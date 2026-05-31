Ngày 31/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

07:01 | 31/05/2026
Giá lúa gạo hôm nay (31/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều, trong khi giá lúa tăng - giảm tùy từng chủng loại thì giá gạo nhìn chung ổn định. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Ấn Độ tiếp tục nhích lên nhờ nhu cầu nhập khẩu tăng mạnh và đồng Rupee phục hồi.
Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu OM 5451 hôm nay ở mức 9.550 - 9.650 đồng/kg; gạo nguyên liệu CL 555 dao động trong khoảng 9.100 - 9.300 đồng/kg; gạo IR 504 hiện ở mức 8.400 - 8.550 đồng/kg; gạo OM 18 dao động quanh mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; Đài Thơm 8 ở mức 9.150 - 9.450 đồng/kg; OM 380 ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo IR 50404 ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; Sóc thơm với giá từ 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mức 12.000 - 13.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg.

Phân khúc nếp đứng. Cụ thể, giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa tươi OM 18 và Đài Thơm 8 hôm nay cùng giảm 200 đồng/kg, dao động ở mốc 6.400 - 6.500; lúa OM 5451 (tươi) giảm 200 đồng/kg, xuống còn 5.700 - 5.800 đồng/kg; ngược lại, lúa IR 50404 (tươi) tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 5.500 - 5.600 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) ổn định trong khoảng 5.100 - 5.200 đồng/kg.

Tại nhiều địa phương hôm nay, nguồn về ít, giá biến động nhẹ. Tại Cần Thơ, nguồn có rải rác, giao dịch không nhiều, giá ổn định. Tại Đồng Tháp, Cà Mau, Tại An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Tây Ninh, bạn hàng hỏi mua ít, giá biến động.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo Jasmine được chào bán ở mức 528 - 532 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 505 - 520 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 337 - 341 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, giá gạo xuất khẩu tiếp tục nhích lên trong tuần này nhờ nhu cầu mua mạnh hơn từ châu Phi và đồng Rupee phục hồi sau giai đoạn suy yếu xuống mức thấp kỷ lục. Cụ thể, giá gạo đồ 5% tấm của nước này hiện được chào bán ở mức 337 - 345 USD/tấn, gạo trắng 5% tấm dao động từ 338 - 344 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo cũng duy trì xu hướng tăng nhờ lực mua mạnh từ Philippines và các nước châu Phi.

Trong khi đó, Bangladesh tiếp tục đối mặt nguy cơ lạm phát lương thực khi mưa lớn trước mùa gió mùa gây thiệt hại mùa màng, khiến giá gạo nội địa duy trì ở mức cao. Bối cảnh này cho thấy thị trường gạo toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro về cung cầu và giá cả trong những tháng tới./.

Huyền Minh (tổng hợp)
(TBTCO) - Cục Công nghiệp (Bộ Công thương) vừa đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy khẩn trương rà soát khả năng tương thích của phương tiện, đồng thời ban hành các khuyến nghị kỹ thuật nhằm bảo đảm quá trình chuyển đổi diễn ra an toàn, hiệu quả và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Giá cao su thế giới hôm nay (30/5) biến động trái chiều trên các sàn giao dịch lớn. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 6 tại Trung Quốc và Thái Lan tăng, trong khi giá tại Nhật Bản và Singapore giảm. Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại nhiều doanh nghiệp lớn không biến động.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (29/5) đồng loạt đảo chiều tăng. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 76.693.142 đồng/lượng (mua vào) và 79.066.469 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay dao động ở mức 75,942 USD/ounce.
Giá cà phê hôm nay (29/5) giảm mạnh ở cả thị trường trong nước và thế giới khi giới đầu tư đẩy mạnh thanh lý vị thế mua sau đà tăng nóng. Trong khi đó, giá tiêu chưa xuất hiện biến động mới, mặt bằng giá tiếp tục duy trì quanh vùng 137.000 - 142.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay (29/5) giảm nhẹ tại một số địa phương khu vực miền Bắc, trong khi miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Hiện mặt bằng giá heo hơi trên cả nước phổ biến ở mức 67.000 - 68.000 đồng/kg.
Giá cao su thế giới hôm nay (29/5) đồng loạt khởi sắc do được hỗ trợ bởi đà tăng của giá dầu thô và tâm lý thị trường chịu ảnh hưởng từ các diễn biến liên quan đến xung đột Iran. Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại nhiều doanh nghiệp lớn vẫn được duy trì ổn định.
(TBTCO) - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công thương) vừa yêu cầu Shopee rà soát và chưa triển khai chính sách phí mới đối với người bán hàng trên nền tảng, sau khi ghi nhận nhiều phản ánh về việc các sàn thương mại điện tử đồng loạt điều chỉnh phí trong tháng 5/2026.
(TBTCO) - Nam Mỹ được đánh giá là một trong những điểm đến giàu tiềm năng cho doanh nghiệp Việt. Nếu chất lượng sản phẩm tốt, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và yêu cầu thị trường, hàng Việt hoàn toàn có thể mở rộng hiện diện và gia tăng thị phần tại khu vực này.
