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Ngày 5/6: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu neo ở mức 139.000 đồng/kg

06:51 | 05/06/2026
Giá cà phê trong nước hôm nay (5/6) quay đầu giảm bình quân 1.200 đồng đồng/kg. Hiện giá tại Tây Nguyên giao dịch quanh mốc 85.300 - 86.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục đi ngang tại các vùng nguyên liệu trọng điểm sau nhiều phiên điều chỉnh.
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Ngày 5/6: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu neo ở mức 139.000 đồng/kg
Giá cà phê trong nước hôm nay quay đầu giảm. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước hôm nay tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giảm bình quân 1.200 đồng/kg so với phiên giao dịch trước đó. Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 85.300 - 86.000 đồng/kg, giá bán trung bình ở mức 86.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Lắk có mức 86.000 đồng/kg, giảm 1.200 đồng/kg so với phiên giao dịch sáng 4/6. Tại Lâm Đồng có mức giá 85.300 đồng/kg, giảm 1.400 đồng.

Cùng thời điểm, giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 86.000 đồng/kg và giá cà phê tại Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) có giá 86.000 đồng/kg, giảm 1.300 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê đồng loạt giảm. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 7/2026 giảm mạnh 91 USD/tấn, tương đương 2,63%, xuống còn 3.371 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng mất thêm 57 USD/tấn, tương đương 1,71%, lùi về mức 3.278 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tiếp tục chứng kiến áp lực bán mạnh. Hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm 6,1 US cent/pound, tương đương 2,35%, xuống còn 253,1 US cent/pound. Trong khi đó, hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 5,25 US cent/pound, tương đương 2,08%, còn 247,6 US cent/pound.

Giá tiêu tiếp tục đi ngang

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Giá tiêu hôm nay dao động trong khoảng 136.000 - 139.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Thị trường hồ tiêu trong nước sáng 5/6 không ghi nhận biến động mới về giá. Sau đợt điều chỉnh giảm đầu tuần, hoạt động giao dịch đang diễn ra khá trầm lắng khi cả người bán lẫn doanh nghiệp thu mua đều có xu hướng thận trọng hơn.

Theo khảo sát tại các địa phương trọng điểm, giá tiêu hiện dao động trong khoảng 136.000 - 139.000 đồng/kg.

Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là 2 địa phương có giá thu mua cao nhất cả nước, duy trì ở mức 139.000 đồng/kg. Đây cũng là vùng sản xuất hồ tiêu lớn nhất Tây Nguyên, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) được giao dịch quanh mức 137.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Nai và Gia Lai vẫn giữ mức 136.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, hồ tiêu duy trì trạng thái ổn định tại hầu hết các quốc gia sản xuất lớn. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia hiện được niêm yết ở mức 7.160 USD/tấn, giảm khoảng 27 USD/tấn so với phiên giao dịch trước.

Giá tiêu trắng Muntok của Indonesia cũng giảm khoảng 35 USD/tấn, xuống còn 9.206 USD/tấn.

Các quốc gia sản xuất lớn khác gần như không có sự thay đổi về giá. Cụ thể, tiêu đen Brazil loại ASTA 570 tiếp tục được chào bán ở mức 6.025 USD/tấn. Tiêu đen Malaysia duy trì ở mức 9.350 USD/tấn, thuộc nhóm cao nhất thế giới hiện nay.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l vẫn ổn định trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu tiếp tục giữ ở mức 9.000 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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