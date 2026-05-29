Thị trường

Ngày 29/5: Giá cà phê giảm mạnh, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động mới

06:44 | 29/05/2026
Giá cà phê hôm nay (29/5) giảm mạnh ở cả thị trường trong nước và thế giới khi giới đầu tư đẩy mạnh thanh lý vị thế mua sau đà tăng nóng. Trong khi đó, giá tiêu chưa xuất hiện biến động mới, mặt bằng giá tiếp tục duy trì quanh vùng 137.000 - 142.000 đồng/kg.
aa
Ngày 29/5: Giá cà phê giảm mạnh, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động mới
Giá cà phê tại hôm nay giảm mạnh 800 đồng/kg so với hôm qua. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước giảm sâu sau chuỗi tăng liên tiếp

Khảo sát trong sáng 29/5 cho thấy, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm mạnh 800 đồng/kg so với ngày hôm qua, kéo mặt bằng giá xuống còn 87.200 - 87.800 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) là địa phương có mức giá cao nhất khu vực dù đã giảm còn 87.800 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng lùi về mức 87.700 đồng/kg sau nhiều phiên tăng liên tục trước đó.

Riêng Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất thị trường khi giảm còn 87.200 đồng/kg.

Đợt điều chỉnh này diễn ra sau khi thị trường nội địa vừa trải qua chuỗi phiên tăng mạnh nhờ tác động từ giá robusta thế giới vượt mốc 3.500 USD/tấn. Theo các thương nhân, áp lực chốt lời xuất hiện khi giá cà phê đã tăng khá nhanh trong thời gian ngắn, trong khi hoạt động giao dịch trên thị trường vật chất vẫn chưa thực sự sôi động.

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 7/2026 quay đầu giảm 1,34% (47 USD/tấn), xuống còn 3.472 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng giảm 38 USD/tấn, còn 3.339 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2026 giảm mạnh 1,51% xuống còn 269,85 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 1,6%, còn 262,1 US cent/pound.

Giá tiêu ổn định ở vùng cao

giatieu1.jpg
Giá tiêu hôm nay đi ngang. Ảnh minh họa

Ghi nhận trong sáng 29/5 cho thấy, thị trường hồ tiêu trong nước chưa xuất hiện biến động mới, mặt bằng giá tiếp tục duy trì quanh vùng 137.000 - 142.000 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) là 2 địa phương giữ mức giá cao nhất cả nước với 142.000 đồng/kg. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu hiện được thu mua ở mức 139.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đồng Nai và Gia Lai tiếp tục là hai địa phương có mức giá thấp nhất thị trường, cùng giao dịch quanh mốc 137.000 đồng/kg.

Theo các thương nhân, nguồn cung hồ tiêu trong dân hiện không còn quá dồi dào sau giai đoạn bán mạnh đầu vụ. Nhiều nông dân tiếp tục có xu hướng giữ hàng chờ giá tốt hơn góp phần giúp thị trường duy trì trạng thái ổn định trong ngắn hạn.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu không biến động trong phiên giao dịch mới nhất. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia hiện giữ ở mức 7.190 USD/tấn. Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 được giao dịch quanh mức 6.200 USD/tấn, trong khi giá tiêu Malaysia duy trì tại 9.350 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục ổn định trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia hiện ở mức 9.280 USD/tấn. Trong khi đó, Malaysia và Việt Nam lần lượt giữ mức giá 12.250 USD/tấn và 9.000 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá cà phê giá tiêu giá cà phê hôm nay giá tiêu hôm nay

Bài liên quan

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Ngày 26/5: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo cao ở mức 142.000 đồng/kg

Ngày 26/5: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo cao ở mức 142.000 đồng/kg

Dành cho bạn

TP. Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm hành vi đổ trộm rác thải gây ô nhiễm môi trường

TP. Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm hành vi đổ trộm rác thải gây ô nhiễm môi trường

Nông dân Đồng bằng sông Cửu Long chủ động hơn trước rủi ro khí hậu nhờ bảo hiểm và tín dụng xanh

Nông dân Đồng bằng sông Cửu Long chủ động hơn trước rủi ro khí hậu nhờ bảo hiểm và tín dụng xanh

Giải pháp sản xuất xanh thông minh mở hướng phát triển bền vững cho ngành sữa

Giải pháp sản xuất xanh thông minh mở hướng phát triển bền vững cho ngành sữa

Thử nghiệm nền tảng AI dùng chung của ngành Tài chính

Thử nghiệm nền tảng AI dùng chung của ngành Tài chính

Chính thức mở đơn đăng ký tham dự chung kết Festival Kế toán Kiểm toán 2026

Chính thức mở đơn đăng ký tham dự chung kết Festival Kế toán Kiểm toán 2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân hội kiến Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân hội kiến Nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu

Đọc thêm

Shopee bị yêu cầu rà soát chính sách phí mới

Shopee bị yêu cầu rà soát chính sách phí mới

(TBTCO) - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công thương) vừa yêu cầu Shopee rà soát và chưa triển khai chính sách phí mới đối với người bán hàng trên nền tảng, sau khi ghi nhận nhiều phản ánh về việc các sàn thương mại điện tử đồng loạt điều chỉnh phí trong tháng 5/2026.
Khu vực Nam Mỹ rộng cửa cho hàng Việt

