Ngân hàng - Bảo hiểm

70% người Việt dự kiến tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu

09:48 | 16/04/2026
(TBTCO) - Mặc dù kỳ vọng có cuộc sống ý nghĩa sau khi về hưu đang ngày càng tăng cao, song phần lớn người Việt vẫn thiếu các kế hoạch tài chính sẵn sàng để chuẩn bị cho giai đoạn nghỉ hưu.
aa
70% người tham gia khảo sát tại Việt Nam cho biết, họ dự kiến sẽ hoặc đã tiếp tục làm việc sau khi đến tuổi nghỉ hưu.

Nghỉ hưu tại Việt Nam đang dần không còn được nhìn nhận như một cột mốc khép lại sự nghiệp. Thay vào đó, đây ngày càng trở thành một giai đoạn linh hoạt, chịu ảnh hưởng bởi sức khỏe, trách nhiệm gia đình và mức độ sẵn sàng về tài chính trong dài hạn. Nhận định này được rút ra từ kết quả tại Việt Nam trong Báo cáo “Tái định nghĩa tuổi hưu: Sự phân hóa về hưu trí tại châu Á” do Sun Life châu Á thực hiện.

Đáng chú ý, có đến 70% người tham gia khảo sát tại Việt Nam cho biết họ dự kiến sẽ hoặc đã tiếp tục làm việc sau khi đến tuổi nghỉ hưu. Con số này phản ánh rõ nét sự thay đổi trong cách người Việt định nghĩa và chuẩn bị cho giai đoạn hưu trí.

Thực tế cho thấy, thay vì rút lui hoàn toàn khỏi thị trường lao động, ngày càng nhiều người lựa chọn duy trì công việc sau khi nghỉ hưu. Với một số người, quyết định này xuất phát từ áp lực tài chính; trong khi với những người khác, đó lại là cách để duy trì ý nghĩa sống và sự gắn kết xã hội.

Trong nhóm những người có kế hoạch tiếp tục làm việc sau nghỉ hưu, 52% cho biết, họ mong muốn duy trì cảm giác có mục tiêu trong cuộc sống, 48% muốn giữ kết nối xã hội, 39% xem công việc là phương thức giúp duy trì sự minh mẫn và kích thích trí tuệ. Dù vậy, yếu tố tài chính vẫn đóng vai trò then chốt. Có tới 60% những người tiếp tục hoặc dự định tiếp tục làm việc sau nghỉ hưu cho biết, họ cần thêm thu nhập để trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày cũng như đảm bảo an toàn tài chính dài hạn. Điều này cho thấy việc chuẩn bị tài chính từ sớm vẫn là một nền tảng không thể thiếu.

Sức khỏe ngày càng ảnh hưởng lớn đến thời điểm và cách thức nghỉ hưu. Trong số những người cho biết quan điểm về nghỉ hưu đã thay đổi trong những năm gần đây, 45% nhờ sức khỏe thể chất tốt hơn kỳ vọng và 44% nhờ sức khỏe tinh thần được cải thiện. Ở chiều ngược lại, sức khỏe kém là một trong những lý do hàng đầu khiến nhiều người phải nghỉ hưu sớm hơn dự định, cho thấy những biến cố bất ngờ có thể làm gián đoạn ngay cả những kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Trách nhiệm gia đình cũng góp phần khiến bài toán nghỉ hưu trở nên phức tạp hơn. Gần 9/10 người được khảo sát (89%) dự kiến sẽ tiếp tục hỗ trợ con cái hoặc người thân khi đã nghỉ hưu. Điều này buộc nhiều người phải điều chỉnh giảm kỳ vọng về phong cách sống khi nghỉ hưu (37%) hoặc trì hoãn thời điểm nghỉ hưu (23%), qua đó làm thay đổi đáng kể bức tranh về giai đoạn sau của cuộc đời.

Mặc dù mong muốn có một cuộc sống hưu trí linh hoạt và ý nghĩa ngày càng rõ rệt, khảo sát cho thấy việc chuẩn bị trong thực tế vẫn còn nhiều hạn chế. 14% người tham gia khảo sát không hề lập kế hoạch nghỉ hưu, trong khi 26% chỉ bắt đầu lập kế hoạch trong vòng hai năm trước khi rời công việc toàn thời gian.

Hệ quả là mức độ tự tin về tài chính vẫn ở mức thấp, khi chỉ 24% cho biết họ cảm thấy rất an tâm với kế hoạch nghỉ hưu của mình. Khoảng trống kế hoạch tài chính này càng đáng lo ngại hơn trong bối cảnh lạm phát và chi phí sinh hoạt gia tăng. Trong số những người đã nghỉ hưu, 21% cho biết chi tiêu hàng tháng cao hơn so với dự tính, chỉ 9% cho rằng cuộc sống hưu trí của họ đạt hoặc vượt kỳ vọng ban đầu.

Nhận định về vấn đề này, bà Lay Hoon Tan - Tổng Giám đốc Sun Life Việt Nam, cho biết: “Kỳ vọng về một cuộc sống hưu trí chủ động và linh hoạt đang ngày càng gia tăng, nhưng thực tế cho thấy, nhiều người vẫn chưa có sự chuẩn bị đầy đủ. Việc lập kế hoạch tài chính từ sớm - bao gồm các giải pháp bảo vệ và tích lũy dài hạn - đóng vai trò then chốt, giúp mỗi cá nhân chủ động trước những rủi ro, bảo vệ gia đình và xây dựng nền tảng tài chính vững chắc. Bảo hiểm nhân thọ không chỉ là sự bảo vệ cho hiện tại, mà còn mang lại sự tự tin và quyền lựa chọn trong suốt hành trình hưu trí”./.

