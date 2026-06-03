Ngân hàng - Bảo hiểm

OCB tiếp đà tăng vốn lên hơn 30.625 tỷ đồng khi vừa vượt mốc dư nợ 200.000 tỷ đồng

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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18:20 | 03/06/2026
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận cho OCB tăng vốn điều lệ tối đa thêm gần 3.994,6 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, nâng vốn điều lệ lên hơn 30.625 tỷ đồng. Động thái tăng vốn diễn ra trong bối cảnh OCB lần đầu vượt mốc dư nợ cho vay 200.000 tỷ đồng và đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi số dưới sự điều hành của quyền Tổng Giám đốc mới, chuyên gia về AI.
aa
Đại hội đồng cổ đông OCB: Hướng mốc lãi 7.000 tỷ đồng, đẩy mạnh nguồn thu ngoài lãi tăng 80% quý I/2026 Lợi nhuận quý I/2026 của OCB đạt 1.224 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ Tổng Giám đốc OCB Phạm Hồng Hải từ nhiệm sau 2 năm điều hành

Theo thông tin từ Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB - mã Ck: OCB), Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản chấp thuận việc OCB tăng vốn điều lệ tối đa thêm gần 3.994,6 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông OCB và Hội đồng Quản trị OCB thông qua vào tháng 4/2026.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu OCB thực hiện tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước sau khi tăng vốn.

“Trong thời hạn tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, OCB thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Thông tư số 50/2025/TT-NHNN ngày 24/12/2025 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài” - Ngân hàng Nhà nước nêu rõ.

Đồ họa: Ánh Tuyết
Sau khi hoàn tất phương án, vốn điều lệ của OCB sẽ tăng từ 26.631 tỷ đồng lên hơn 30.625 tỷ đồng. Việc nâng vốn điều lệ là cần thiết giúp OCB nâng cao năng lực tài chính, mở rộng dư địa tăng trưởng.

Theo đại diện OCB, số tiền thu được từ đợt tăng vốn sẽ được ngân hàng sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh và đầu tư, tiếp tục đẩy mạnh hệ thống công nghệ phục vụ quá trình hiện đại hóa ngân hàng, hỗ trợ phát triển sản phẩm mới và nâng cao trải nghiệm dịch vụ khách hàng. Đây cũng là những động lực quan trọng trong chiến lược tăng trưởng và phát triển dài hạn.

Từ một ngân hàng với số vốn điều lệ ban đầu chỉ 70 tỷ đồng vào năm 1996, OCB đã từng bước phát triển thành một định chế tài chính có quy mô vốn trên 30.000 tỷ đồng, phục vụ hàng triệu khách hàng trên toàn quốc. Mức vốn điều lệ mới không chỉ phản ánh sự tăng trưởng về quy mô, sẵn sàng cho những bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới, mà còn cho thấy năng lực tích lũy nội lực, hiệu quả hoạt động và khả năng tạo ra giá trị bền vững cho cổ đông.

Về tình hình kinh doanh, lợi nhuận trước thuế quý I/2026 của OCB đạt 1.223,6 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng 330,4 tỷ đồng. Kết quả này chủ yếu đến từ tăng trưởng thu nhập lãi thuần đạt 2.382,7 tỷ đồng, tăng 10,1%, cùng với sự cải thiện mạnh ở nhiều mảng thu ngoài lãi.

Theo đó, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt 87 tỷ đồng, tăng mạnh 80 tỷ đồng so với cùng kỳ; lãi thuần từ hoạt động khác đạt 111,7 tỷ đồng, tăng 55,8%. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ cũng tăng 21,3%, đạt 158,5 tỷ đồng. Dù chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 29,4% lên 489 tỷ đồng và chi phí lãi tăng mạnh 40,1%, tổng thu nhập hoạt động của OCB vẫn tăng gần 20%, góp phần thúc đẩy lợi nhuận tăng trưởng tích cực.

Năm 2026, OCB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt mức 6.960 tỷ đồng, tăng 39% so với năm 2025. Như vậy, tính hết quý I/2026, ngân hàng hoàn thành 17,6% kế hoạch năm. Trong năm nay, OCB cũng dự kiến tăng vốn điều lệ từ 26.631 tỷ đồng lên 30.625 tỷ đồng, đồng thời đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 10% so với cuối năm 2025, ước đạt 354.214 tỷ đồng.

Về quy mô hoạt động, đến hết quý I/2026, tổng tài sản của OCB đạt 344.098 tỷ đồng, tăng 6,5% so với đầu năm và tăng 19% so với cùng kỳ. Cho vay khách hàng đạt 204.503,7 tỷ đồng, tăng 2,9% so với đầu năm và cũng là quý đầu tiên OCB vượt mốc dư nợ 200.000 tỷ đồng.

Mới đây, OCB công bố quyết định bổ nhiệm ông Chris Shayan giữ chức vụ quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày 1/6/2026. Được biết, ông Chris Shayan có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, phát triển công nghệ ngân hàng và fintech và được đánh giá là chuyên gia hàng đầu về AI và chuyển đổi số. OCB kỳ vọng dưới sự dẫn dắt của ông Chris Shayan, ngân hàng sẽ tiếp tục tăng tốc chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng AI và dữ liệu trong vận hành, quản trị rủi ro cũng như nâng cao trải nghiệm khách hàng.
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Cập nhật: 03/06/2026 20:00

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Cập nhật: 03/06/2026 20:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80