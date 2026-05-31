Mở dư địa phát triển, quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung tăng sức hút nhờ “lãi kép”

Ánh Tuyết

13:57 | 31/05/2026
(TBTCO) - Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, bà Lê Vân - Giám đốc Ban Phát triển Kinh doanh Công ty TNHH Quản lý Quỹ Vietcombank (VCBF) nhấn mạnh những thay đổi mang tính định hình lại “luật chơi”, phát triển bảo hiểm hưu trí bổ sung. Trong đó, việc mở rộng danh mục đầu tư có thể giúp quỹ đạt lợi suất ròng dài hạn cạnh tranh hơn, tăng sức hấp dẫn nhờ hiệu ứng “lãi kép” từ đầu tư dài hạn và ưu đãi thuế.
PV: Bà đánh giá như thế nào về sự phát triển của thị trường quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện sau gần 10 năm triển khai Nghị định số 88/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện (Nghị định 88), đặc biệt trong bối cảnh dư địa tăng trưởng còn rất lớn nhưng quy mô hiện vẫn khá khiêm tốn?

Bà Lê Vân

Bà Lê Vân: Đây là giai đoạn đặt nền móng cần thiết cho một thị trường còn rất mới và dư địa tăng trưởng, cơ hội phát triển rất lớn. Dù vậy, sau hơn 10 năm kể từ khi Nghị định 88 được ban hành, cần nhìn nhận thẳng thắn rằng thị trường quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện của Việt Nam chưa phát triển tương xứng với quy mô nền kinh tế, cũng như nhu cầu tích lũy hưu trí thực ngày càng lớn của người lao động.

Tổng tài sản ròng của 4 doanh nghiệp quản lý quỹ tính đến hết năm 2025 mới đạt gần 2.210 tỷ đồng - một con số khiêm tốn nếu so với quy mô nền kinh tế và lực lượng lao động trên 50 triệu người.

Từ thực tiễn triển khai tại VCBF, chúng tôi nhận thấy có ba “điểm nghẽn” chính cần tiếp tục được tháo gỡ.

Thứ nhất, chính sách ưu đãi thuế cần hấp dẫn hơn, để khuyến khích cả doanh nghiệp và người lao động tham gia. Mức trần đóng góp được miễn thuế thu nhập cá nhân và mức được trừ vào chi phí khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp chưa tạo động lực rõ rệt so với các kênh tiết kiệm - đầu tư khác.

Bên cạnh đó, cách thức tính thuế đối với khoản chi trả hưu trí cần rõ ràng hơn, giúp cả doanh nghiệp và người lao động hình dung tổng lợi ích sau thuế trong toàn bộ vòng đời tham gia quỹ. Đây là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến quyết định tham gia dài hạn.

Thứ hai, khung pháp lý cũ chưa cho phép quỹ hưu trí đầu tư đủ linh hoạt vào các tài sản có khả năng sinh lời cao trong dài hạn, dẫn đến lợi suất chưa thực sự cạnh tranh và khó thuyết phục nhà đầu tư cá nhân lựa chọn kênh này, thay vì gửi tiết kiệm hay đầu tư bất động sản.

Thứ ba, nhận thức của người lao động về sản phẩm hưu trí bổ sung tự nguyện còn hạn chế; phần lớn vẫn coi bảo hiểm xã hội bắt buộc là “đủ” cho tuổi già, trong khi tỷ lệ thay thế thu nhập từ hệ thống này có xu hướng giảm dần.

Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện hoàn toàn có khả năng mang lại lợi suất ròng dài hạn. Ảnh tư liệu

PV: Nghị định số 85/2026/NĐ-CP ngày 25/3/2026 về bảo hiểm hưu trí bổ sung (Nghị định 85) có hiệu lực từ ngày 10/5 vừa qua được xem định hình lại “luật chơi”, giúp phát triển loại hình này. Theo bà, điểm thay đổi nào sẽ tác động lớn đến thị trường?

Bà Lê Vân: Theo đánh giá của VCBF, Nghị định 85 có nhiều điểm đột phá, những thay đổi mang tính định hình lại “luật chơi” và tác động mạnh nhất là việc mở rộng danh mục đầu tư cho phép quỹ hưu trí đầu tư vào chứng khoán niêm yết tối đa 30% tổng tài sản; đồng thời, giảm tỷ trọng tối thiểu bắt buộc đầu tư vào trái phiếu Chính phủ xuống còn 40% (đối với quỹ có NAV - giá trị tài sản ròng từ 5 tỷ đồng trở lên). Đây là thay đổi căn bản vì ba lý do.

