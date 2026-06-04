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Giá vàng

Giá vàng hôm nay ngày 4/6: Giá vàng giảm sâu, lùi về quanh 154 - 157 triệu đồng/lượng

Thu Hương

Thu Hương

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07:08 | 04/06/2026
(TBTCO) - Giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt giảm tới 500.000 đồng/lượng tại nhiều doanh nghiệp lớn, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến lùi về quanh 154 - 157 triệu đồng/lượng.
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Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao dịch quanh mức 4.430 USD/ounce, giảm 56,22 USD/ounce, tương đương 1,25% so với 24 giờ trước đó. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế và phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 141,2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng miếng trong nước tiếp tục duy trì ổn định, khiến khoảng cách giữa giá vàng trong nước và thế giới được nới lên khoảng 15,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao. Hợp đồng vàng tương lai tại Mỹ cũng giảm 0,9%, xuống còn 4.480,5 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay ngày 4/6: Giá vàng giảm sâu, lùi về quanh 154 - 157 triệu đồng/lượng
Diễn biến giá vàng thế giới tại thời điểm 6 giờ 30 phút sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Tình hình khu vực Vùng Vịnh tiếp tục leo thang khi các cuộc tấn công của Iran nhằm vào Kuwait gây hư hại sân bay và khiến hàng chục người bị thương, trong khi quân đội Mỹ tiến hành các đợt không kích gần eo biển Hormuz. Tuy nhiên, những diễn biến này chưa đủ để hỗ trợ giá vàng khi thị trường lo ngại áp lực lạm phát có thể gia tăng.

Ông David Meger - Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang là yếu tố chi phối diễn biến của thị trường vàng. Theo ông, giá năng lượng tăng do xung đột có thể đẩy lạm phát đi lên, buộc các ngân hàng trung ương duy trì mặt bằng lãi suất cao hơn, từ đó gây áp lực lên kim loại quý.

Cùng với đó, giá dầu tăng và chỉ số USD Index nối dài đà tăng sang phiên thứ ba liên tiếp. Đồng USD mạnh lên khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó làm suy giảm nhu cầu đối với kim loại quý.

Về chính sách tiền tệ, Chủ tịch Fed Kevin Warsh khẳng định sẽ duy trì những nguyên tắc điều hành cốt lõi của Fed, đồng thời xem xét kỹ lưỡng các thay đổi cần thiết trong nhiệm kỳ mới. Trong khi đó, bà Beth Hammack - Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland, cho rằng Fed có thể phải nâng lãi suất sớm hơn nếu áp lực lạm phát tiếp tục gia tăng.

Các số liệu kinh tế Mỹ công bố gần đây cũng củng cố kỳ vọng này. Báo cáo việc làm của ADP cho thấy khu vực tư nhân tạo thêm 122.000 việc làm trong tháng 5, vượt mức dự báo 110.000 việc làm và ghi nhận tốc độ tăng mạnh nhất trong 16 tháng. Bên cạnh đó, chỉ số PMI dịch vụ ISM tăng từ 53,6 điểm lên 54,5 điểm trong tháng 5.

Hiện giới đầu tư đang hướng sự chú ý tới báo cáo việc làm chính thức của Mỹ dự kiến công bố vào cuối tuần nhằm tìm thêm tín hiệu về lộ trình điều hành lãi suất của Fed. Dù được xem là kênh phòng ngừa lạm phát truyền thống, vàng thường chịu bất lợi trong môi trường lãi suất cao do không mang lại lợi suất.

Giá vàng trong nước

Kết phiên ngày 3/6, giá vàng trong nước tiếp tục giảm tại nhiều doanh nghiệp lớn. Ở phân khúc vàng miếng, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa mặt bằng giá giao dịch phổ biến lùi về quanh ngưỡng 154 - 157 triệu đồng/lượng.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng miếng cũng giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào bán ra, hiện niêm yết ở mức 154 - 157 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tương tự ghi nhận ở phân khúc vàng nhẫn. Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, PNJ và DOJI đồng loạt giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa giá giao dịch lùi về quanh ngưỡng 154 - 157 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều đối với vàng nhẫn, hiện niêm yết giá giao dịch ở mức 154 - 157 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
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DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80