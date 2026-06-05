Ngày 5/6: Giá cao su trong nước không đổi

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản hôm nay chạm mức cao nhất kể từ tháng 4/2011. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 7 tại Trung Quốc tăng 0,64% (115 Nhân dân tệ) lên mức 18.135 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 7 tăng 1,95% (8,1 Yên) lên mức 423,5 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa giao tháng 7 đi ngang mức 88,7 Baht/kg.

Trên Sàn Sicom - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 7 không thay đổi, giữ ở mức 234,4 cent Mỹ/kg.

Giá cao su Nhật Bản chạm mức cao nhất kể từ tháng 4/2011 nhờ nguồn cung bị thắt chặt tại châu Á, đồng Yên suy yếu và giá dầu đi lên trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Giá cao su tại Nhật Bản đã kéo dài đà tăng sang phiên thứ hai liên tiếp, khi hợp đồng cao su giao tháng 11 trên Sàn giao dịch Osaka (OSE) tăng 6 Yên, tương đương 1,4% lên mức 435 Yên (2,72 USD)/kg, và từng chạm đỉnh trong phiên ở mức 438,8 yên/kg, mức cao nhất kể từ tháng 4/2011.

Tại Trung Quốc, hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 9 trên Sàn giao dịch Hàng hóa Thượng Hải (SHFE) cũng tăng 115 Nhân dân tệ, tương đương 0,64% lên 18.165 Nhân dân tệ (2.682,80 USD)/tấn. Trong khi đó, hợp đồng cao su butadiene giao tháng 7, loại hoạt động mạnh nhất lại giảm nhẹ 55 Nhân dân tệ, tương đương 0,37%, xuống 14.655 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su xuất khẩu tiêu chuẩn của Thái Lan (RSS3) và cao su khối đều tăng lần lượt 4,19% và 1,48%, với mức giá chạm đỉnh cao nhất kể từ đầu tháng 1/2017.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá mủ cao su được thu mua không có thay đổi so với hôm qua. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg./.