Một là, quỹ hưu trí có bản chất là dòng vốn dài hạn 20 - 30 năm, hoàn toàn phù hợp với đặc thù của thị trường cổ phiếu - nơi rủi ro ngắn hạn được trung hòa bởi tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp và nền kinh tế.

Hai là, việc nới room đầu tư cổ phiếu sẽ giúp cải thiện đáng kể lợi suất kỳ vọng của quỹ, từ đó, tăng sức hấp dẫn đối với người tham gia.

Ba là, đồng thời với việc mở rộng danh mục, Nghị định 85 cũng bổ sung các biện pháp quản trị rủi ro chặt chẽ, hạn mức đầu tư vào một tổ chức phát hành, tiêu chí lựa chọn tài sản, cơ chế giám sát đa tầng và yêu cầu nâng cao đối với doanh nghiệp quản lý quỹ.

Do đó, việc nới rộng không đồng nghĩa với rủi ro tăng tương ứng, mà ngược lại, còn góp phần củng cố niềm tin của người tham gia, giúp thị trường phát triển mạnh hơn thời gian tới.

PV: Xin bà làm rõ hơn, việc mở rộng danh mục đầu tư vào cổ phiếu được kỳ vọng sẽ cải thiện lợi suất của quỹ ra sao và liệu điều này có đi kèm những rủi ro đáng lưu ý nào đối với người tham gia quỹ, thưa bà?

Bà Lê Vân: Nghị định 88 trước đây đã cho phép quỹ hưu trí đầu tư vào các quỹ đầu tư chứng khoán. Theo đó, quỹ hưu trí hoàn toàn có thể phân bổ tài sản vào các công cụ đầu tư có mức rủi ro cao như cổ phiếu thông qua việc đầu tư vào chứng chỉ quỹ đầu tư cổ phiếu, phổ biến nhất là quỹ mở hoặc quỹ ETF.

Còn Nghị định 85 mới ban hành cho phép quỹ hưu trí đầu tư trực tiếp vào cổ phiếu, làm đa dạng thêm các công cụ đầu tư, tạo thêm sự linh hoạt cho công ty quản lý quỹ hưu trí. Các công ty quản lý quỹ có thể tiếp tục phân bổ tài sản vào các quỹ đầu tư cổ phiếu, hoặc chuyển hướng sang đầu tư trực tiếp vào cổ phiếu phù hợp với các giới hạn của luật, hoặc kết hợp cả hai nhằm tối ưu lợi nhuận cho quỹ dựa trên thế mạnh, kinh nghiệm của mỗi công ty.

“Lãi kép” từ đầu tư dài hạn và ưu đãi thuế

Về lợi suất dài hạn, với khung đầu tư mới theo Nghị định 85, VCBF đánh giá quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện hoàn toàn có khả năng mang lại lợi suất ròng dài hạn cạnh tranh, ở mức kỳ vọng khoảng 6,5% - 7,5%/năm trong giai đoạn 10 - 20 năm, cao hơn rõ rệt so với lãi suất tiết kiệm ngân hàng và tương đương hoặc cao hơn lợi suất bình quân của các quỹ mở cân bằng. Quan trọng hơn, khi cộng thêm các ưu đãi thuế dành cho người lao động và doanh nghiệp, lợi suất thực nhận của người lao động có thể cao hơn đáng kể so với việc tự đầu tư ở các kênh khác. Đây chính là giá trị cốt lõi mà quỹ hưu trí mang lại, vừa an sinh, vừa hiệu quả tài chính dài hạn.

Từ góc độ của VCBF, việc đầu tư trực tiếp vào cổ phiếu, hay đầu tư vào các quỹ mở cổ phiếu do VCBF quản lý sẽ có lợi nhuận và rủi ro tương đương, nhưng tối ưu hơn về chi phí vận hành. Các khoản đầu tư được cùng một đội ngũ chuyên gia nguyên cứu và phân tích của VCBF phân tích, định giá và cùng một nhóm các Giám đốc Đầu tư lựa chọn.

Về mặt tài sản, trước mắt, chúng tôi tiếp tục phân bổ tài sản vào các quỹ mở cổ phiếu do VCBF quản lý, thay vì trực tiếp mua từng mã cổ phiếu niêm yết. Hiện tại VCBF đang quản lý 3 quỹ cổ phiếu với 3 chiến lược khác nhau, VCBF-BCF, VCBF-MGF và VCBF-AIF.

