Ngày 31/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu OM 5451 hôm nay ở mức 9.550 - 9.650 đồng/kg; gạo nguyên liệu CL 555 dao động trong khoảng 9.100 - 9.300 đồng/kg; gạo IR 504 hiện ở mức 8.400 - 8.550 đồng/kg; gạo OM 18 dao động quanh mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; Đài Thơm 8 ở mức 9.150 - 9.450 đồng/kg; OM 380 ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo IR 50404 ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; Sóc thơm với giá từ 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mức 12.000 - 13.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp đứng. Cụ thể, giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa tươi OM 18 và Đài Thơm 8 hôm nay cùng giảm 200 đồng/kg, dao động ở mốc 6.400 - 6.500; lúa OM 5451 (tươi) giảm 200 đồng/kg, xuống còn 5.700 - 5.800 đồng/kg; ngược lại, lúa IR 50404 (tươi) tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 5.500 - 5.600 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) ổn định trong khoảng 5.100 - 5.200 đồng/kg.

Tại nhiều địa phương hôm nay, nguồn về ít, giá biến động nhẹ. Tại Cần Thơ, nguồn có rải rác, giao dịch không nhiều, giá ổn định. Tại Đồng Tháp, Cà Mau, Tại An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Tây Ninh, bạn hàng hỏi mua ít, giá biến động.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo Jasmine được chào bán ở mức 528 - 532 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 505 - 520 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 337 - 341 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, giá gạo xuất khẩu tiếp tục nhích lên trong tuần này nhờ nhu cầu mua mạnh hơn từ châu Phi và đồng Rupee phục hồi sau giai đoạn suy yếu xuống mức thấp kỷ lục. Cụ thể, giá gạo đồ 5% tấm của nước này hiện được chào bán ở mức 337 - 345 USD/tấn, gạo trắng 5% tấm dao động từ 338 - 344 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo cũng duy trì xu hướng tăng nhờ lực mua mạnh từ Philippines và các nước châu Phi.

Trong khi đó, Bangladesh tiếp tục đối mặt nguy cơ lạm phát lương thực khi mưa lớn trước mùa gió mùa gây thiệt hại mùa màng, khiến giá gạo nội địa duy trì ở mức cao. Bối cảnh này cho thấy thị trường gạo toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro về cung cầu và giá cả trong những tháng tới./.