Thị trường

Ngày 15/4: Giá gạo xuất khẩu tăng, trong nước ít biến động

06:35 | 15/04/2026
Giá lúa gạo hôm nay (15/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp đà tăng so với tuần trước. Cụ thể, gạo thơm 5% tấm tăng 20 USD/tấn; gạo Jasmine tăng 2 USD/tấn.
Giá gạo xuất khẩu Việt Nam hôm nay tiếp đà tăng so với tuần trước. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 8.000 - 8.050 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 8.100 - 8.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 ở mức 8.650 - 8.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, gạo bình giá. Gạo Nàng Nhen hiện có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 5.800 - 6.100 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 5.800 - 6.100; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.500 - 5.600 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.400 - 5.600 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.100 - 5.200 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, giao dịch mua bán mới lai rai, giá ít biến động. Tại An Giang, lúa thơm nông dân neo giá cao, các loại khác vững giá, thương lái chốt mua mới ít. Tại Đồng Tháp, nhu cầu tiêu thụ chậm lại, nguồn lúa vãn nhiều, giao dịch cầm chừng, giá vững. Tại Cần Thơ, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau, giao dịch mua bán yếu, giá ít biến động.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp đà tăng so với tuần trước. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm đang được chào bán trong khoảng 460 - 465 USD/tấn (tăng 20 USD/tấn); gạo 100% tấm dao động từ 333 - 337 USD/tấn; gạo Jasmine dao động ở mức 454 - 458 USD/tấn (tăng 2 USD/tấn).

Trên thị trường thế giới, giá gạo có xu hướng giảm nhẹ. Cụ thể, tại Thái Lan, gạo 5% tấm xuất khẩu dao động 378 - 382 USD/tấn, giảm khoảng 2 USD/tấn; trong khi gạo 100% tấm ở mức 357 - 361 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, giá gạo giữ ổn định, với gạo 5% tấm chào bán quanh mức 336 - 340 USD/tấn và gạo 100% tấm ở mức 284 - 288 USD/tấn./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá gạo xuất khẩu giá lúa giá gạo đồng bằng sông cửu long

Dành cho bạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy 3 kết nối

UNDP đánh giá cao phản ứng chính sách của Việt Nam trước cú sốc năng lượng toàn cầu

Hà Nội ra "tối hậu thư": Dự án chậm tiến độ không báo cáo sẽ bị thu hồi

Hải quan bắt giữ hơn 59,2kg vảy nghi của tê tê tại Cao Bằng

Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận 11 hồ sơ đề nghị cấp phép sản xuất vàng miếng từ doanh nghiệp và ngân hàng

Đọc thêm

Sức cầu nội địa giữ nhịp tăng cho nền kinh tế

Sức cầu nội địa giữ nhịp tăng cho nền kinh tế

(TBTCO) - Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động khó lường, thị trường trong nước đang dần khẳng định vai trò là “bệ đỡ” quan trọng cho tăng trưởng. Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2026 cho thấy, tiêu dùng nội địa không chỉ phục hồi, mà còn trở thành động lực dẫn dắt.
Giá gas tại các đại lý đồng loạt giảm

Giá gas tại các đại lý đồng loạt giảm

Từ trung tuần tháng 4, hàng loạt thương hiệu gas đã công bố mức giảm trực tiếp lên tới 20.000 đồng đối với loại bình 12 kg. Các điểm bán lẻ còn triển khai thêm nhiều chương trình ưu đãi và khuyến mãi nhằm kích cầu tiêu dùng.
Ngày 14/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 14/4: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Giá bạc trong nước hôm nay (14/4) tăng trở lại theo đà phục hồi của bạc thế giới, khi giá quốc tế bật lên gần 76 USD/ounce.
Ngày 14/4: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm do xung đột tại Trung Đông

Ngày 14/4: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm do xung đột tại Trung Đông

Giá cao su tại các thị trường lớn hôm nay (14/4) đồng loạt giảm do xung đột tại Trung Đông đẩy chi phí năng lượng và tâm lý phòng thủ gia tăng. Trong nước, tiếp tục được doanh nghiệp giữ ổn định, mủ nước dao động quanh 420 - 463 đồng/TSC.
Thị trường hàng hóa biến động, giá dầu giảm kỳ vọng nguồn cung được khơi thông

Thị trường hàng hóa biến động, giá dầu giảm kỳ vọng nguồn cung được khơi thông

Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trải qua tuần giao dịch đầy biến động khi lực bán gia tăng mạnh, đặc biệt tại nhóm năng lượng. Đáng chú ý, giá dầu thô lao dốc mạnh, trở thành lực kéo chính khiến cả nhóm chìm sâu trong sắc đỏ.
TP. Hồ Chí Minh đề xuất miễn, giảm phí đường bộ để “giữ nhịp” vận tải hành khách

TP. Hồ Chí Minh đề xuất miễn, giảm phí đường bộ để “giữ nhịp” vận tải hành khách

(TBTCO) - Trước áp lực chi phí nhiên liệu tăng cao, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh kiến nghị miễn, giảm nhiều loại phí đường bộ và dịch vụ liên quan, đồng thời đề xuất nới một số quy định nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vận tải duy trì hoạt động và bình ổn giá cước.
Ngày 13/4: Giá bạc trong nước và thế giới giảm

Ngày 13/4: Giá bạc trong nước và thế giới giảm

Giá bạc hôm nay (13/4), giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý hiện đang niêm yết ở mức 2.789.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.875.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.851.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.939.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết trước đó.
PV GAS nhập khẩu bổ sung gần 60.000 tấn LNG từ Đông Nam Á, chủ động đảm bảo nguồn khí cho giai đoạn cao điểm mùa khô

PV GAS nhập khẩu bổ sung gần 60.000 tấn LNG từ Đông Nam Á, chủ động đảm bảo nguồn khí cho giai đoạn cao điểm mùa khô

(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới diễn biến phức tạp, đặc biệt là những bất ổn tại khu vực Trung Đông ảnh hưởng đến nguồn cung toàn cầu, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã hoàn tất tiếp nhận 2 chuyến tàu LNG đầu tháng 4/2026 với tổng sản lượng khoảng 60.000 tấn (tương đương khoảng 80 triệu Sm3 khí tự nhiên), lũy kế hơn 123.000 tấn LNG tính từ đầu năm 2026, góp phần quan trọng đảm bảo nguồn khí cho sản xuất điện trong giai đoạn cao điểm mùa khô, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