Khu vực Nam Mỹ rộng cửa cho hàng Việt

(TBTCO) - Nam Mỹ được đánh giá là một trong những điểm đến giàu tiềm năng cho doanh nghiệp Việt. Nếu chất lượng sản phẩm tốt, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và yêu cầu thị trường, hàng Việt hoàn toàn có thể mở rộng hiện diện và gia tăng thị phần tại khu vực này.
“Cuộc đua” sức khỏe thương hiệu ngành tài chính tiêu dùng trong thế bám đuổi

“Cuộc đua” sức khỏe thương hiệu ngành tài chính tiêu dùng trong thế bám đuổi

(TBTCO) - Mibrand Vietnam vừa công bố Bảng xếp hạng sức khỏe thương hiệu tài chính tiêu dùng Việt Nam 2025. Dữ liệu cho thấy, nhóm thương hiệu dẫn đầu chưa tạo ra khoảng cách quá lớn về điểm số. "Cuộc đua" giữa các doanh nghiệp dịch chuyển sang niềm tin, chất lượng dịch vụ và khả năng tối ưu trải nghiệm khách hàng sau vay.
Ngày 28/5: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm sâu

Ngày 28/5: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm sâu

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (28/5) đồng loạt giảm sâu trong bối cảnh nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn trước triển vọng căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông có thể được hạ nhiệt, cùng với những áp lực từ chính sách tiền tệ.
Ngày 28/5: Giá heo hơi vẫn duy trì ở mức khá cao tại nhiều khu vực

Ngày 28/5: Giá heo hơi vẫn duy trì ở mức khá cao tại nhiều khu vực

Giá heo hơi hôm nay (28/5) tiếp tục giảm nhẹ tại nhiều địa phương trên cả nước. Đáng chú ý, miền Bắc đã không còn địa phương nào giữ mốc 70.000 đồng/kg sau khi Hưng Yên giảm giá. Tuy nhiên, thị trường nhìn chung vẫn chưa xuất hiện biến động mạnh và mặt bằng giá vẫn duy trì ở mức khá cao tại nhiều khu vực.
Ngày 28/5: Giá cao su trong nước ổn định, thế giới trái chiều

Ngày 28/5: Giá cao su trong nước ổn định, thế giới trái chiều

Giá cao su tại các sàn giao giao dịch chính ở châu Á hôm nay (28/5) diễn biến trái chiều. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn không có thay đổi so với hôm qua.
Ngày 28/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch chậm

Ngày 28/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch chậm

Giá lúa gạo hôm nay (28/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán chậm. Trên thị trường quốc tế, gạo Việt Nam xuất khẩu khẳng định vị thế bằng chất lượng và bền vững.
Siết quản lý thuế thương mại điện tử từ dòng tiền số

Siết quản lý thuế thương mại điện tử từ dòng tiền số

(TBTCO) - Quy mô thị trường thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam vài năm trước chỉ khoảng 10 tỷ USD, đến năm 2025 đã tăng lên khoảng 31 tỷ USD và được dự báo có thể đạt 50 - 70 tỷ USD vào năm 2030. Đằng sau đà tăng trưởng mạnh mẽ ấy là sự thay đổi sâu sắc trong cách vận hành thị trường số, đặc biệt liên quan đến quản lý dữ liệu, hóa đơn điện tử và kiểm soát dòng tiền.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngày 29/5: Giá cà phê giảm mạnh, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động mới

Ngày 29/5: Giá cà phê giảm mạnh, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động mới

Giá vàng hôm nay ngày 29/5: Giá vàng trong nước giảm sâu, mất mốc 160 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 29/5: Giá vàng trong nước giảm sâu, mất mốc 160 triệu đồng/lượng

Ngày 29/5: Giá heo hơi dao động ở mức 67.000 - 68.000 đồng/kg

Ngày 29/5: Giá heo hơi dao động ở mức 67.000 - 68.000 đồng/kg

Ngày 29/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long neo cao dù giao dịch chậm

Ngày 29/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long neo cao dù giao dịch chậm

Ngày 29/5: Giá cao su thế giới đồng loạt khởi sắc

Ngày 29/5: Giá cao su thế giới đồng loạt khởi sắc

Infographics: Tổng quan bức tranh chuyển đổi số, hiện đại hóa ngành Thuế

Infographics: Tổng quan bức tranh chuyển đổi số, hiện đại hóa ngành Thuế

Việt Nam và Thái Lan tăng cường hợp tác để phát triển các sản phẩm tài chính mới

Việt Nam và Thái Lan tăng cường hợp tác để phát triển các sản phẩm tài chính mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Thái Lan; lên đường thăm cấp Nhà nước tới Singapore

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Thái Lan; lên đường thăm cấp Nhà nước tới Singapore

Lễ trao văn kiện hợp tác và công bố Logo kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan

Lễ trao văn kiện hợp tác và công bố Logo kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Tỷ giá USD hôm nay (26/5): USD tự do giảm mạnh kéo chênh lệch với ngân hàng co hẹp

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước nới rộng biên độ giảm

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước nới rộng biên độ giảm

Tỷ giá USD hôm nay (27/5): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY neo quanh 99 điểm khi đàm phán Mỹ - Iran gặp trở ngại

Tỷ giá USD hôm nay (27/5): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY neo quanh 99 điểm khi đàm phán Mỹ - Iran gặp trở ngại

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD

Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD

Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư

Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư