Ngày 29/5: Giá bạc liên tục biến động

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt đảo chiều tăng. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h50 ngày 29/5, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.876.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.965.000 đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức 2.770.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.856.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Bạc các thương hiệu khác niêm yết trên Phú Quý tăng so với hôm qua. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.876.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.965.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.876.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.384.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 76.693.142 đồng/lượng (mua vào) và 79.066.469 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h50 ngày 29/5/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 8h45 ngày 29/5, giá bạc giao ngay dao động ở mức 75,9420 USD/ounce, tăng 0,37% so với ngày hôm qua.

Ông Christopher Lewis - chuyên gia phân tích kim loại quý của FX Empire nhận định, thị trường bạc hiện vẫn dao động với biên độ lớn và tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Theo ông, nếu giá bạc bứt qua ngưỡng 80 USD/ounce, đây sẽ là tín hiệu cho thấy xu hướng tâm lý thị trường đang thay đổi theo hướng tích cực hơn. Khi đó, bạc có thể hướng tới vùng 90 USD/ounce - mức giá từng được ghi nhận trong thời gian gần đây.

Chuyên gia của FX Empire cũng cho rằng, những bất ổn địa chính trị tại Trung Đông đang làm gia tăng lo ngại về lạm phát năng lượng, qua đó tạo áp lực để các ngân hàng trung ương duy trì chính sách tiền tệ thận trọng và mặt bằng lãi suất cao lâu hơn dự kiến.

Dù giá bạc đang điều chỉnh mạnh trong ngắn hạn, nhiều tổ chức tài chính quốc tế vẫn duy trì đánh giá tích cực về triển vọng của kim loại này trong thời gian tới.

Trong báo cáo mới nhất, ông Michael Widmer - Giám đốc nghiên cứu kim loại của Bank of America (BofA) cho biết, ngân hàng này vẫn giữ dự báo giá bạc có thể chạm mốc 100 USD/ounce trong quý IV năm nay.

Theo nhóm phân tích của BofA, trường hợp giá vàng tiếp tục duy trì đà tăng mạnh, bạc hoàn toàn có khả năng bứt phá vượt ngưỡng 100 USD/ounce trong các tháng tới.

Các chuyên gia nhận định, rào cản lớn nhất đối với bạc hiện nay chính là mức giá tăng quá nhanh trong thời gian qua. Điều này buộc nhiều ngành công nghiệp phải tìm cách tiết giảm lượng bạc sử dụng hoặc thay thế bằng các vật liệu rẻ hơn nhằm giảm chi phí sản xuất.

BofA cho rằng, nhu cầu bạc từ lĩnh vực công nghiệp đã đạt đỉnh từ năm ngoái. Đặc biệt, các doanh nghiệp sản xuất pin mặt trời đang đẩy mạnh xu hướng cắt giảm lượng bạc trong sản phẩm./.