trên cả 3 miền trên cả nước duy trì mặt bằng như hôm qua, khi không có địa phương nào điều chỉnh tăng hoặc giảm. Mặt bằng giá neo ở mức cao nhất giữ ở 69.000 đồng/kg.
(TBTCO) - Theo một báo cáo tóm tắt mới được Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam công bố ngày 16/4, khoảng 11,5 triệu lao động nam và nữ tại Việt Nam, tương đương cứ 5 người thì có 1 người đang làm những công việc có khả năng chịu tác động từ trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI).