Hồng Chi
Từ khóa:
nghỉ hưu hưu trí bảo hiểm sunlife

Dành cho bạn

Giá vàng

Doji
DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 16,850 ▼130K 17,250 ▼30K
Kim TT/AVPL 16,850 ▼130K 17,250 ▼30K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 16,850 ▼130K 17,180 ▼100K
Nguyên Liệu 99.99 15,550 ▲20K 15,750 ▲20K
Nguyên Liệu 99.9 15,500 ▲20K 15,700 ▲20K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 16,460 ▲20K 16,860 ▲20K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 16,410 ▲20K 16,810 ▲20K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 16,340 ▲20K 16,790 ▲20K
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 168,500 ▼1500K 171,800 ▼1200K
Hà Nội - PNJ 168,500 ▼1500K 171,800 ▼1200K
Đà Nẵng - PNJ 168,500 ▼1500K 171,800 ▼1200K
Miền Tây - PNJ 168,500 ▼1500K 171,800 ▼1200K
Tây Nguyên - PNJ 168,500 ▼1500K 171,800 ▼1200K
Đông Nam Bộ - PNJ 168,500 ▼1500K 171,800 ▼1200K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 16,850 ▼150K 17,250 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 16,850 ▼150K 17,250 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 16,850 ▼150K 17,250 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 16,850 ▼150K 17,200 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 16,850 ▼150K 17,200 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 16,850 ▼150K 17,200 ▼100K
NL 99.90 15,450
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 15,500
Trang sức 99.9 16,390 ▼100K 17,090 ▼100K
Trang sức 99.99 16,400 ▼100K 17,100 ▼100K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▲1515K 1,725 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,685 ▲1515K 17,252 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,685 ▲1515K 17,253 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,682 ▼15K 1,722 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,682 ▼15K 1,723 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,662 ▼15K 1,707 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 16,251 ▲14616K 16,901 ▲16731K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 119,288 ▼750K 128,188 ▼750K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 107,338 ▼680K 116,238 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 95,387 ▼610K 104,287 ▼610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 90,778 ▼583K 99,678 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 62,439 ▼417K 71,339 ▼417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▲1515K 1,725 ▼10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▲1515K 1,725 ▼10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▲1515K 1,725 ▼10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▲1515K 1,725 ▼10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▲1515K 1,725 ▼10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▲1515K 1,725 ▼10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▲1515K 1,725 ▼10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▲1515K 1,725 ▼10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▲1515K 1,725 ▼10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▲1515K 1,725 ▼10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,685 ▲1515K 1,725 ▼10K
Cập nhật: 16/04/2026 10:00

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18367 18642 19217
CAD 18646 18924 19538
CHF 33040 33426 34079
CNY 0 3800 3870
EUR 30442 30717 31741
GBP 34917 35311 36254
HKD 0 3231 3433
JPY 159 163 169
KRW 0 16 18
NZD 0 15246 15836
SGD 20189 20472 20988
THB 740 804 856
USD (1,2) 26064 0 0
USD (5,10,20) 26105 0 0
USD (50,100) 26134 26153 26357
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,127 26,127 26,357
USD(1-2-5) 25,082 - -
USD(10-20) 25,082 - -
EUR 30,649 30,674 31,954
JPY 161.85 162.14 170.94
GBP 35,205 35,300 36,302
AUD 18,597 18,664 19,258
CAD 18,877 18,938 19,519
CHF 33,390 33,494 34,288
SGD 20,358 20,421 21,108
CNY - 3,799 3,921
HKD 3,304 3,314 3,433
KRW 16.52 17.23 18.63
THB 788.11 797.84 849.29
NZD 15,273 15,415 15,782
SEK - 2,838 2,922
DKK - 4,101 4,221
NOK - 2,768 2,849
LAK - 0.91 1.26
MYR 6,247.98 - 7,012.86
TWD 754.81 - 909.12
SAR - 6,918.55 7,245.61
KWD - 83,890 88,743
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,107 26,137 26,357
EUR 30,517 30,640 31,826
GBP 35,109 35,250 36,261
HKD 3,294 3,307 3,422
CHF 33,120 33,253 34,197
JPY 162.01 162.66 170
AUD 18,536 18,610 19,205
SGD 20,371 20,453 21,039
THB 803 806 842
CAD 18,830 18,906 19,479
NZD 15,318 15,852
KRW 17.11 18.80
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26120 26120 26357
AUD 18505 18605 19536
CAD 18816 18916 19931
CHF 33275 33305 34892
CNY 3800.3 3825.3 3960.5
CZK 0 1220 0
DKK 0 4140 0
EUR 30608 30638 32363
GBP 35205 35255 37007
HKD 0 3355 0
JPY 162.26 162.76 173.29
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.2 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6840 0
NOK 0 2772 0
NZD 0 15341 0
PHP 0 400 0
SEK 0 2850 0
SGD 20332 20462 21193
THB 0 767.2 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 16850000 16850000 17250000
SBJ 15000000 15000000 17250000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,155 26,205 26,357
USD20 26,155 26,205 26,357
USD1 26,150 26,205 26,357
AUD 18,578 18,678 19,794
EUR 30,777 30,777 32,202
CAD 18,772 18,872 20,188
SGD 20,422 20,572 21,780
JPY 162.85 164.35 168.99
GBP 35,128 35,478 36,560
XAU 17,048,000 0 17,402,000
CNY 0 3,711 0
THB 0 805 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 16/04/2026 10:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80