Bên cạnh đó, VCBF sẽ cân nhắc bổ sung trái phiếu ngân hàng thương mại đáp ứng các yêu cầu của luật vào danh mục tài sản của các quỹ hưu trí hiện hữu hoặc các quỹ hưu trí mới. Do trái phiếu ngân hàng mà quỹ hưu trí được đầu tư không buộc phải niêm yết, nguồn cung trái phiếu sẽ dồi dào hơn và tổ chức phát hành cũng đa dạng hơn.

PV: VCBF đặt mục tiêu mở rộng quy mô quỹ hưu trí ra sao, bà đánh giá thế nào về kỳ vọng lợi suất dài hạn của quỹ hưu trí tại Việt Nam so với các kênh đầu tư khác?

Bà Lê Vân: Trong 3 - 5 năm tới, VCBF đặt mục tiêu mở rộng quy mô quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện theo ba hướng song song. Theo đó, gia tăng NAV của quỹ lên gấp nhiều lần so với mức hiện tại, thông qua việc mở rộng mạng lưới doanh nghiệp tham gia, đặc biệt là khối doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp niêm yết, nơi văn hoá phúc lợi cho người lao động đã định hình rõ.

Cùng với đó, đa dạng hóa sản phẩm với nhiều phương án phân bổ tài sản khác nhau (thận trọng, cân bằng, tăng trưởng) để phù hợp với từng nhóm tuổi và khẩu vị rủi ro của người tham gia.

Ngoài ra, đẩy mạnh chuyển đổi số trong khâu mở tài khoản, đóng góp và tra cứu tài khoản hưu trí, đưa trải nghiệm tham gia quỹ trở nên thuận tiện như một sản phẩm tài chính cá nhân thông thường.

PV: Xin cảm ơn bà!

(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước đề xuất đưa hoạt động sản xuất, gia công, kinh doanh mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ ra khỏi danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Đồng thời, siết chặt quản lý hoạt động tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất, không được bán, chuyển giao, sử dụng vào mục đích khác trên thị trường trong nước.
(TBTCO) - Diễn biến nổi bật thị trường tiền tệ tuần cuối cùng tháng 5/2026 cho thấy, Ngân hàng Nhà nước đảo chiều bơm ròng 30.732,83 tỷ đồng qua kênh OMO sau hai tuần hút thanh khoản liên tiếp. Trong khi lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh ở nhiều kỳ hạn, áp sát 8% và lên cao nhất từ đầu tháng 4/2026, tỷ giá USD/VND có dấu hiệu ổn định hơn, còn USD tự do giảm 140 đồng tuần qua.
(TBTCO) - Sáng ngày 30/5, tỷ giá trung tâm hiện ở mức 25.139 đồng, tăng 2 đồng so với phiên trước và tăng tổng cộng 5 đồng cả tuần qua. Chỉ số DXY chốt tuần ở 98,92 điểm, giảm 0,32% và mất mốc tâm lý 99 điểm khi kỳ vọng ngừng bắn tại Trung Đông, cải thiện tâm lý ưa rủi ro, qua đó, làm suy giảm nhu cầu nắm giữ đồng USD và các tài sản trú ẩn an toàn.
(TBTCO) - PGBank vừa chốt ngày 10/6 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 7,5%, đồng thời tiếp tục triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng còn dang dở.
(TBTCO) - Chiều ngày 29/5, Ngân hàng Nhà nước đã có những thông tin liên quan đến chương trình doanh nghiệp hỗ trợ khách hàng sử dụng vàng để giao dịch bất động sản.
(TBTCO) - Ngày 29/5/2026, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) cho biết đã nhận được đơn đề nghị thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của ông Phạm Quang Dũng kể từ ngày 1/6/2026.
(TBTCO) - Generali tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực ở tất cả các phân khúc kinh doanh, đồng thời khẳng định nền tảng vốn vững chắc.
(TBTCO) - Hết hạn bảo hành chính hãng luôn là nỗi lo của các chủ xe, e ngại khi có sự cố thay tháo không phải phụ tùng chính hãng sẽ ảnh hưởng đến sự vận hành của xe. Hiểu được những “trăn trở” của khách hàng, Bảo hiểm Quân đội đã cho ra mắt Bảo hiểm Bảo hành an tâm MIC - giải pháp “bảo hiểm sức khỏe” giúp các chủ xe được an tâm về dịch vụ bảo hảnh, sửa chữa hoặc thay thế chữa những bộ phận/linh kiện của xe nếu hỏng hóc xuất phát từ lỗi kỹ thuật.
Giá vàng

