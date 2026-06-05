Ngày 5/6: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng giảm tại nhiều địa phương trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay đồng loạt giảm tại nhiều địa phương miền Trung và miền Nam. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tại Lạng Sơn và Lai Châu cùng giảm 1.000 đồng/kg so với hôm trước, xuống còn 67.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La cùng giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg. Trong khi đó, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ và Hưng Yên tiếp tục duy trì mức 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 67.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tại Thanh Hóa, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng cùng giảm 1.000 đồng/kg so với hôm trước.

Sau điều chỉnh, Đà Nẵng, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng xuống mức 65.000 đồng/kg, trở thành những địa phương có giá thấp nhất khu vực.

Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh hiện giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg. Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai và Lâm Đồng cùng duy trì mức 66.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi khu vực miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 65.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tại Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giảm 1.000 đồng/kg so với hôm trước, xuống còn 66.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giao dịch ở mức 66.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Nai và TP HCM tiếp tục giữ nguyên mức 67.000 đồng/kg, là hai địa phương có giá cao nhất khu vực.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 66.000 - 67.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục xu hướng giảm tại nhiều địa phương trên cả nước. Đáng chú ý, các tỉnh Đà Nẵng, Đắk Lắk và Khánh Hòa đã lùi về mức 65.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước hiện nay. Trong khi đó, mức giá 68.000 đồng/kg chỉ còn xuất hiện tại một số địa phương miền Bắc như Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ và Hưng Yên, cho thấy mặt bằng giá heo hơi đang có xu hướng giảm rõ nét./.