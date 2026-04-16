Ngày 16/4: Giá bạc trong nước tiếp đà tăng, thế giới bứt lên mốc 80 USD/ounce

Giá bạc trong nước hôm nay tăng nhẹ. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h30h sáng 16/4, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý hiện niêm yết ở mức 3.019.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.112.000 đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức 3.018.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.111.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Trong khi đó, bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý cũng tăng so với trước. Cụ thể, bạc 999 10 lượng, 5 lượng ở mức 3.019.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.112.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 3.019.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.552.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo ở mức 80.506.456 đồng/lượng (mua vào) và 82.986.459 đồng/lượng (bán ra); bạc 999 (miếng - thanh - thỏi) ở mức 2.554.000 đồng/lượng (mua vào) và 3019.000 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 16/4/2026:

Trong khi đó, giá bạc thế giới tăng nhẹ, giữ xu hướng tích cực. Cụ thể, lúc 8h45h sáng 16/4, giá bạc giao ngay hiện giao dịch quanh mức 80,786 USD/ounce, tăng nhẹ so với mức 80,470 USD/ounce của phiên trước.

Biên độ dao động trong ngày khá hẹp, cho thấy thị trường đang trong trạng thái tích lũy sau nhịp tăng.

So với giai đoạn đầu tháng 4, mặt bằng giá bạc quốc tế hiện vẫn duy trì ở mức cao. Đây là yếu tố quan trọng giúp thị trường trong nước giữ vững đà ổn định, hạn chế các nhịp điều chỉnh sâu.

Việc giá bạc thế giới tăng nhẹ nhưng duy trì ổn định ở vùng cao đã khiến giá bạc trong nước không có nhiều biến động. Thay vì tăng mạnh, thị trường đang bước vào giai đoạn tích lũy./.