Xã hội

Môi trường

Trung đoàn 151 chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng đảo xanh bền vững

12:09 | 31/05/2026
(TBTCO) - Hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 151, Vùng 1 Hải quân phối hợp với nhân dân địa phương tổ chức tổng vệ sinh, thu gom rác thải trên địa bàn đóng quân, góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng đảo xanh, phát triển bền vững.
Ngày 30/5, tại thôn Đông Lĩnh, đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh), cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 485 thuộc Trung đoàn 151, Vùng 1 Hải quân phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại rác thải và chỉnh trang cảnh quan khu vực đóng quân.

Trung đoàn 151 chung tay bảo vệ môi trường. Ảnh: TL

Hoạt động được triển khai đồng bộ tại doanh trại đơn vị và các tuyến đường dân sinh trên địa bàn. Cán bộ, chiến sĩ cùng người dân tham gia quét dọn, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải sinh hoạt, làm sạch các khu vực công cộng và tập kết rác về nơi xử lý theo quy định.

Sau một ngày lao động, hàng tấn rác thải đã được thu gom, góp phần cải thiện môi trường sống, giữ gìn cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp trên địa bàn. Nhiều tuyến đường quanh khu vực đóng quân được vệ sinh sạch sẽ, tạo diện mạo khang trang, nâng cao ý thức cộng đồng trong việc giữ gìn môi trường.

Đại diện đơn vị cho biết, đây là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường, đồng thời thực hiện mục tiêu xây dựng “Đảo xanh - đảo sạch - đảo phát triển” giai đoạn 2026 - 2030. Thông qua hoạt động, cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm, gắn bó với địa phương, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh và bền vững.

Không chỉ mang ý nghĩa làm sạch môi trường, chương trình còn là dịp tăng cường mối đoàn kết quân dân, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Hải quân trong các hoạt động vì cộng đồng. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 151 cùng nhân dân chung tay thu gom rác thải, làm đẹp cảnh quan đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, lan tỏa thông điệp sống xanh và trách nhiệm với môi trường.

Thời gian tới, Trung đoàn 151 sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động bảo vệ môi trường gắn với công tác dân vận, xây dựng đơn vị chính quy, mẫu mực, góp phần giữ vững môi trường sinh thái, xây dựng địa bàn đóng quân ngày càng xanh, sạch và phát triển bền vững.

Nguyễn Vân
bảo vệ môi trường Xây dựng đảo xanh cán bộ chiến sĩ thu gom rác thải

“Ngày thứ Bảy xanh” lan tỏa phong trào xây dựng đô thị văn minh ở Thái Nguyên

(TBTCO) - Sáng 30/5, UBND tỉnh Thái Nguyên đồng loạt tổ chức lễ phát động thực hiện phong trào “Xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh và mỹ quan đô thị” và “Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” gắn với lễ ra quân “Ngày thứ Bảy xanh” tại 100% xã, phường trên địa bàn tỉnh.
Đồng Tháp tăng tốc giảm phát thải, đón cơ hội từ thị trường carbon và nông nghiệp xanh

Trong bối cảnh kinh tế xanh mở ra những yêu cầu mới đối với sản xuất nông nghiệp, Đồng Tháp đang đẩy mạnh triển khai các giải pháp kiểm soát phát thải. Từ sản xuất lúa chất lượng cao đến phát triển vùng cây ăn trái chủ lực, địa phương từng bước xây dựng nền nông nghiệp phát thải thấp, thân thiện môi trường.
Nhân rộng mô hình trường học xanh, hình thành thế hệ công dân có trách nhiệm với môi trường

(TBTCO) - Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục trên cả nước đẩy mạnh giáo dục về bảo vệ môi trường, thúc đẩy mô hình trường học xanh, bền vững.
“Biển Việt Nam - Hành trình không gian xanh” lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường biển

(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Biển Việt Nam - Hành trình không gian xanh”, diễn ra lúc 20h ngày 5/6 tại quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.
Ninh Bình thực hiện giảm thiểu rác thải nhựa, phát triển du lịch xanh

Nhận thức rõ chất thải nhựa không chỉ làm suy giảm hệ sinh thái, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh, sức hấp dẫn của điểm đến và trải nghiệm của du khách, tỉnh Ninh Bình tiên phong tham gia Dự án hợp tác giữa Hiệp hội Du lịch Việt Nam, UNDP và các cơ quan chức năng “Giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch Việt Nam”.
Hoàn thiện bản đồ rừng để giữ "cửa" xuất khẩu sang EU

(TBTCO) - Việt Nam đang khẩn trương hoàn thiện bản đồ ranh giới rừng năm 2020 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR), qua đó giảm nguy cơ bị đánh giá sai khi xuất khẩu hàng hóa sang thị trường EU.
Khai thác than, khoáng sản gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường

(TBTCO) - Ngày 29/5, Trung tâm Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Cục Pháp luật dân sự - Kinh tế (Bộ Tư pháp) và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo Phát triển ngành khai thác than, khoáng sản gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường và an toàn lao động.
Hà Nội ưu tiên phát triển nhà ở cho công nhân

(TBTCO) - Lãnh đạo TP. Hà Nội khẳng định, Hà Nội sẽ ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê dành cho công nhân, người thu nhập thấp và lao động ngoại tỉnh, coi đây là giải pháp an sinh lâu dài gắn với phát triển bền vững Thủ đô.