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 15,600 15,900
Kim TT/AVPL 15,600 15,900
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 15,600 15,900
Nguyên Liệu 99.99 14,550 14,750
Nguyên Liệu 99.9 14,500 14,700
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 15,200 15,600
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 15,150 15,550
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 15,080 15,530
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 156,000 159,000
Hà Nội - PNJ 156,000 159,000
Đà Nẵng - PNJ 156,000 159,000
Miền Tây - PNJ 156,000 159,000
Tây Nguyên - PNJ 156,000 159,000
Đông Nam Bộ - PNJ 156,000 159,000
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 15,600 15,900
Miếng SJC Nghệ An 15,600 15,900
Miếng SJC Thái Bình 15,600 15,900
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 15,600 15,900
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 15,600 15,900
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 15,600 15,900
NL 99.90 14,200
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 14,250
Trang sức 99.9 15,090 15,790
Trang sức 99.99 15,100 15,800
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 156 159
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 156 15,902
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 156 15,903
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,558 1,588
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,558 1,589
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,538 1,573
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 149,243 155,743
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 109,237 118,137
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 98,225 107,125
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 87,213 96,113
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 82,965 91,865
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 56,851 65,751
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 156 159
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 156 159
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 156 159
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 156 159
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 156 159
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 156 159
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 156 159
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 156 159
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 156 159
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 156 159
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 156 159
Cập nhật: 31/05/2026 14:00

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18361 18636 19213
CAD 18535 18812 19430
CHF 33019 33405 34057
CNY 0 3847 3940
EUR 30037 30311 31344
GBP 34603 34996 35934
HKD 0 3226 3429
JPY 158 162 168
KRW 0 16 18
NZD 0 15443 16028
SGD 20061 20344 20872
THB 723 786 842
USD (1,2) 26041 0 0
USD (5,10,20) 26082 0 0
USD (50,100) 26111 26125 26395
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,125 26,125 26,395
USD(1-2-5) 25,080 - -
USD(10-20) 25,080 - -
EUR 30,185 30,209 31,517
JPY 160.99 161.28 170.29
GBP 34,795 34,889 35,942
AUD 18,527 18,594 19,218
CAD 18,755 18,815 19,425
CHF 33,213 33,316 34,153
SGD 20,213 20,276 20,985
CNY - 3,820 3,949
HKD 3,297 3,307 3,431
KRW 16.13 16.82 18.22
THB 772.31 781.85 833.27
NZD 15,364 15,507 15,900
SEK - 2,802 2,888
DKK - 4,039 4,164
NOK - 2,797 2,883
LAK - 0.91 1.27
MYR 6,214.15 - 6,983.75
TWD 758.63 - 915.14
SAR - 6,905.73 7,242.67
KWD - 83,643 88,617
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,115 26,135 26,395
EUR 30,113 30,234 31,425
GBP 34,770 34,910 35,930
HKD 3,292 3,305 3,421
CHF 33,019 33,152 34,100
JPY 161.43 162.08 169.44
AUD 18,503 18,577 19,173
SGD 20,270 20,351 20,941
THB 789 792 827
CAD 18,755 18,830 19,406
NZD 15,418 15,960
KRW 16.80 18.44
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26155 26155 26395
AUD 18476 18576 19501
CAD 18694 18794 19806
CHF 33197 33227 34810
CNY 3826.2 3851.2 3986.4
CZK 0 1220 0
DKK 0 4140 0
EUR 30171 30201 31924
GBP 34787 34837 36595
HKD 0 3355 0
JPY 161.61 162.11 172.62
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6920 0
NOK 0 2850 0
NZD 0 15488 0
PHP 0 400 0
SEK 0 2840 0
SGD 20199 20329 21057
THB 0 752.5 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 15550000 15550000 15850000
SBJ 13500000 13500000 15850000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,046 26,046 26,395
USD20 26,046 26,046 26,395
USD1 26,046 26,046 26,395
AUD 18,507 18,607 19,799
EUR 30,297 30,297 31,705
CAD 18,644 18,744 20,051
SGD 20,279 20,429 20,990
JPY 162.12 163.62 168.15
GBP 34,668 35,018 35,882
XAU 15,548,000 0 15,852,000
CNY 0 3,736 0
THB 0 788 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 31/05/2026 14:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80