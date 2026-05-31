Trung đoàn 151 chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng đảo xanh bền vững

Ngày 30/5, tại thôn Đông Lĩnh, đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh), cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 485 thuộc Trung đoàn 151, Vùng 1 Hải quân phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại rác thải và chỉnh trang cảnh quan khu vực đóng quân.

Trung đoàn 151 chung tay bảo vệ môi trường. Ảnh: TL

Hoạt động được triển khai đồng bộ tại doanh trại đơn vị và các tuyến đường dân sinh trên địa bàn. Cán bộ, chiến sĩ cùng người dân tham gia quét dọn, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải sinh hoạt, làm sạch các khu vực công cộng và tập kết rác về nơi xử lý theo quy định.

Sau một ngày lao động, hàng tấn rác thải đã được thu gom, góp phần cải thiện môi trường sống, giữ gìn cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp trên địa bàn. Nhiều tuyến đường quanh khu vực đóng quân được vệ sinh sạch sẽ, tạo diện mạo khang trang, nâng cao ý thức cộng đồng trong việc giữ gìn môi trường.

Đại diện đơn vị cho biết, đây là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường, đồng thời thực hiện mục tiêu xây dựng “Đảo xanh - đảo sạch - đảo phát triển” giai đoạn 2026 - 2030. Thông qua hoạt động, cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm, gắn bó với địa phương, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh và bền vững.

Không chỉ mang ý nghĩa làm sạch môi trường, chương trình còn là dịp tăng cường mối đoàn kết quân dân, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Hải quân trong các hoạt động vì cộng đồng. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 151 cùng nhân dân chung tay thu gom rác thải, làm đẹp cảnh quan đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, lan tỏa thông điệp sống xanh và trách nhiệm với môi trường.