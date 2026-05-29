Ngày 29/5: Giá cà phê giảm mạnh, hồ tiêu chưa xuất hiện biến động mới

Giá cà phê trong nước giảm sâu sau chuỗi tăng liên tiếp

Khảo sát trong sáng 29/5 cho thấy, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm mạnh 800 đồng/kg so với ngày hôm qua, kéo mặt bằng giá xuống còn 87.200 - 87.800 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) là địa phương có mức giá cao nhất khu vực dù đã giảm còn 87.800 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng lùi về mức 87.700 đồng/kg sau nhiều phiên tăng liên tục trước đó.

Riêng Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất thị trường khi giảm còn 87.200 đồng/kg.

Đợt điều chỉnh này diễn ra sau khi thị trường nội địa vừa trải qua chuỗi phiên tăng mạnh nhờ tác động từ giá robusta thế giới vượt mốc 3.500 USD/tấn. Theo các thương nhân, áp lực chốt lời xuất hiện khi giá cà phê đã tăng khá nhanh trong thời gian ngắn, trong khi hoạt động giao dịch trên thị trường vật chất vẫn chưa thực sự sôi động.

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 7/2026 quay đầu giảm 1,34% (47 USD/tấn), xuống còn 3.472 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng giảm 38 USD/tấn, còn 3.339 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2026 giảm mạnh 1,51% xuống còn 269,85 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 1,6%, còn 262,1 US cent/pound.

Giá tiêu ổn định ở vùng cao

Ghi nhận trong sáng 29/5 cho thấy, thị trường hồ tiêu trong nước chưa xuất hiện biến động mới, mặt bằng giá tiếp tục duy trì quanh vùng 137.000 - 142.000 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) là 2 địa phương giữ mức giá cao nhất cả nước với 142.000 đồng/kg. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu hiện được thu mua ở mức 139.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đồng Nai và Gia Lai tiếp tục là hai địa phương có mức giá thấp nhất thị trường, cùng giao dịch quanh mốc 137.000 đồng/kg.

Theo các thương nhân, nguồn cung hồ tiêu trong dân hiện không còn quá dồi dào sau giai đoạn bán mạnh đầu vụ. Nhiều nông dân tiếp tục có xu hướng giữ hàng chờ giá tốt hơn góp phần giúp thị trường duy trì trạng thái ổn định trong ngắn hạn.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu không biến động trong phiên giao dịch mới nhất. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia hiện giữ ở mức 7.190 USD/tấn. Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 được giao dịch quanh mức 6.200 USD/tấn, trong khi giá tiêu Malaysia duy trì tại 9.350 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục ổn định trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia hiện ở mức 9.280 USD/tấn. Trong khi đó, Malaysia và Việt Nam lần lượt giữ mức giá 12.250 USD/tấn và 9.000 USD/tấn./.