Thuế tỉnh Phú Thọ thu ngân sách quý I đạt trên 18.300 tỷ đồng

Bài và ảnh: Văn Học

11:20 | 16/04/2026
(TBTCO) - Dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Cục Thuế trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, lũy kế hết quý I/2026, Thuế tỉnh Phú Thọ thu đạt 18.315 tỷ đồng, bằng 37,1% dự toán trung ương giao.
Các mặt công tác quản lý thuế được triển khai hiệu quả

Quý I/2026, Thuế tỉnh Phú Thọ luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ để tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ công tác quản lý thuế. Nhờ đó, lũy kế hết quý I/2026, Thuế tỉnh Phú Thọ thu đạt 18.315 tỷ đồng, bằng 37,1% dự toán trung ương giao, bằng 35,4% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 134,7% so với cùng kỳ năm 2025 thực hiện.

Đại diện Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết, công tác kê khai, kế toán thuế được triển khai tương đối hiệu quả, với tỷ lệ nộp hồ sơ khai thuế đạt 98,1%, trong đó tỷ lệ nộp đúng hạn đạt 98,6%.

Ông Nguyễn Huy Hồng - Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành tốt công tác thuế năm 2026.

Công tác hoàn thuế, miễn, giảm và gia hạn thuế được triển khai kịp thời. Tính đến nay, Thuế tỉnh Phú Thọ đã giải quyết hoàn thuế cho 557 hồ sơ, với tổng số tiền hoàn 1.511 tỷ đồng. Đơn vị đã thực hiện kiểm tra tại doanh nghiệp 135 cuộc; truy thu thuế đạt 20,2 tỷ đồng; giảm lỗ 490 tỷ đồng; giảm khấu trừ 1,1 tỷ đồng...

Cùng với đó, ngành Thuế tỉnh Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh triển khai quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh theo định hướng chuyển đổi phương pháp quản lý, tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện các chính sách mới về thuế, đặc biệt là eTax Mobile và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Theo đó, tính đến ngày 31/3/2026, toàn tỉnh quản lý 105.936 hộ, cá nhân kinh doanh; trong đó 9.465 hộ kinh doanh có doanh thu dự kiến trên 500 triệu đồng/năm; có 69.835 hộ kinh doanh sử dụng eTax Mobile, đạt 65,92%; có 3.392 hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Công tác quản lý thuế đối với thương mại điện tử tiếp tục được các đơn vị trong ngành Thuế tỉnh Phú Thọ tăng cường, trong đó đã đưa vào quản lý 526 cá nhân, với số thuế thu được lũy kế 3 tháng đạt 9,6 tỷ đồng.

Đối với công tác quản lý các khoản thu từ đất, cấp quyền khai thác khoáng sản, Thuế tỉnh Phú Thọ đã ban hành 46 thông báo nộp tiền, thu được 19 tỷ đồng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tài nguyên nước.

Thực hiện Đề án 06, ngành Thuế Phú Thọ đã giải quyết 2.977 hồ sơ thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công, đạt 100%, không có hồ sơ tồn đọng. Công tác chuẩn hóa dữ liệu thuế tiếp tục được triển khai hiệu quả, trong đó chuẩn hóa mã số thuế cá nhân đạt 100%, mã số thuế người phụ thuộc đạt 87,1%; toàn tỉnh có 1.508 hồ sơ nộp lệ phí trước bạ điện tử, không phát sinh hồ sơ giấy…

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thu

Công tác thu ngân sách nhà nước trong quý II/2026 và các tháng tiếp theo được dự báo sẽ đối diện nhiều khó khăn, thách thức do giá xăng, dầu, khí đốt và các mặt hàng tiêu dùng tăng cao làm tăng chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Bên cạnh đó, chính sách giảm thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng dầu cũng sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước.

Để hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế được giao cả năm 2026, ông Nguyễn Huy Hồng - Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ yêu cầu các đơn vị trực thuộc tiếp tục rà soát, đánh giá lại các nguồn thu, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu trên địa bàn để triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thu thuế.

Công chức Thuế cơ sở hướng dẫn, hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện ghi sổ sách kế toán theo mô hình quản lý thuế mới.

