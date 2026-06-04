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Giá bạc ngày 4/6: Trong nước và thế giới diễn biến trái chiều

09:44 | 04/06/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (4/6) diễn biến trái chiều. Trong khi bạc miếng và bạc thỏi tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý điều chỉnh giảm, giá bạc quốc tế lại bật tăng 0,57% so với ngày hôm qua.
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Giá bạc ngày 4/6: Trong nước và thế giới diễn biến trái chiều
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay diễn biến trái chiều. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 9h ngày 4/6, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.768.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.854.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.838.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.926.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau. Cụ thể, bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.768.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.854.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.768.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.256.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 73.813.149 đồng/lượng (mua vào) và 76.106.476 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h ngày 4/6/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Giá bạc ngày 4/6: Trong nước và thế giới diễn biến trái chiều

Trái ngược với diễn biến trong nước, thị trường bạc quốc tế lại chứng kiến nhịp phục hồi khá tích cực, tại thời điểm 8h50 ngày 4/6, giá bạc giao ngay dao động ở mức 73,1675 USD/ounce, tăng 5,57% so với ngày hôm qua.

Dù giá bạc đang biến động ngắn hạn, nhiều chuyên gia vẫn duy trì quan điểm tích cực về triển vọng dài hạn của kim loại quý này. Điểm khác biệt lớn nhất của bạc nằm ở việc đây không chỉ là tài sản trú ẩn mà còn là nguyên liệu công nghiệp chiến lược.

Khác với vàng chủ yếu được hỗ trợ bởi nhu cầu đầu tư và dự trữ, bạc đang hưởng lợi cùng lúc từ nhiều lĩnh vực tăng trưởng mạnh của nền kinh tế toàn cầu.

Giá bạc ngày 4/6: Trong nước và thế giới diễn biến trái chiều

Theo ông Christopher Lewis - chuyên gia kim loại quý của FX Empire, dù xu hướng dài hạn của bạc vẫn được đánh giá khả quan, thị trường nhiều khả năng sẽ còn xuất hiện các nhịp rung lắc trong thời gian tới.

Dù chịu áp lực điều chỉnh trong phiên giao dịch đầu tuần, bạc vẫn được nhận định đang duy trì nền tảng tích cực. Ông Christopher Lewis cho rằng, mốc 80 USD/ounce hiện là ngưỡng quan trọng đối với thị trường. Nếu lực mua đủ mạnh để đưa giá vượt qua vùng này, bạc có thể tiến lên ngưỡng 90 USD/ounce, mức cao nhất trong vùng tích lũy dài hạn trước đó.

Ở chiều ngược lại, khu vực quanh 70 USD/ounce tiếp tục được xem là vùng hỗ trợ đáng chú ý. Theo ông Lewis, giá bạc có thể còn biến động trong ngắn hạn, song xu hướng mua vào mỗi khi thị trường điều chỉnh vẫn đang chiếm ưu thế./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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