Đồng thời, các đơn vị tập trung phân tích nguyên nhân nợ thuế, đánh giá tình hình quản lý nợ thuế, đôn đốc nợ thuế, xử lý nợ và tiền thuế nợ theo kế hoạch đã giao cho từng đơn vị thu; gắn trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu và cán bộ tham gia quy trình quản lý thu nợ với kết quả thu nợ thuế khi xét thi đua khen thưởng, phấn đấu năm 2026 giảm nợ xuống mức thấp nhất, đạt chỉ tiêu Cục Thuế giao.

Trong công tác quản lý hộ kinh doanh, ông Nguyễn Huy Hồng yêu cầu, các đơn vị rà soát, phân loại đầy đủ hộ, cá nhân kinh doanh theo ngưỡng doanh thu để quản lý, hỗ trợ sát thực tế; kiểm tra việc ghi chép sổ sách, sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và kê khai doanh thu đúng quy định.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Phú Thọ yêu cầu toàn đơn vị đẩy mạnh triển khai có hiệu quả hệ thống 479 kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế; trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế theo phương thức điện tử; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ hồ sơ giải quyết chậm, muộn cho người nộp thuế. Nghiêm cấm các hành vi gây phiền hà, sách nhiễu người nộp thuế trong quá trình thực thi công vụ.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ cài đặt và sử dụng eTax Mobile, phấn đấu 100% hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm sử dụng ứng dụng trước ngày 30/4/2026 và 90% hộ kinh doanh đang quản lý sử dụng thành thạo trước ngày 30/6/2026.

Các đơn vị tăng cường quản lý thuế thương mại điện tử, livestream bán hàng; đồng thời đôn đốc thu nộp nghĩa vụ tài chính về đất, hoàn thiện công tác bàn giao các khoản thu từ đất và tài nguyên.

Đồng thời tập trung kiểm tra các lĩnh vực, ngành nghề có rủi ro cao như xây dựng, du lịch, vận tải, bất động sản, thương mại điện tử, khai thác khoáng sản, hoàn thuế lớn, doanh nghiệp có dấu hiệu sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, lỗ liên tục...

Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, hướng dẫn kê khai đúng quy định, xử lý chậm nộp hồ sơ khai thuế; đồng thời quản lý chặt công tác hoàn thuế, nhất là hoàn thuế giá trị gia tăng, bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy trình, đúng thời hạn./.

Cục Thuế ký kết hợp tác cùng Sacombank đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế

(TBTCO) - Cục Hải quan vừa ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các đơn vị toàn ngành khẩn trương áp dụng mức thuế mới đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội, có hiệu lực từ ngày 16/4 đến hết ngày 30/6/2026.
(TBTCO) - Tại Quyết định số 912/QĐ-BTC, Bộ Tài chính công bố 4 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan được sửa đổi, bổ sung, tập trung cắt giảm, đơn giản hóa theo Nghị quyết số 66/NQ-CP của Chính phủ, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.
(TBTCO) - Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa ban hành Công điện hỏa tốc số 09/CĐ-CT về việc triển khai một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội.
(TBTCO) - Chiều ngày 15/4, Chi cục Hải quan khu vực XVI cho biết, đơn vị đã và đang tích cực triển khai Quyết định 595/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cao Bằng, đưa Nền tảng Cửa khẩu số vào thí điểm tại cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, tạo bước chuyển mạnh trong cải cách thủ tục, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp.
Sáng 15/4/2026, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Hải quan Trung Quốc Tôn Mai Quân đã ký Hiệp định về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan, nâng tầm, kết nối đa phương trong phòng chống buôn lậu, ma túy và tội phạm môi trường xuyên quốc gia.
(TBTCO) - Với việc ban hành Công văn 1086/UBND-TH, UBND tỉnh Cao Bằng chính thức triển khai thí điểm Nền tảng Cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Tà Lùng từ 0h ngày 15/4/2026. Đây không chỉ là bước đi kỹ thuật, mà còn là dấu mốc quan trọng trong tiến trình cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số hoạt động xuất nhập khẩu theo hướng minh bạch, hiện đại.
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi cho dự thảo thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025. Tại dự thảo thông tư, Bộ Tài chính đề xuất, mức thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập của người phụ thuộc không vượt quá ba triệu đồng (3.000.000 đồng). Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.
(TBTCO) - Thảo luận tại tổ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030 có ý kiến đại biểu Quốc hội đề xuất áp dụng nộp thuế môn bài (thuế ấn định) đối với hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng đến 5 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên theo các chuyên gia, ý kiến này không phù hợp với xu hướng chung của nền kinh tế hiện nay là minh bạch và công bằng.
